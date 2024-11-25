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Коммерсантъ FM
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Малый бизнес остывает быстрее

Некрупные компании заметили снижение спроса и дорогой кредит

Во втором полугодии 2024 года рост деловой активности малого и среднего бизнеса уверенно замедляется, фиксируют замеры индекса RSBI. Предприятия, помимо кадровых проблем, отмечают снижение доступности финансирования — высокие ставки охладили как интерес МСП к кредитам, так и спрос на продукцию некрупных компаний. В результате уже в октябре их инвестиционная активность снижалась, а в оценках перспектив развития росла доля пессимистичных.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Замеры состояния малого и среднего бизнеса — индекс RSBI (рассчитывается банком ПСБ, «Опорой России» и НАФИ по итогам опроса 1,8 тыс. компаний) — фиксируют продолжающееся снижение перегрева в этом секторе. В октябре индекс опустился до 53,9 пункта — это минимальный результат с лета 2023 года. Снижение индекса началось в июне: тогда после майских 58,1 пункта показатель опустился до 57,6 п., в июле — до 57,1 п., в августе — до 54,7 п. Авторы индекса зафиксировали отскок в сентябре — показатель вырос до 55,2 п.— на фоне разнонаправленной динамики в разных секторах (см. “Ъ” от 23 октября). Однако предприятия МСП испытывали пессимизм в отношении будущих перспектив, и негативные ожидания сектора реализовались.

В октябре просели все компоненты индекса RSBI: продажи, кредиты, кадры, инвестиции (см. график).

«На бизнес-активность в сегменте продолжают давить экономическая конъюнктура, высокие ставки по кредитам и дефицит кадров на рынке труда. Предприниматели выражают обеспокоенность ослаблением потребительского спроса и сложностями с получением финансирования»,— отмечает старший вице-президент ПСБ Кирилл Тихонов.

В зоне спада находится компонента продаж — настроения бизнеса в октябре ухудшились. Сокращения продаж ждут 28% предпринимателей (+4 п. п.), на их рост рассчитывают 30% (+1 п. п.). При этом фактический сбыт относительно стабилен: третий месяц подряд рост выручки фиксируют 22% предпринимателей, доля тех, кто говорит о сокращении, выросла до 34% (+1 п. п.). Рост продаж характерен для среднего бизнеса (34%). Негативную динамику чаще фиксировали торговые предприятия (38%) и ориентированный на конечного потребителя В2С-сегмент (40%).

Жесткая денежно-кредитная политика ослабила интерес МСП к заемному финансированию — спрос на кредиты упал до минимума с мая 2022 года. Не готовы брать кредит из-за высоких ставок 27% МСП, интерес сохраняют 34% МСП. Высокие ставки более критичны для микробизнеса (30%). Сами же кредиты остаются доступными для тех, кто обращается за ними: 71% подававших заявку на кредит получили одобрение. В целом удовлетворенный спрос составил 25% (минус 3 п. п.): у 13% МСП уже есть кредит (минус 1 п. п.), еще 12% (минус 2 п. п.) получили новый в отчетном периоде. Доля удовлетворенного спроса выше среди малого (34%) и среднего (36%) бизнеса, а также производственных компаний (33%).

Пессимистичный взгляд на экономическую ситуацию (35%), высокие ставки (30%) и низкий спрос (24%) являются и главными барьерами для развития бизнеса, показал опрос в рамках индекса.

В будущем 27% МСП готовы увеличить инвестиции (минус 3 п. п. за месяц), сократить — 7% (+1 п. п.). Однако эксперты отмечают расхождение ожиданий с действиями МСП: по прогнозам в октябре 30% МСП планировали увеличить инвестиции, но о фактическом росте отчитались лишь 22% респондентов, сократить вложения хотели лишь 6% МСП — а сделали это 10% опрошенных.

Как малый бизнес меняет приоритеты

По-прежнему ограничивает инвестиционную активность и ситуация на рынке труда. Высокой остается доля заявляющих о сокращениях штата в секторе — 21% (минус 1 п. п.), о расширении штата сообщили лишь 13% МСП (минус 1 п. п.). Чаще приходилось увольнять сотрудников среднему бизнесу и производственным компаниям (по 25%). Ухудшились и ожидания предприятий: нанимать новых сотрудников планируют 26% МСП (минус 3 п. п.), сокращать — 8% (+2 п. п.).

В отраслевом разрезе наиболее уверенно себя чувствуют производственные МСП — деловая активность после резкого спада в июне остается стабильной (промышленности доступны льготные кредиты, но развитие ограничивает ситуация с кадрами). Индексы торговли и услуг показали снижение на фоне снижения доступности финансирования и, как результат, инвестактивности.

Диана Галиева

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