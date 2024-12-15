Бизнес отказывается умирать

«Смертность бизнеса» в России упала до 12-летнего минимума. С января по октябрь 2024 года в стране закрылись 185 тыс. юридических лиц, подсчитали «Известия» на основе статистики ФНС. А новых компаний за это же время открылось больше на 13 тыс. Хотя в абсолютных цифрах показатель самый низкий с 2020-го, до пандемии COVID-19.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Сейчас открывать бизнес можно только на собственные сбережения или на деньги инвесторов. Но в остальном условия близки к идеальным, утверждает член совета Московского регионального отделения «Деловая Россия» Наталья Громова. Особенно, по ее словам, это касается таких сфер, как импортные поставки товаров или образовательные услуги: «Существующие бизнесы удерживаются на рынке, и при этом стало меньше стимулов к закрытию. На мой взгляд, это связано с ключевыми моментами, такими как государственные меры поддержки, которых достаточно много сейчас. Они регулярно разрабатываются: налоговые льготы, субсидии, упрощенный режим налогообложения. Также это связано с импортозамещением: очень много компаний, бизнесов, производств, которые были открыты, замещают продукцию, которая ушла с рынка.

Также это связано с активной пропагандой, со многими государственными и негосударственными проектами, связанными с образовательной деятельностью на тему "Как открыть бизнес, как его развивать". И это привлекает все больше молодых предпринимателей и тех, кто давно хотел начать свое дело, но не решался.

В такое время полно возможностей. И также один из моментов, который указывает на открытие все новых бизнесов, — это, конечно же развитие, маркетплейсов, простота входа в это дело».

Данные по ликвидации компаний нельзя расценивать как реальное закрытие бизнеса. Около 80% случаев связаны с исключением организаций из Единого госреестра юрлиц по решению Федеральной налоговой службы. Оставшиеся 20% — это предприятия , которые обанкротились, реорганизовались или закрылись по решению собственников, следует из данных ФНС. Но картина может измениться в худшую сторону, когда будут подведены окончательные итоги года, считает управляющий партнер аудиторской компании «ФБК» Алексей Терехов: «Рано оценивать, обанкротились предприятия или нет. Сейчас количество их неверно, потому что после периода пандемии были взяты определенные каникулы для того, чтобы не проводить эту процедуру для компаний, не приводить их к фиксации убытков, была выделена массовая помощь.

Делать общий вывод, что что-то поменялось в экономике, что позитивно повлияло на количество не банкротящихся предприятий, не следует. Мы находимся на самом пике турбулентности.

Аналитики, и мы в том числе как аудиторы, ожидаем, что следующий год покажет, что же в балансах у предприятий было скрыто и насколько они смогут пережить этот период высоких процентных ставок. Если говорить про внешнеторговую деятельность, то также можно сказать, что существуют определенное административное давление, в том числе и санкционное, когда малые и средние предприятия, которые, казалось бы, работают, вынуждены будут закрыться, потому что они будут или могут быть токсичными».

Средний срок жизни компании в России — девять лет, подсчитали на кафедре предпринимательства и логистики университета им. Плеханова. Сейчас в стране действует нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика». Его цель довести этот показатель до 13-ти лет. Чаще всего закрываются строительные предприятия и компании-импортеры. Первые — из-за снижения спроса, вторые — из-за санкционных ограничений на расчеты и поставки.

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Светлана Белова