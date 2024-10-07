Аудиторам приписывают чужие данные

Аудиторские компании рассказали “Ъ” о ситуациях, когда на официальных ресурсах для публикации отчетности им приписывают клиентов, которых на самом деле они не аудировали. По словам участников рынка, это серьезная проблема, поскольку при проверках казначейство и СРО могут посчитать подобные несоответствия нарушением. Впрочем, аудиторы в суде могут доказать свою непричастность и добиться уголовного наказания для фальсификаторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Аудиторы столкнулись со случаями, когда им приписывают клиентов на ГИРБО и Федресурсе, рассказали “Ъ” участники рынка. По их словам, на этих платформах компании из реального сектора публикуют отчетность и указывают аудитора компании, но как выяснилось, не всегда того, кто оказывал услугу. Подобные случаи на рынке наблюдают компании «Налоги и финансовое право», «Беттера», «Аудэкс», «Что делать Аудит» и «Донаудит».

Государственный информационный ресурс бухгалтерской отчетности (ГИРБО) — официальная общегосударственная платформа бухгалтерской отчетности, которую ведет ФНС. Сдача отчетности в ГИРБО — обязанность всех юрлиц, кроме предприятий госсектора, предприятий, чьи сведения содержат гостайну, ЦБ и подотчетных ему, религиозных организаций, компаний, освобожденных от сдачи приказами правительства РФ.

Федресурс — государственный реестр информации о компаниях и индивидуальных предпринимателях. В нем содержатся, в частности, данные обязательной финансовой отчетности. Компании и индивидуальные предприниматели обязаны публиковать информацию на этой платформе.

Случаи фальсификации аудиторы обсуждают на одном из крупных профессиональных порталов Audit-it.ru. «Любой может заявить в ГИРБО своим аудитором кого захочет, может сделать то же самое на Федресурсе и даже загрузить фейковое заключение. Недавно видел такую подделку от своего лица»,— делится директор фирмы «Авдеев и К» Виталий Авдеев. Еще двое аудиторов указывают, что обнаружили по 10 лишних клиентов. “Ъ” связался с участниками обсуждения, но не получил ответ.

ГИРБО, как и Федресурс, не имеют функций по верификации аудиторов — при заполнении необходимых атрибутов можно указать произвольного аудитора, а отчетность выложить, подтверждает главный аналитик «Регблока» Анна Авакимян.

По словам исполнительного директора «Донаудит» Елены Межуевой, подобные ситуации происходят по двум сценариям. «В первом клиенты сами подделывают аудиторское заключение, которое они получали в прошлом от аудиторской компании, поменяв год,— рассказывает она.— Во втором аудиторские компании, которые дешево предлагают свои услуги, воруют данные реальных аудиторов, фальсифицируют печать и изготавливают ложное аудиторское заключение».

Аудиторы считают, что это серьезная проблема. При проверке СРО и казначейство всегда сравнивают, что отражено на Федресурсе и ГИРБО и что аудиторская компания дала для проверки, говорят в компании «Налоги и финансовое право». Подобные несовпадения могут свидетельствовать о выдаче заведомо ложного аудиторского заключения, когда аудиторская компания не проводила аудит «клиента» и не подтверждала достоверность его отчетности, поясняет партнер аудиторской компании «Беттера» Анна Засимова. В связи с этим, по ее словам, компании необходимо доказывать, что данная работа действительно не проводилась и аудиторское заключение не выдавалось.

В казначействе не ответили на запрос “Ъ”.

При этом аудиторы не могут самостоятельно разрешить подобные ситуации, говорят участники рынка.

«Около трех лет назад СРО выдала нам рекомендации, согласно которым мы обязаны отслеживать аудиторские заключения и отчетность на указанных ресурсах»,— говорят в компании «Налоги и финансовое право». «Если они не совпадают, мы должны сообщить об этом клиенту, а далее исправят, не исправят — мы ничего сделать не можем»,— указывают там. Например, Федресурс на официальное обращение отвечает, что не может удалить фейковое заключение и это могут сделать только те, кто добавлял документ, указывает Виталий Авдеев.

ГИРБО и Федресурс оперативно не ответили на запрос “Ъ”.

По словам юристов, пострадавшие могут отстоять свои права в суде. Если фальсифицированные аудиторские заключения использовались для привлечения инвестиций или совершения других действий в целях получения незаконной выгоды, действия могут квалифицироваться как мошенничество, говорит юрист АБ Criminal Defense Firm Владислава Безушкевич. В этом случае наступает уголовная ответственность со всеми вытекающими негативными последствиями, вплоть до реальных сроков лишения свободы для всех ответственных за такие действия лиц, включая руководство аудируемого, уточняет гендиректор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш. По словам госпожи Межуевой, иск может подать аудиторская компания, которой приписали клиента, а также контрагенты аудируемой компании, в частности инвесторы и банки.

Юлия Пославская, Ян Назаренко