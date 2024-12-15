Змеи сворачиваются в подарок

Россияне перед Новым годом начали активно скупать живых змей. В одном из зоомагазинов Санкт-Петербурга рассказали СМИ, что по покупкам, звонкам и просмотрам на сайте к середине декабря интерес к этим рептилиям вырос на 300%. Особым спросом пользуются маисовые полозы, калифорнийские молочные змеи и королевские питоны. Покупателей привлекает их необычный и яркий окрас и относительно небольшие размеры. В Москве о повышенном спросе на змей Telegram-каналы сообщали еще несколько месяцев назад.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Впрочем, прежде чем преподнести змею в качестве подарка, лучше сперва прийти на консультацию, указали “Ъ FM” в одном из крупных московских питомников экзотических животных: «Самые популярные и простые варианты — это королевский питон и маисовый полоз. В продаже у нас в основном малыши, то есть по ним не очень понятно в сравнении. А вот взрослые у нас на экспозиции, поэтому можно будет сравнить по размерам. Если рассмотреть базовый набор, то это террариум, укрытия, субстрат, освещение, обогрев. Подберем все на месте и расскажем, памятка-мануал у вас тоже будет.

Человек, которого вы поздравляете, тоже может приехать на консультацию. После покупки животного за вами закреплен личный менеджер. В целом можно сразу не приобретать огромный террариум. По цене комплект обойдется в 62 тыс. руб. Стоимость королевских питонов — от 35 тыс. руб. Полозы будут немножечко подешевле, минимальный комплект обойдется в 32 тыс. руб., и маисовые стоят от 10 тыс. руб. Кроме того, нужно понимать, что это невозвратная покупка. У нас есть групповая консультация, чтобы желающие могли понять, действительно ли они хотят завести змей».

На «Авито» змея обойдется дешевле: цены стартуют от 2,5 тыс. руб. Некоторые авторы объявлений предупреждают покупателей, что продают животное «с характером», и поясняют: питомец не ест сам или кусается. Но и на таких змей есть спрос, рассказал “Ъ FM” один из селлеров:

«Неделю назад я бы вам сказал, что торопиться не надо и змеек никто не разбирает. Но за сегодня у меня уже четверых из них купили, такой ажиотаж.

Змей осталось меньше 10. Есть еще императорский удав, самочка, довольно крупненькая. Если говорить про такие подарки, то есть два типа людей: те, кто любят змей злых, и те, кто любят змей добрых. Большинство предпочитают змеек лояльных, которые никогда не укусят. Это, в частности, полозы. Что касается императорского удава, то это змея, которая вырастает до 2 м и может весить 15 кг. Я могу змею продать при условии, что у вас уже подготовлены условия для нее, без этого сделка не состоится. Могу продать с первоначальным комплектом, минимум, который нужен: пластиковый контейнер с вентиляцией, как в террариуме, и термоковрик. Такой вариант стоит 2,5 тыс. руб. Если говорить про стоимость змей, то у меня остались те, цена которых от 5 тыс. руб. до 12 тыс. руб.».

Тренд на покупку змей уже привлек внимание властей — экологи департамента природопользования столицы объясняли его в том числе тем, что символ 2025 года якобы способен принести счастье во всех сферах жизни. На этом фоне некоторые владельцы антикафе с экзотеррариумами рассказывали СМИ о всплеске необычного запроса — погладить змею на удачу. А вот к традиционным фотосессиям с арендованной рептилией интерес пока небольшой. При этом цена такой услуги может достигать 55 тыс. руб., отмечают СМИ.

Но все же дарить живых змей на Новый год эксперты настоятельно не рекомендуют. Хотя бы потому, что за ними нужен особый уход, говорит герпетолог, научный сотрудник Института биоорганической химии РАН Владислав Старков: «Это совсем неостроумно. Должен быть какой-то научный интерес к ним, это никак не подарочное животное. Змеи — простые для содержания животные, но они тоже требуют ухода, понимания что к чему. Террариум должен легко открываться, чтобы убираться было достаточно комфортно для хозяина, и должен надежно закрываться. Животное пролезает практически в любую щель. Скорее всего, для змей опасность есть, за ними тоже нужен уход. Я люблю животных, но не настолько, чтобы каждый год какое-нибудь из них принимать в подарок».

Опрошенные “Ъ FM” эксперты также напоминают, что змеи — переносчики многих заболеваний, включая сальмонеллез, и советуют перед покупкой запрашивать документы о прохождении животным ветконтроля. Есть и еще один нюанс: некоторые виды змей в России держать дома запрещено. Среди них — все виды мамб, древесных ужей, королевских кобр и питонов длиной больше 4 м.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Екатерина Вихарева, Андрей Загорский