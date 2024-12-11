Южнокорейскому лидеру становится все хуже

Расследование дела о кратковременном введении президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем военного положения продолжает набирать обороты. В среду в офисе главы государства прошли обыски. Оппозиция тоже не сбавляет активность: в эту субботу Демократическая партия намерена провести уже второе голосование по импичменту господина Юна. Тем временем скандал в Сеуле через неделю после его начала решили прокомментировать в КНДР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль

Фото: Kim Hong-Ji/Pool/File Photo, Reuters Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль

Фото: Kim Hong-Ji/Pool/File Photo, Reuters

В среду южнокорейские правоохранительные органы провели обыски в президентском офисе, управлении полиции Сеула и штабе полицейской охраны Национального собрания. Обыски прошли в рамках расследования дела о введении в стране военного положения. Ранее агентство «Рёнхап» отрапортовало об аресте комиссара национальной полиции Чо Чи Хо и начальника полиции Сеула Ким Пон Сика. Именно они, как считается, отдали приказ своим подчиненным оцепить здание Национального собрания в попытке помешать парламентариям войти в зал заседаний и отменить указ Юн Сок Ёля о военном положении. Самому президенту специально созданная прокуратура присвоила статус подозреваемого по делу о мятеже, запретив ему в этой связи выезд из страны.

В среду же стало известно о том, что бывший министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён, ставший первым арестованным по обвинению в содействии главе государства, попытался покончить жизнь самоубийством в следственном изоляторе на востоке Сеула. Но довести задуманное до конца не сумел.

«У нас произошел инцидент с господином Кимом... Как только все случилось, мы взломали дверь и ворвались туда»,— сообщил генеральный комиссар Корейской исправительной службы Син Ён Хэ во время парламентских слушаний, добавив, что высокопоставленного арестанта, считающегося главным идейным вдохновителем затеи с военным положением, перевели под особое наблюдение, а его состояние стабильно.

Тем временем главная оппозиционная сила Южной Кореи — Демократическая партия, контролирующая большинство в парламенте,— внесла новое предложение об импичменте Юн Сок Ёля. Оно будет поставлено на голосование в субботу.

Первое заседание по тому же вопросу, прошедшее в минувшую субботу, закончилось провалом. Однопартийцы президента по партии «Сила народа» решили бойкотировать голосование, не дав демократам шанса набрать необходимые для отстранения Юн Сок Ёля 200 голосов. Тем не менее, учитывая недовольство поступком Юна в его собственной партии, демократы не оставили надежды успеть в ближайшие дни убедить хотя бы часть своих политических оппонентов поддержать импичмент.

Пока в Южной Корее продолжали расхлебывать последствия скандала с введением военного положения, в условиях которого страна прожила всего шесть часов, на севере Корейского полуострова, с большим вниманием следившего за событиями у соседей, решили впервые рассказать о них собственному населению. В среду, после недельного молчания, северокорейское официальное агентство ЦТАК опубликовало статью о случившемся на Юге. «Марионетка Юн Сок Ёль, который уже столкнулся с серьезным кризисом управления и импичментом, неожиданно объявил военное положение и обрушил на народ оружие фашистской диктатуры. Его безумный поступок, напоминающий переворот во время военной диктатуры десятилетия назад, вызвал резкое осуждение со стороны всех слоев общества, включая оппозиционную партию, и еще больше подогрел общественный пыл в пользу импичмента»,— отметило информагентство.

Тот же пассаж был опубликован и в газете «Нодон Синмун», ориентированной на широкую северокорейскую аудиторию, в сопровождении двух десятков фотографий массовых митингов в Сеуле перед Национальным собранием. «Международное сообщество внимательно следит за развитием событий, оценивая, что инцидент с военным положением обнажил уязвимые места в южнокорейском обществе... и что политическая жизнь Юн Сок Ёля может закончиться раньше времени»,— резюмировали в Пхеньяне.

Политическая жизнь Юн Сок Ёля действительно подходит к финалу.

Еще в воскресенье премьер-министр Южной Кореи Хан Дак Су и лидер правящей партии Хан Дон Хун сообщили, что коллективным решением постановили отстранить президента от исполнения обязанностей, по сути, возложив их на себя. А заодно намекнули, что вскоре Юн Сок Ёль добровольно подаст в отставку. Сам Юн тем временем уже дал понять, что полностью вверяет свою судьбу в руки однопартийцев, однако пока так и не заявил об уходе с поста.

Наталия Портякова