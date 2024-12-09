Смотрите в следующих Сириях

Смена власти в Сирийской Арабской Республике (САР) породила множество вопросов. Для России наиболее острый из них — сохранение ее военных баз в Тартусе и Хмеймиме. В Госдуме заверяют, что Москва сохранит военное присутствие в стране, однако в Кремле такой уверенности нет. Запад, в свою очередь, отреагировал на свержение сирийского режима со сдержанным оптимизмом, а США, Великобритания и некоторые другие страны даже рассматривают возможность исключить группировку «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ), движущую силу сирийской революции, из списка террористических.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Боевики группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (признана террористической, запрещена в РФ и ряде других сран) стали движущей силой «сирийской революции». Теперь США и Великобритания рассматривают вопрос об исключении ее из «черного списка»

Фото: Ugur Yildirim / dia images / Getty Images Боевики группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (признана террористической, запрещена в РФ и ряде других сран) стали движущей силой «сирийской революции». Теперь США и Великобритания рассматривают вопрос об исключении ее из «черного списка»

Фото: Ugur Yildirim / dia images / Getty Images

Базовый вопрос

События в Сирии, где повстанцы во главе с террористической группировкой «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ; запрещена в РФ) 27 ноября начали наступление на позиции правительственных сил, а к 8 декабря захватили Дамаск и положили конец полувековому правлению семейства Асад, стали неожиданностью для всего мира. «Произошедшее в целом, наверное, удивило весь мир, мы в данном случае не исключение»,— признал 9 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он ушел от прямого ответа на вопрос о политическом убежище экс-президенту САР и членам его семьи. Однако отметил, что «подобные решения без главы государства приниматься не могут», добавив, что в официальном графике Владимира Путина встречи с Башаром Асадом нет.

Ранее «источник в Кремле» сообщил «РИА Новости», что Башар Асад с членами своей семьи прибыл в Москву и Россия «предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера». Между тем для России судьба господина Асада в нынешней ситуации вопрос второстепенный.

Главная же проблема — сохранение российских баз, военно-морской в Тартусе и авиационной в Хмеймиме, которые РФ в соответствии с соглашением со свергнутым правительством может использовать до 2066 года.

К 9 декабря сирийская вооруженная оппозиция уже контролировала регионы Тартус и Латакия, где и расположены российские военные объекты.

Неназванный источник ТАСС заявил, что силы, захватившие власть в Сирии, гарантировали безопасность военных баз и дипломатических представительств РФ на территории республики. Более того, председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов 9 декабря заверил: в сирийской оппозиции «знают, что если они на базы полезут, то они получат». По его словам, российские военные выполняют в САР «важнейшую функцию» и продолжат решать задачи «в соответствии с решением» президента РФ. «Безопасность нашим базам гарантируют сами базы и вооруженные силы РФ. Наши враги и прочие бывшие партнеры, безусловно, очень хотели, чтобы наших баз там не было»,— заключил господин Картаполов.

Российское военное присутствие в Сирии По соглашению от 1971 года о базировании объектов ВМФ СССР в сирийском порту Тартус находится 720-й пункт материально-технического обеспечения ВМФ, входящий в состав Черноморского флота. В 2010–2012 годах на базе проведена модернизация, которая позволила заходить в Тартус тяжелым кораблям. В июне 2013 года в Средиземном море было сформировано постоянное оперативное соединение ВМФ РФ. 3 декабря 2024 года Минобороны сообщало об учениях в восточном Средиземноморье с участием 10 кораблей и судов обеспечения. 26 августа 2015 года Россия и Сирия подписали бессрочное соглашение о нахождении в стране российской авиационной группы. Она была размещена на аэродроме Хмеймим в провинции Латакия и стала основной площадкой для российской военной операции в Сирии, начавшейся 30 сентября того же года. Для управления авиагруппой создана группировка войск (сил) ВС РФ в Сирийской Арабской республике. В конце 2015 года она была усилена системой ПВО, к охране были привлечены подразделения военной полиции. Участие в наземных операциях также принимали силы специальных операций и инженерные войска. Изначально авиационная группировка ВКС РФ включала 32 самолета (бомбардировщики Су-24 и Су-34, штурмовики Су-25, истребители Су-30) и 17 вертолетов (Ми-24 и Ми-8 АМТШ). Группировка пополнялась новыми вертолетами Ми-35М и истребителями Су-35С. 14 марта 2016 года в связи с выполнением боевых задач на территорию России была выведена основная ударная часть группировки ВКС РФ. 11 декабря 2017 года президент РФ Владимир Путин лично посетил Хмеймим, где объявил о выводе российской группировки из Сирии. Однако часть ее все же сохранила присутствие в стране. В 2022 году Минобороны РФ сообщало об участии военной полиции ВС РФ в патрулировании сирийской-турецкой границы. Сирийской правительственной армии активную помощь оказывали российские военные советники. Официальных данных о составе и численности оставшейся в Сирии российской группировки Минобороны не приводит, но в ноябре 2024 года военное ведомство сообщало об участии в учениях в Сирии истребителей-бомбардировщиков Су-34, фронтовых бомбардировщиков Су-24М, вертолетов Ка-52 и Ми-8 АМТШ-В ВКС России.

