Дубль двадцать

Форвард «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов продолжил сезон, складывающийся пока для него так, что не будет ничего удивительного, если после его окончания он получит приз самому ценному игроку, очередным удачным матчем. «Миннесота» выиграла — 4:1 — у «Филадельфии», а поразивший чужие ворота дважды Капризов достиг отметки в 20 забитых в регулярном чемпионате голов, до которой кроме него добрались лишь два хоккеиста.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Если бы голосование по определению лучшего игрока сезона проводилось сегодня, его убедительно выиграл бы форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов

Фото: Reuters Если бы голосование по определению лучшего игрока сезона проводилось сегодня, его убедительно выиграл бы форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов

Фото: Reuters

Этот матч заставил в который уже раз обсуждать темы, в первые два месяца нынешнего сезона превратившиеся в мейнстрим. Первая связана с «Миннесотой» в принципе — командой, которая перед стартом чемпионата совсем не тянула на его фаворита, но играет так, что даже как-то странно ее в список фаворитов не включать. После этой победы в сводной таблице лиги впереди нее всего два клуба, чьи взлеты, кстати, тоже выглядят довольно неожиданными,— «Виннипег Джетс» и «Вашингтон Кэпиталс». И то как впереди. У «Вашингтона» столько же очков, а у «Виннипега» на очко больше, но и два «лишних» сыгранных матча. То есть все условно.

При этом нет никаких признаков, указывающих на то, что «Миннесота» вот-вот готова рухнуть. Наоборот, есть признаки, указывающие на ее колоссальную устойчивость. Позади у «Миннесоты» уже три десятка матчей, а не было еще по ходу первенства хотя бы более или менее продолжительного отрезка, на котором она явно сдавала бы. В худшем случае провальной могла получиться отдельно взятая игра. Две подряд «Миннесота» еще не проигрывала.

Собственно, встреча против «Филадельфии» была неплохой иллюстрацией этой ее особенности. В предыдущей на прошлой неделе «Миннесота» потерпела разгромное, со счетом 1:7, поражение от «Эдмонтон Ойлерс», теперь вполне убедительно обыграла кусачую в нынешнем чемпионате «Филадельфию».

Вторая тема, разумеется, касается главного действующего лица в составе «Миннесоты». После матча против филадельфийцев в центре внимания оказались несколько ее хоккеистов. После долгой паузы, связанной с травмами, вернулись на лед и сразу принесли немало пользы форвард Матс Цуккарелло и защитник Юнас Брудин, голкипер-ветеран Марк-Андре Флери, завершающий карьеру, был очень хорош в воротах. Но все-таки без довольно подробного рассказа о достижениях Кирилла Капризова редко когда можно обойтись. И этот матч исключением не стал.

Он был скорее нормальным для российского форварда по меркам сезона, чем выделяющимся.

Но это — «нормальность» особенного уровня.

Капризов все равно смотрелся ключевым элементом игры «Миннесоты» в нападении и забил два гола. Второй — да, в пустые ворота в концовке, совершенно рутинный, но тот, которым он открыл счет в первом периоде, на рутину не походил, а наоборот, представлял собой маленькую иллюстрацию класса и возможностей нападающего в его сегодняшнем тонусе. Вряд ли даже в НХЛ найдется хотя бы дюжина игроков, которые вот так легко, убедительно и стремительно, не тратя касаний, смогут обработать отскочившую от борта шайбу, а потом с острейшего, почти что нулевого угла моментально кинуть ее в крохотное пространство между головой голкипера, перекладиной и стойкой. При этом никто из игроков «Миннесоты», кажется, даже не удивился тому, что это Капризову удалось,— обыденность, повседневность.

А дальше, описывая его успехи, нужно смотреть цифры и классификации.

После того как он дважды поразил ворота «Филадельфии», в активе Кирилла Капризова ровно 20 голов.

И кроме него отметка покорилась только двум хоккеистам: у Брейдена Пойнта из «Тампа-Бей Лайтнинг» такое же количество заброшенных шайб, у Леона Драйзайтля из «Эдмонтона» — 22. При этом по набранным очкам Капризов заметно Пойнта опережает, а с Драйзайтлем идет на равных: их у двух нападающих по 45. А обходят их лишь трое — Нейтан Маккиннон с Микко Рантаненом из «Колорадо Эвеланш» и Никита Кучеров из «Тампа-Бей». Кучеров с Рантаненом — на балл, Маккиннон, признанный самым ценным игроком НХЛ прошлого сезона,— на пять. Но в свежем промежуточном голосовании Профессиональной ассоциации хоккейных журналистов, определявшей претендентов на звание лучшего игрока, Капризов и Маккиннона, и всех остальных снайперов и бомбардиров опередил с отрывом, собрав более 60% голосов. Все-таки настолько масштабной роли в команде нет ни у кого.

Алексей Доспехов