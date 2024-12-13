Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Грузию ждет удвоение президента

Этот пост займет Михаил Кавелашвили, но его легитимность признают не все

Коллегия выборщиков, контролируемая партией «Грузинская мечта», изберет в субботу нового президента республики. Им станет бывший футболист Михаил Кавелашвили. Оппозиция бойкотирует заседание коллегии и готова до конца защищать действующего президента Саломе Зурабишвили, заявившую о намерении сохранять за собой нынешний пост «до выборов легитимного парламента». Избранный 26 октября законодательный орган она таковым не признает. Запад, судя по всему, готов поддерживать оппозиционеров в их усилиях.

Единственный кандидат в президенты — депутат от «Грузинской мечты» Михаил Кавелашвили

Единственный кандидат в президенты — депутат от «Грузинской мечты» Михаил Кавелашвили

Фото: Irakli Gedenidze / File Photo / Reuters

Единственный кандидат в президенты — депутат от «Грузинской мечты» Михаил Кавелашвили

Фото: Irakli Gedenidze / File Photo / Reuters

Заседание коллегии выборщиков — специального органа, состоящего из депутатов парламента, а также представителей городов, муниципалитетов и автономий,— было запланировано на девять утра. Вероятно, лидеры «Грузинской мечты» (ГМ) решили, что в столь ранний час оппозиция не успеет мобилизовать много своих сторонников. Власти хотели избежать избрания шестого президента страны на фоне столкновений между демонстрантами и спецназом.

Президента изберут простым большинством, то есть нужен хотя бы 151 голос из 300. 61 оппозиционный депутат в 150-местном парламенте Грузии, а также малочисленные оппозиционеры в представительных органах автономий и муниципалитетов никак не смогли бы повлиять на результаты голосования. Понимая это, они объявили мероприятию бойкот.

Единственный кандидат в президенты — депутат от ГМ, бывший футболист Михаил Кавелашвили. Среди прочего он известен высказываниями против «глобальной партии войны», которая, по его словам, «пытается открыть в Грузии второй фронт против России». Накануне выборов некоторые представители грузинской творческой элиты, ранее активно поддерживавшие ГМ, отмежевались от правящей партии. Среди них — певица Ирма Сохадзе и кинорежиссер Кети Долидзе.

Одной из причин стало то, что, как оказалось, у будущего главы государства и верховного главнокомандующего нет не только высшего, но и полного среднего образования — он окончил лишь восемь классов средней школы.

Тем временем пятый президент — карьерный французский дипломат Саломе Зурабишвили, избранная всенародным голосованием в 2018 году,— развила бурную политическую деятельность и уходить с поста не собирается. Она называет состоявшиеся 26 октября парламентские выборы «тотально сфальсифицированными» и, как следствие, считает нелегитимными правительство, парламент и коллегию выборщиков. Госпожа Зурабишвили утверждает, что «останется на посту до выборов легитимного парламента».

В четверг с президентом Зурабишвили встретились лидеры оппозиционных политических сил, 26 октября преодолевших пятипроцентный барьер. После совещания за закрытыми дверями оппозиционеры сообщили: они, так же, как и западные партнеры Грузии, «признают единственный легитимный институт власти (в нынешней Грузии.— “Ъ”) — президента». Впрочем, рассуждать о том, как будут действовать президент и ее сторонники после 29 декабря (то есть после инаугурации нового президента), выступавшие не стали, призвав дождаться заявления самой госпожи Зурабишвили в субботу вечером.

Саломе Зурабишвили на митинге оппозиции. 28 октября 2024 года

Саломе Зурабишвили на митинге оппозиции. 28 октября 2024 года

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Саломе Зурабишвили на митинге оппозиции. 28 октября 2024 года

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Зато об этом уже активно рассуждают лидеры партии власти. «Неужели Саломе Зурабишвили планирует захватить президентский дворец?» — задался вопросом на брифинге глава парламентской фракции ГМ и исполнительный секретарь партии Мамука Мдинарадзе. И сам же ответил: «Да, от нее всего можно ожидать. Но тем самым она совершит преступление». По словам политика, пятый президент Грузии «может вцепиться в свое кресло — тогда к ней подойдет офицер Службы государственной охраны и силой оторвет ее пальцы от президентского кресла».

Кроме того, Мамука Мдинарадзе предположил, что сторонники оппозиции могут окружить президентский дворец и попытаться не пустить туда нового президента, а Саломе Зурабишвили призовет армию «защитить единственный легитимный институт власти». «Она даже на такое способна с учетом ее эмоционального состояния»,— заключил спикер правящей партии.

Комментируя на прошлой неделе ситуацию в Грузии, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил «РИА Новости»: «Народ свой выбор сделал. Мы относимся к нему с уважением».


При этом, по его словам, «США и ЕС искусственно пытаются представить нынешний избирательный процесс в Грузии как стратегический выбор между Россией и Западом». «Тем самым они хотят поставить Грузию и другие государства постсоветского пространства перед ложной развилкой»,— добавил он.

Накануне США объявили о новом пакете санкций против граждан Грузии, «ответственных за подрыв демократии». БОльшая часть имен не разглашается. Известно лишь, что визовые ограничения введены в отношении 20 депутатов, министров и представителей силовых структур. При этом, к разочарованию оппозиции, санкции вновь не затронули почетного председателя ГМ миллиардера Бидзину Иванишвили. «Мы хотим видеть сильную, процветающую, демократическую Грузию, глубоко интегрированную в евроатлантическое сообщество»,— говорится в заявлении Госдепартамента.

Власти и оппозиция Грузии заявляют о скорой победе

Не менее решительно настроены и европейцы. Депутат Европарламента Раса Юкневичене, вместе с коллегами посетившая Тбилиси с целью поддержки оппозиционного движения, дала понять: конкретные решения в отношении властей Грузии Брюссель примет 16 декабря, когда соберется Совет глав МИДов стран ЕС. Среди возможных опций — приостановка безвизового режима. Кроме того, 11 декабря текущий кризис обсудили по телефону президент Франции Эмманюэль Макрон и Бидзина Иванишвили (кстати, французский гражданин и кавалер ордена Почетного Легиона).

Так или иначе, грузинские власти отступать не собираются. Мэрия столицы объявила, что в субботу вечером у здания парламента, где последние две недели происходят столкновения между спецназом и демонстрантами, состоится торжественный концерт в честь нового президента. А мэр Тбилиси и генсек ГМ Каха Каладзе дал понять, что силовики теоретически могут действовать куда жестче, чем сейчас. По его словам, в случае подобных волнений в США американская полиция бы «переломала участникам незаконных акций руки, ноги и все кости».

Георгий Двали, Тбилиси

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...