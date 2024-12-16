Кандидатам скостили крайний срок

Конституционный суд обязал избиркомы возвращать на выборы кандидатов, успешно обжаловавших отказ в регистрации, — даже если они уже пропустили установленные законом сроки представления документов в комиссию. Эксперт называет такое решение «революционным», ведь оно не позволяет правоприменителям за счет манипулирования сроками и процедурами исключать из гонки даже те партии и кандидатов, которые доказали свою правоту в суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Конституционный суд (КС) признал не соответствующими Основному закону нормы избирательного законодательства, которые позволяют избиркомам отказывать в возвращении на выборы кандидатов, успешно оспоривших в суде отказ в регистрации, но пропустивших из-за этого установленные законом сроки подачи документов. Абсолютизация электоральных сроков не способствует достижению взаимного доверия государства и общества в сфере выборов, говорится в решении КС, которое опубликовано 13 декабря. Ведь даже успешное оспаривание отказа избиркома, по сути, не позволяет кандидатам претендовать на регистрацию — а это обессмысливает обращение в суд за защитой права быть избранными, объясняет КС.

Поводом для проверки стали жалобы оренбургского отделения КПРФ и двух экс-кандидатов. На довыборах в муниципальные советы в 2022 году территориальные избиркомы отказались заверить списки кандидатов от КПРФ в нескольких округах со ссылкой на незначительные технические нарушения. Коммунисты через суд добились признания этих решений незаконными, но уже сильно за пределами сроков регистрации. На этом основании избиркомы вернули документы заявителям, утверждая, что время подачи документов на регистрацию истекло. Впоследствии суды всех инстанций, вплоть до Верховного, подтвердили отказ. Однако в КПРФ не согласились с таким подходом, ведь в этом случае, как отмечалось в жалобе в КС, судебная защита превращается в фикцию, а говорить о реальном восстановлении нарушенного права не приходится.

Представители органов госвласти доказывали, что необходимости в пересмотре существующих правил нет. Из оспоренных норм вовсе не следует, что регистрация кандидатов по решению суда за переделами установленных сроков невозможна, речь идет скорее о некорректном их применении, следует из отзывов представителей президента и Госдумы в КС Александра Коновалова и Юрия Петрова. В то же время представитель СФ в КС Андрей Клишас уверял, что регистрировать кандидатов после окончания срока регистрации нельзя, так как это сократит агитационный период, а следовательно, и время, которое дается избирателям на знакомство с участниками кампании.

Однако КС встал на сторону заявителей. Отсутствие в правовом регулировании возможности преодолеть пресекательный срок регистрации «не согласуется с полноценным народным представительством и не отвечает конституционным гарантиям справедливой судебной защиты избирательных прав», отмечается в решении суда. Законодателю следует внести в действующие законы необходимые изменения, а до этого момента избиркомы не могут отказывать выигравшим суд кандидатам в приеме документов, если они поданы не позднее чем за пять дней до начала голосования. Кроме того, заявители имеют право на компенсацию, размер которой должны определить местные суды.

«Мы очень рады, что КС встал на нашу сторону»,— сказал “Ъ” первый секретарь оренбургского обкома КПРФ Максим Амелин. Он отметил, что КС уловил самую суть вопроса: значение имеет не процедура, а конечная цель процесса регистрации, то есть реализация кандидатами активного избирательного права.

Электоральный юрист Олег Захаров называет решение КС «революционным», поскольку оно исключает снятие партсписков с выборов за счет процедурной эквилибристики, когда партия вроде бы и доказала свою правоту, но регистрацию все равно не получит, потому что сроки вышли. Ранее КС уже обязал Госдуму внести в закон о выборах «последовательное» обжалование отказа в регистрации, чтобы можно было обратиться в вышестоящий избирком, не теряя права затем оспорить отказ в суде, напоминает эксперт (до этого заявителям приходилось выбирать, обжаловать ли отказ в избиркоме или в суде). «Это отражает линию КС на исключение "процедурных" отказов, когда за счет манипулирования сроками и процедурами правоприменители исключают из гонки даже тех, у кого нет серьезных нарушений. Это пусть и маленький шаг для КС, но огромный прыжок для российских выборов»,— резюмирует господин Захаров.

Анастасия Корня