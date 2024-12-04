Первый по победности

Клуб «Миннесота Уайлд» продолжает удерживать статус главной неожиданности первых двух месяцев регулярного чемпионата НХЛ. Домашняя победа над «Ванкувер Кэнакс» — 3:2 — сохранила ему лидерство в первенстве, а решающий гол, забитый в овертайме лидером «Миннесоты» Кириллом Капризовым, оставил российского форварда на верхушке классификации лучших бомбардиров сезона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Благодаря победному голу в ворота «Ванкувера» форварда «Миннесоты» Кирилла Капризова (в зеленой форме) его команда сохранила лидерство в регулярном чемпионате, а он сам продолжает возглавлять список бомбардиров

Фото: Matt Krohn / Imagn Images / Reuters Благодаря победному голу в ворота «Ванкувера» форварда «Миннесоты» Кирилла Капризова (в зеленой форме) его команда сохранила лидерство в регулярном чемпионате, а он сам продолжает возглавлять список бомбардиров

Фото: Matt Krohn / Imagn Images / Reuters

Матч между «Миннесотой» и «Ванкувером», по ходу которого гости дважды вели в счете, а хозяева дважды отыгрывались, запомнился прежде всего концовкой, увлекательным овертаймом. В нем у каждого из соперников были прекрасные шансы вырвать выигрыш. А на заключительной минуте у ванкуверцев был шанс просто потрясающий — два их хоккеиста вышли на покинутого всеми партнерами на произвол судьбы голкипера Филипа Густавссона. Но Брок Бесер пальнул в штангу, шайбу подхватил форвард «Миннесоты» Марко Росси и умчался в чужую зону, чтобы сделать передачу под бросок в касание тому из своих одноклубников, кто из таких выгодных положений почти не промахивается. Кирилл Капризов не промахнулся и на этот раз, принеся своей команде четвертую подряд победу.

На самом деле еще пару лет назад такая по продолжительности серия в ее исполнении сама по себе была бы поводом восхититься «Миннесотой».

Она долго имела статус середняка, который не мечтает ни о чем большем, нежели выход в play-off. В предыдущем сезоне не срослось и с ним. Но в сезоне следующем что-то с ней произошло. Сначала в НХЛ говорили в первую очередь о невероятно эффективном «Виннипег Джетс», который выдал лучший в истории лиги старт. Но постепенно он сбросил темп. А вот «Миннесота» его не сбрасывала. И в сводной таблице лиги она после матча с «Ванкувером» сберегла верхнюю строчку.

Любопытнее же всего природа этого взлета. Нельзя сказать, будто бы состав «Миннесоты» стал перед этим сезоном намного сильнее, чем был, когда она пролетела мимо play-off: в основном те же имена. И нельзя сказать, будто бы, например, травмы обходят ее стороной: да нет, постоянно кого-то из ведущих игроков из-за них нет в основе. Но классно играют вратари — и Филип Густавссон, вообще в данный момент выглядящий претендентом на приз лучшему в своем амплуа, и ветеран Марк-Андре Флери, и некоторые полевые игроки добавили, и с хоккеем коллективным все склеивается так же хорошо, как осенью у «Виннипега», на что постоянно указывает тренер Джон Хайнс.

Отличие одно. У «Миннесоты» все-таки есть явный лидер, хоккеист, от состояния которого она очень зависит. И это, естественно, Кирилл Капризов.

А зависимость ярче всего иллюстрирует даже не подборка красивых эпизодов, в которых нападающий демонстрирует выдающееся мастерство контроля шайбы, паса или броска, хотя их огромное количество, а другая статистика.

«Миннесота» в текущем чемпионате взяла верх над соперниками в 17 матчах из 25. Так вот, в десяти из этих встреч к победным голам, обеспечившим команде итоговое преимущество, считающимся в хоккее особенно ценными, приложил руку Кирилл Капризов — либо собственноручно поразив ворота, либо отдав голевую передачу. Такой продуктивности больше нет ни у кого в НХЛ.

Впрочем, и в «обычном» бомбардирском рейтинге после матча против «Ванкувера» Капризов располагался впереди всех.

Формально вровень с ним, тоже с 39 очками, шли еще два нападающих — Мартин Нечас из «Каролина Харрикейнс» и Нейтан Маккиннон из «Колорадо Эвеланш», но у обоих и матчей сыгранных больше, чем у россиянина, и с забитыми голами похуже: 13 у Нечаса и девять у Маккиннона против 16 у Капризова. А это, между прочим, всего на две заброшенные шайбы меньше, чем у возглавляющего снайперскую гонку Сэма Рейнхарта из «Флорида Пантерс», роль которого в успехах клуба, как и роли двух конкурирующих с Кириллом Капризовым бомбардиров, конечно, куда скромнее.

Алексей Доспехов