Из его слов следовало, что Москва намерена сохранить военное присутствие в Сирии. Однако в Кремле на этот счет такой же уверенности не проявили. «Пока преждевременно об этом говорить. В любом случае это все предмет для обсуждения с теми, кто будет у власти в Сирии. Сейчас мы видим, что такой период трансформации, чрезвычайной нестабильности. Поэтому потребуется время. И потом потребуется серьезный разговор с теми, кто будет облечен властью»,— сказал Дмитрий Песков.

По его словам, «сейчас делается все, что необходимо и возможно, чтобы выйти на контакт с теми, кто может заниматься обеспечением безопасности». Кроме того, он добавил, что Москва находится в диалоге с Турцией и другими региональными игроками по ситуации в Сирии.

На 9 декабря Россия также запросила экстренные консультации Совета Безопасности ООН по Сирии. По словам зампостпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского, последствия случившегося в республике «для этой страны и всего региона еще предстоит осознать».

Террористы ли захватили власть

На Западе свержение Башара Асада восприняли со сдержанным оптимизмом. Так, канцлер Германии Олаф Шольц назвал конец правления господина Асада «хорошей новостью на данный момент». По его словам, в зависимости от того, как скоро САР сможет жить «в условиях закона и правопорядка», и можно будет судить о следующем сирийском правительстве.

Обрадовался и президент Франции Эмманюэль Макрон, приветствовавший падение «варварского государства» и пожелавший сирийскому народу «мира, свободы и единства». В этом его поддержал премьер Великобритании Кир Стармер, позитивно оценивший уход «варварского режима» и обещавший сосредоточить внимание Лондона на «восстановлении мира и стабильности» в САР.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что «исторические перемены в регионе открывают новые возможности».

Она заверила, что «Европа готова поддержать сохранение национального единства и восстановление сирийского государства». При этом госпожа фон дер Ляйен признала, что произошедшие перемены «не лишены рисков». Ее коллега, глава европейской дипломатии Кая Каллас, назвала свержение Башара Асада «позитивным и долгожданным событием» и пообещала лично «работать со всеми конструктивными партнерами в Сирии и регионе».

Высказался и уходящий президент США Джо Байден. По его мнению, в Сирии произошел «фундаментальный акт справедливости», который стал «моментом исторической возможности для многострадального народа Сирии построить лучшее будущее для своей гордой страны». «Это также момент риска и неопределенности»,— признал господин Байден.

При этом новоизбранный президент США Дональд Трамп, который вернется в Белый дом 20 января 2025 года, ранее заявил: «В Сирии бардак, но она нам не друг… Это не наша борьба. Пусть играют по своим правилам». Впрочем, подобное заявление республиканец сделал еще до того, как стало известно об окончательном падении Башара Асада.

Тем временем на Западе, заявляя о готовности работать с новыми сирийскими властями, понимают, что ключевой движущей силой повстанцев, скинувших Башара Асада, была и остается группировка ХТШ (признана террористической и запрещена в РФ) во главе с Абу Мухаммедом Аль-Джулани — бывшим полевым командиром «Аль-Каиды» (признана террористической и запрещена в РФ). Примечательно, что господин Аль-Джулани (настоящее имя Ахмед Хусейн аль-Шараа) с 2013 года внесен Госдепартаментом США в список особо опасных террористов и за его голову обещают $10 млн.

В связи с этим ряд стран начали допускать возможность исключения ХТШ (запрещена в РФ) из списка террористических организаций.

В частности, такой сценарий не исключают в действующей администрации США. Американский чиновник на спецбрифинге для журналистов признал, что ХТШ (признана террористической и запрещена в РФ) «будет важной частью» политической трансформации в Сирии, а потому есть вероятность, что Вашингтон рассмотрит исключение организации из запрещенного перечня.

Готовы рассмотреть подобный вопрос и в Великобритании. По словам Пэта Макфаддена, министра без портфеля в кабинете премьера Кира Стармера, решение по ХТШ (признана террористической и запрещена в РФ) «будет зависеть от того, как эта группировка поведет себя сейчас». Он отметил, что сегодня обстановка в Сирии «крайне нестабильная», однако если ситуация стабилизируется, то запрет можно будет снять «относительно быстро».

Тем временем для США взаимодействие с новыми властями Сирии осложняется еще и фактом американского военного присутствия на северо-востоке этой страны. Как дали понять в Вашингтоне, США намерены продолжать оказывать поддержку местным курдам — Сирийским демократическим силам (SDF) — и помогать им бороться с «Исламским государством» (организация признана террористической и запрещена в РФ), отряды которого по-прежнему остаются в САР. В частности, 8 декабря Центральное командование ВС США (Centcom) отчиталось, что американские силы нанесли «десятки точечных авиаударов» по местам скопления боевиков, поразив более 75 целей.

Алексей Забродин