Чем известен новый президент Грузии Михаил Кавелашвили

Кавелашвили Михаил Гурамович родился 22 июля 1971 года в Болниси Грузинской СССР. В 1989 году поступил на экономический факультет Тбилисского государственного университета, но учебу не окончил.

С детства занимался футболом, играл на позиции нападающего. Профессиональную карьеру начал в тбилисском «Локомотиве», с 1988 по 1995 год играл в тбилисском «Динамо», несколько раз становился чемпионом Грузии. С 1991 по 2002 год выступал за сборную Грузии, сыграл 46 матчей.

В 1995 году перешел во владикавказский «Спартак-Аланию», в составе которого стал чемпионом России. В том же году вошел в список 33 лучших футболистов чемпионата России на первой позиции. Позже играл за «Манчестер Сити», швейцарские клубы. В 2006-м завершил карьеру игрока и стал тренером.

В 2016 и 2020 годах избирался в парламент Грузии от партии «Грузинская мечта». В 2022 году Михаил Кавелашвили и еще два депутата — Созар Субари и Дмитрий Хундадзе — вышли из партии. Свое решение они объяснили в открытом письме, обвинив США в «обострении политического фона» и «искусственном создании революционного настроя» в Грузии. Позже группа депутатов образовала общественную организацию «Сила народа».

В 2024 году «Сила народа» была реорганизована в партию, Михаил Кавелашвили занял пост политсекретаря. Партия образует коалицию с «Грузинской мечтой». Ее члены ведут активную антизападную риторику, выступают за традиционные ценности и одновременно поддерживают интеграцию с ЕС и НАТО. В октябре 2024 года Михаил Кавелашвили снова был избран депутатом от «Грузинской мечты». 27 ноября 2024 года председатель правящей партии Бидзина Иванишвили выдвинул господина Кавелашвили кандидатом на пост президента Грузии.

Телеведущий, футбольный эксперт на канале «Общественное вещание». Женат, четверо детей.