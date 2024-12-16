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Инвесторы забурились в разведку

Преемник Halliburton в России планирует расширить бизнес

Нефтесервисная компания «Бурсервис», которой перешел российский бизнес американской Halliburton, заинтересовалась сделками M&A. «Бурсервис» может пробрести «Нафта Дриллинг Компани» с производственными базами в Ханты-Мансийском автономном округе, специализирующуюся на геологоразведочном и эксплуатационном бурении. Аналитики ждут роста российского нефтесервиса и консолидации.

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

АО «Бурсервис», контролирующее бывшие активы американской Halliburton в РФ, обратилось в ФАС с ходатайством о покупке ООО «Нафта Дриллинг Компани». Соответствующее уведомление опубликовано в базе ФАС. В компаниях оперативные комментарии не предоставили.

«Нафта Дриллинг Компани» существует с 2018 года. Как сказано в профиле на HeadHunter, управляет производственными базами в Нефтеюганске и Пыть-Яхе Ханты-Мансийского автономного округа. Специализируется на геологоразведочном и эксплуатационном бурении. По собственным данным, пробурено 35 тыс. м на Урненском и Западно-Эпасском месторождениях в Тюменской области. Среди клиентов на сайте названы «Газпром нефть» и «Роснефть». Через ООО АТГ компанию контролирует Отгай Асланов, следует из ЕГРЮЛ. В 2023 году выручка «Нафта Дриллинг Компани» снизилась на 25,6%, до 2,18 млрд руб., чистая прибыль была 112,7 млн руб.

АО «Бурсервис» владеет ООО «Бурсервис», к которому в 2022 году перешел российский бизнес Halliburton, одной из крупнейших нефтесервисных компаний в мире. В марте 2022 года Halliburton заявила о прекращении деятельности в РФ в связи с санкциями. В сентябре того года Halliburton сообщила о продаже активов в РФ местному менеджменту. Vygon Consulting оценивала долю Halliburton на российском рынке нефтесервисных услуг в 2%. Аналогичную долю, по данным аналитиков, занимала Baker Hughes, 8% было у Schlumberger.

Производственные базы и офисы «Бурсервиса» расположены в Нижневартовске, Новом Уренгое, Нефтеюганске и других городах. Среди ключевых заказчиков названы «Газпром нефть», ЛУКОЙЛ и НОВАТЭК. Выручка «Бурсервиса» в 2023 году выросла на 79%, до 39,5 млрд руб., чистая прибыль увеличилась на 15,6%, до 12,03 млрд руб.

Управляющий партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин говорит, что в периметр сделки, вероятно, войдет не только пул контрактов, но и основные средства — базы и буровые, а также штат — буровые бригады. Источник “Ъ” считает, что «Бурсервис» интересуется «Нафта Дриллинг Компани» в первую очередь под бурение для «Газпромнефти-Ноябрьскнефтегаза» — структуры «Газпром нефти», которая ведет добычу нефти и газа на месторождениях в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах.

Kasatkin Consulting прогнозирует оборот российского рынка нефтесервиса в 2024 году в 2,29 трлн руб., что на 1,86% больше, чем годом ранее. На независимые нефтесервисные компании приходится 50% рынка, наиболее крупный сегмент с долей 37% — бурение. По прогнозам аналитиков, до 2026 года оборот всего рынка нефтесервиса РФ может расти ежегодно на 4%, только сегмента бурения — на 5%, и рентабельность бизнеса будет сохраняться. Востребованность услуг будет увеличиваться в том числе на фоне ухудшения условий добычи и пробелов в технологическом оснащении, а также рыночной конъюнктуры, отмечается в обзоре. Одновременно, указывают в Kasatkin Consulting, нефтесервис стал самым пострадавшим сегментом нефтегазовой промышленности с точки зрения кадрового дефицита.

Дмитрий Касаткин отмечает, что с учетом агрессивных внешних условий, в первую очередь высокой ставки, возможна консолидация на рынке нефтесервиса. По его словам, яркого тренда на поглощение независимых игроков внутренними подразделениями вертикально интегрированных нефтяных компаний нет. Напротив, стратегически последние скорее заинтересованы в немонополизированном рынке и конкуренции за заказы, говорит аналитик.

Анатолий Костырев, Ольга Мордюшенко

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