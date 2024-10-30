Россияне хотели бы получить в подарок от работодателей сертификаты. На такой сюрприз в этом году рассчитывают почти 70% участников опроса ритейлера «Золотое яблоко» и сервиса hh.ru. По их данным, примерно половина респондентов уже получали когда-либо подарочные карты и сертификаты. На втором месте электроника: флешки или внешние аккумуляторы, их хотели бы получить примерно треть опрошенных. А следом идут товары для дома, одежда или брендированная продукция.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

“Ъ FM” опросил работодателей и выяснил, что они собираются дарить своим сотрудникам и партнерам?

Президент группы компаний Favorit motors Владимир Попов: «Мы, как правило, проводим какие-то мероприятия, связанные с детским развитием, акцентируем все это на детей наших сотрудников и партнеров. Дарить подарки нужные или не очень — это, может быть, приятно, но не особо всех радует. А если ты даришь какое-то совместное времяпрепровождение внутри семьи или помогаешь лучше выстраивать отношения, понять своих детей, это действительно является ценностью». Зампред правления Ланта-банка Ирина Рысь: «Безусловно, есть стандартный набор сувенирки, который просто необходим всем. Это календари, ежедневники, ручки. Но мы стараемся придумать что-то интересное: как-то стилизовать продукцию под тематику золота, потому что мы связаны с рынком драгоценных металлов, например, это могут быть шоколадки в форме слитков, напитки в золотых упаковках. В то же время мы стараемся удивить партнеров приятными мелочами, которые они могут использовать именно в Новый год: теплая одежда, валенки с калошами в наших корпоративных цветах с золотой вышивкой, они пользуются очень большой популярностью». Сооснователь сервиса «Битрикс24» Сергей Рыжиков: «Подарки все забудутся, мы стараемся дарить впечатления. У нас со всех городов съезжаются люди на Новый год, мы устраиваем большой костюмированный праздник, у него всегда есть тематика, люди собираются, проводят чудесное время вместе. Это настолько эмоционально сильно заряжает людей, что для многих эти корпоративы становятся чем-то особенно запоминающимся. Для партнеров у нас отдельно есть мероприятие, оно связано с награждением победителей определенных номинаций. Там они уже просто получают свои награды по результатам прошедшего года».

Согласно опросу, в среднем по стране подарки партнерам дарят почти 80% компаний, а сотрудникам только треть. И чаще всего это работники из сфер IT, закупок и продаж, а также маркетологи. Реже всего подарки дарят медработникам, рабочим, строителям и юристам.

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