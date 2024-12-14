К ЛДПР пришли даже демократы

ЛДПР провела съезд в Москве на ВДНХ, где всю неделю работает выставка, посвященная 35-летию партии. Либерал-демократы поговорили об успехах, наметили планы на будущее и провели ротацию в партийных органах. Но главной новостью мероприятия стало выступление на нем первого заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко. Оно фактически продемонстрировало положительное отношение внутриполитического блока Кремля к партии. По мнению эксперта, визит господина Кириенко мог быть одной из главных целей проведения съезда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На съезде присутствовала и дочь Владимира Жириновского Анастасия Боцан-Харченко, впрочем, публичным выступлением она не отметилась

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ На съезде присутствовала и дочь Владимира Жириновского Анастасия Боцан-Харченко, впрочем, публичным выступлением она не отметилась

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

13 декабря считается официальной датой рождения ЛДПР, поскольку в этот день в 1989 году в Москве состоялось первое собрание инициативной группы. Об этом событии перед началом съезда делегатам напомнили кадры хроники. Затем лидер партии Леонид Слуцкий сообщил, что поводом для собрания стала «годовщина исторического момента» — появления на политической арене новой партии, тогда еще Либерально-демократической партии Советского Союза (ЛДПСС), ведь «история ЛДПР, по сути, является историей новой России». Значительную часть выступления он посвятил покойному основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому, не забыв поблагодарить его маму Александру Павловну Жириновскую, «воспитавшую настоящего патриота». Господин Слуцкий рассказал, что покойный лидер «боролся за простого русского человека, каким был и сам, разговаривал с людьми на понятном им языке, никому никогда не стремился нравиться, не подстраивался, не заискивал, говорил правду простым языком». «Жириновский сегодня национальное достояние России»,— отметил нынешний председатель ЛДПР. В качестве доказательства величия покойного вождя он привел подписание президентом Владимиром Путиным указа о праздновании 80-летия Владимира Жириновского. «Ничего подобного в новейшей истории России не было»,— подчеркнул господин Слуцкий.

Также он сказал, что Владимир Жириновский «всегда жестко пресекал попытки называть ЛДПР партией одного человека», и оказался прав: «Партия не только сохранилась, но и развивается, десятки тысяч людей пришли в нее после смерти Жириновского». Казалось, что Леонид Слуцкий даже больше убеждал не собравшихся, а себя. Днем раньше, продолжал оратор, был установлен рекорд — самое массовое (1066 человек) вступление в партию в течение одного дня в одной локации. Свидетельство об этом достижении господину Слуцкому вручил поднявшийся на сцену основатель Книги рекордов России Станислав Коненко. Он заметил, что и Владимир Жириновский в свое время попал в Книгу рекордов как человек, принимавший участие в президентских выборах наибольшее (шесть) количество раз. «Сегодня как никогда велико тяготение граждан России к вступлению в ЛДПР. Она стала стержневой, стволовой партией российской политической архитектуры»,— прокомментировал достижение господин Слуцкий. Затем он провел награждение памятными медалями «35 лет ЛДПР». Партийная медаль под номером один ушла Владимиру Путину. Затем были отмечены партийные династии, а следом за ними — ветераны членства в ЛДПР.

После этого на сцену поднялся первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко. Он зачитал приветствие президента, назвавшего ЛДПР «одной из ведущих политических сил страны». От себя он добавил, что партии удалось «преодолеть непростой период» после смерти Владимира Жириновского, а по итогам последних выборов — увеличить представительство в законодательные органы субъектов и местного самоуправления, получив второй результат в стране после «Единой России». Позже Леонид Слуцкий поделился планом развития партии до 2034 года, ключевой пункт в котором — закрепление в статусе первой оппозиционной партии в стране «самым несгораемым образом». Также лидер ЛДПР поставил задачу увеличить представительство в органах власти до 7 тыс. депутатов разного уровня, а партийную численность — до 700 тыс. человек. Ранее источники “Ъ”, близкие к администрации президента, объясняли, что в Кремле хотели бы усиления ЛДПР и особенно были бы рады исходу, при котором она станет второй после «Единой России» партией.

В конце открытой части съезда Леонид Слуцкий вручил медали «За помощь специальной военной операции» активистам из новых регионов.

Во время закрытой части съезда, как сообщили “Ъ” в пресс-службе ЛДПР, в высший совет партии доизбрали советника Леонида Слуцкого Марию Воропаеву и экс-лидера ликвидированной Партии дела, главу экономического совета ЛДПР Константина Бабкина. Напомним, год назад в высшем совете произошла серьезная ротация, в результате которой из его состава были выведены, в частности, депутаты Госдумы Ярослав Нилов, Алексей Диденко и Борис Пайкин, а также сенатор Елена Афанасьева. Был избран новый состав центральной контрольно-ревизионной комиссии (ЦКРК). В него вошли руководитель аппарата ЦКРК Никита Зубов, депутат Думы седьмого созыва Дмитрий Пьяных и член ЦКРК Алексей Логинов. Ранее в этот орган также входили действующий депутат Госдумы Андрей Свинцов и депутат седьмого созыва Андрей Андрейченко.

Как рассказал “Ъ” источник в партии, во время закрытой части были выдвинуты кандидатуры Елены Афанасьевой в высший совет и Андрея Свинцова в ЦКРК (ранее он заявлял о желании возглавить этот орган), но делегаты не проголосовали за их включение в бюллетень.

Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов предполагает, что, возможно, факт выступления Сергея Кириенко и был главной целью проведения съезда. «В целом это такой публичный "лайк" — показ готовности противопоставлять (либерал-демократов.— “Ъ”) КПРФ и "Справедливой России"»,— отмечает эксперт.

Ксения Веретенникова