Грузию ждет удвоение президента

Коллегия выборщиков, контролируемая партией «Грузинская мечта», изберет в субботу нового президента республики. Им станет бывший футболист Михаил Кавелашвили. Оппозиция бойкотирует заседание коллегии и готова до конца защищать действующего президента Саломе Зурабишвили, заявившую о намерении сохранять за собой нынешний пост «до выборов легитимного парламента». Избранный 26 октября законодательный орган она таковым не признает. Запад, судя по всему, готов поддерживать оппозиционеров в их усилиях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Единственный кандидат в президенты — депутат от «Грузинской мечты» Михаил Кавелашвили

Фото: Irakli Gedenidze / File Photo / Reuters Единственный кандидат в президенты — депутат от «Грузинской мечты» Михаил Кавелашвили

Фото: Irakli Gedenidze / File Photo / Reuters

Заседание коллегии выборщиков — специального органа, состоящего из депутатов парламента, а также представителей городов, муниципалитетов и автономий,— было запланировано на девять утра. Вероятно, лидеры «Грузинской мечты» (ГМ) решили, что в столь ранний час оппозиция не успеет мобилизовать много своих сторонников. Власти хотели избежать избрания шестого президента страны на фоне столкновений между демонстрантами и спецназом.

Президента изберут простым большинством, то есть нужен хотя бы 151 голос из 300. 61 оппозиционный депутат в 150-местном парламенте Грузии, а также малочисленные оппозиционеры в представительных органах автономий и муниципалитетов никак не смогли бы повлиять на результаты голосования. Понимая это, они объявили мероприятию бойкот.

Единственный кандидат в президенты — депутат от ГМ, бывший футболист Михаил Кавелашвили. Среди прочего он известен высказываниями против «глобальной партии войны», которая, по его словам, «пытается открыть в Грузии второй фронт против России». Накануне выборов некоторые представители грузинской творческой элиты, ранее активно поддерживавшие ГМ, отмежевались от правящей партии. Среди них — певица Ирма Сохадзе и кинорежиссер Кети Долидзе.

Одной из причин стало то, что, как оказалось, у будущего главы государства и верховного главнокомандующего нет не только высшего, но и полного среднего образования — он окончил лишь восемь классов средней школы.

Тем временем пятый президент — карьерный французский дипломат Саломе Зурабишвили, избранная всенародным голосованием в 2018 году,— развила бурную политическую деятельность и уходить с поста не собирается. Она называет состоявшиеся 26 октября парламентские выборы «тотально сфальсифицированными» и, как следствие, считает нелегитимными правительство, парламент и коллегию выборщиков. Госпожа Зурабишвили утверждает, что «останется на посту до выборов легитимного парламента».

В четверг с президентом Зурабишвили встретились лидеры оппозиционных политических сил, 26 октября преодолевших пятипроцентный барьер. После совещания за закрытыми дверями оппозиционеры сообщили: они, так же, как и западные партнеры Грузии, «признают единственный легитимный институт власти (в нынешней Грузии.— “Ъ”) — президента». Впрочем, рассуждать о том, как будут действовать президент и ее сторонники после 29 декабря (то есть после инаугурации нового президента), выступавшие не стали, призвав дождаться заявления самой госпожи Зурабишвили в субботу вечером.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Саломе Зурабишвили на митинге оппозиции. 28 октября 2024 года

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Саломе Зурабишвили на митинге оппозиции. 28 октября 2024 года

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Зато об этом уже активно рассуждают лидеры партии власти. «Неужели Саломе Зурабишвили планирует захватить президентский дворец?» — задался вопросом на брифинге глава парламентской фракции ГМ и исполнительный секретарь партии Мамука Мдинарадзе. И сам же ответил: «Да, от нее всего можно ожидать. Но тем самым она совершит преступление». По словам политика, пятый президент Грузии «может вцепиться в свое кресло — тогда к ней подойдет офицер Службы государственной охраны и силой оторвет ее пальцы от президентского кресла».

Кроме того, Мамука Мдинарадзе предположил, что сторонники оппозиции могут окружить президентский дворец и попытаться не пустить туда нового президента, а Саломе Зурабишвили призовет армию «защитить единственный легитимный институт власти». «Она даже на такое способна с учетом ее эмоционального состояния»,— заключил спикер правящей партии.

Комментируя на прошлой неделе ситуацию в Грузии, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил «РИА Новости»: «Народ свой выбор сделал. Мы относимся к нему с уважением».



При этом, по его словам, «США и ЕС искусственно пытаются представить нынешний избирательный процесс в Грузии как стратегический выбор между Россией и Западом». «Тем самым они хотят поставить Грузию и другие государства постсоветского пространства перед ложной развилкой»,— добавил он.

Накануне США объявили о новом пакете санкций против граждан Грузии, «ответственных за подрыв демократии». БОльшая часть имен не разглашается. Известно лишь, что визовые ограничения введены в отношении 20 депутатов, министров и представителей силовых структур. При этом, к разочарованию оппозиции, санкции вновь не затронули почетного председателя ГМ миллиардера Бидзину Иванишвили. «Мы хотим видеть сильную, процветающую, демократическую Грузию, глубоко интегрированную в евроатлантическое сообщество»,— говорится в заявлении Госдепартамента.

Не менее решительно настроены и европейцы. Депутат Европарламента Раса Юкневичене, вместе с коллегами посетившая Тбилиси с целью поддержки оппозиционного движения, дала понять: конкретные решения в отношении властей Грузии Брюссель примет 16 декабря, когда соберется Совет глав МИДов стран ЕС. Среди возможных опций — приостановка безвизового режима. Кроме того, 11 декабря текущий кризис обсудили по телефону президент Франции Эмманюэль Макрон и Бидзина Иванишвили (кстати, французский гражданин и кавалер ордена Почетного Легиона).

Так или иначе, грузинские власти отступать не собираются. Мэрия столицы объявила, что в субботу вечером у здания парламента, где последние две недели происходят столкновения между спецназом и демонстрантами, состоится торжественный концерт в честь нового президента. А мэр Тбилиси и генсек ГМ Каха Каладзе дал понять, что силовики теоретически могут действовать куда жестче, чем сейчас. По его словам, в случае подобных волнений в США американская полиция бы «переломала участникам незаконных акций руки, ноги и все кости».

Георгий Двали, Тбилиси