Место под сирийским солнцем

Лидер пришедшей к власти в Сирии вооруженной оппозиции Ахмед аш-Шараа (известный по прозвищу Абу Мухаммед аль-Джулани) дал программное интервью арабским телеканалам, назвав приоритеты нового руководства страны. Его самое громкое признание касалось Москвы, предоставившей убежище экс-президенту Башару Асаду. Как заверил Ахмед аш-Шараа, новые власти не настроены против России, однако ждут пересмотра ее прежней политики в Сирии. Согласно утечкам, Россия уже ведет переговоры о сохранении в Сирии двух своих военных баз. На этом фоне мировые и региональные державы вступили в борьбу за влияние в стране, отказывающейся от наследия Башара Асада.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер пришедшей к власти в Сирии вооруженной оппозиции Ахмед аш-Шараа (известный по прозвищу Абу Мухаммед аль-Джулани)

Фото: Aref TAMMAWI / AFP Лидер пришедшей к власти в Сирии вооруженной оппозиции Ахмед аш-Шараа (известный по прозвищу Абу Мухаммед аль-Джулани)

Фото: Aref TAMMAWI / AFP

Интервью главы группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (террористическая организация, запрещенная в РФ), который после смены власти в Дамаске отказался от своего прозвища Абу Мухаммед аль-Джулани и теперь называет себя Ахмед аш-Шараа, обозначило новые ориентиры Сирии в отношениях с внешним миром. Главный посыл лидера пришедших к власти в Дамаске вооруженных формирований в его ответах телеканалам «Аль-Арабия», «Аль-Хадас» и Syria TV сводился к тому, что, вопреки мрачным прогнозам о грядущем превращении Сирии в зону нового ближневосточного конфликта и «войны всех против всех», новые власти намерены не допустить такого сценария.

Как отметил в связи с этим Ахмед аш-Шараа, после многих лет войны и конфликтов Сирия не может позволить себе «вступать в новые изнуряющие конфликты, которые могут привести к еще большим разрушениям». По его словам, поставив своей главной задачей поддержание мира и стабильности, новая власть «не должна руководствоваться революционным менталитетом».

Подтверждением того, что эта тема не теряет своей остроты, стала статья в газете The Washington Post, вышедшая в воскресенье, уже после заявлений пришедшего во власть лидера вооруженной оппозиции в его интервью арабским телеканалам. В публикации со ссылкой на «аналитиков, чиновников и дипломатов» стран арабского мира высказываются опасения по поводу того, что Сирия «может погрузиться в хаос».

На этом фоне в своем программном интервью Ахмед аш-Шараа уделил наибольшее внимание будущим отношениям с Россией, Ираном и Израилем, дав понять, что именно эти три направления станут маркером происходящих в Дамаске перемен.

Самое громкое признание касалось Москвы, в свое время не позволившей свергнуть президента Асада и продлившей его правление почти на десятилетие, а когда он все-таки был свергнут, предоставившей ему убежище. Несмотря на такую предысторию, как пояснил Ахмед аш-Шараа, это не может служить непреодолимым препятствием для новых сирийских властей, которые не настроены против России, однако ждут пересмотра ее политики по отношению к Дамаску.

Как следовало из его ответа, пересмотр должен будет подразумевать полный отказ от прежнего курса.

«Россияне устали от рушащегося режима Асада, и новое руководство Сирии дало России возможность построить новые отношения»,— заявил Ахмед аш-Шараа.

По его словам, в связи с этим после падения власти в Дамаске новое сирийское руководство не делало никаких резких шагов против России, рассчитывая на новый этап отношений, отвечающий общим интересам.

Ранее замглавы МИД России Михаил Богданов сообщил, что Москва установила прямой контакт с политическим комитетом группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ). Комментируя ситуацию вокруг российских военных баз в Сирии, он заявил, что никакого решения по их будущему пока не принято, однако борьба с терроризмом в ближневосточном регионе не окончена и российское военное присутствие играет в ней важную роль.

В конце недели ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров, сообщило, что Россия обсуждает с новыми властями Сирии вопрос о сохранении двух своих военных баз на территории страны. «В настоящее время Москва ведет переговоры с представителями новых властей о сохранении присутствия в Сирии и прежнего статуса российских военных баз в Тартусе и Латакии. Российская сторона заручилась временными гарантиями безопасности, поэтому военные базы функционируют в обычном режиме»,— заявил собеседник ТАСС.

России принадлежат два военных объекта в Сирии — пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ в порту Тартуса и авиабаза Хмеймим, расположенная рядом с городом Джебла в провинции Латакия. Базу в Тартусе создали еще в 1971 году в соответствии с двухсторонним соглашением. Авиационная группа ВКС России в Сирии была создана в сентябре 2015 года для поддержки сирийской армии в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в РФ).

Тему будущего военного присутствия России в Сирии в конце прошлой недели прокомментировал и глава МИД Турции Хакан Фидан, подтвердивший, что «судьба военных объектов будет решаться в рамках переговоров между Москвой и новыми властями в Дамаске». «Мы будем, со своей стороны, наблюдать»,— добавил турецкий министр в эфире телеканала NTV.

На прошедшей неделе источник ТАСС рассказал, что вооруженные формирования противников Башара Асада установили полный контроль над провинциями Латакия и Тартус, где расположены российские базы, однако на территории военных объектов в Тартусе и Хмеймиме не вторгались.

В то время как Россия сохраняет возможность достичь позитивных договоренностей с новыми властями Сирии, другой ключевой союзник свергнутого президента Асада — Иран, судя по всему, такой возможности в обозримом будущем будет лишен.

«Иранский проект вреден, а то, что произошло в Сирии, является победой над опасным для региона иранским проектом. Мы смогли положить конец иранскому присутствию в Сирии»,— заявил в своем интервью арабским телеканалам Ахмед аш-Шараа.

«Мы не враждебно настроены по отношению к иранскому народу. Наша проблема заключалась в политике, которая нанесла вред нашей стране»,— добавил он, тем самым исключив возможность перезапуска отношений с Тегераном.

Кроме того, он выступил с осуждением последних действий Израиля, назвав «слабыми» аргументы правительства премьера Биньямина Нетаньяху, которое уже после смены власти в Дамаске под предлогом борьбы с иранским присутствием нанесло более 500 авиаударов по военным и другим объектам в Сирии. При этом, по его словам, Сирия не стремится к конфликту с Израилем.

В этом смысле более решительно настроена Анкара. Как сообщила газета Yeni Safak, Турция намерена сбивать израильские самолеты в Сирии, если они окажут поддержку действующим на севере страны курдским «Силам народной самообороны».

На этом фоне в борьбу за свою сферу влияния в новой Сирии включились и геополитические оппоненты России — страны Запада. Как заверил канцлер Германии Олаф Шольц, Европа окажет Сирии помощь в восстановлении. «Также важно, чтобы Сирия сохранила свой суверенитет и территориальную целостность как государство. Ни одна страна не может быть задворками другой, более сильной»,— заявил он в видеообращении, опубликованном на его странице в социальной сети X. «Обеспечение этого — важнейшая задача нового руководства. Мы будем работать с ним на этой основе. Европа также поможет с восстановлением»,— добавил Олаф Шольц.

Сергей Строкань