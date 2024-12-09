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Коммерсантъ FM
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Владимира Жириновского почтили экспозицией

На ВДНХ открылась выставка к 35-летию ЛДПР

ЛДПР в понедельник открыла в 55-м павильоне ВДНХ выставку к 35-летию партии. Ленточку перерезали лидер либерал-демократов Леонид Слуцкий, дочь основателя партии Владимира Жириновского Анастасия Боцан-Харченко и многочисленные ветераны ЛДПР. Изучив представленное, корреспондент “Ъ” убедился, что сжатый пересказ истории «первой партии новой России» выдержан в прогосударственных тонах, но огоньку экспозиции все же задают артефакты уже ушедшей эпохи.

На выставке к 35-летию ЛДПР настоящее партии символизировал ее лидер Леонид Слуцкий (на первом плане), а прошлое — дочь основателя ЛДПР Анастасия Боцан-Харченко (справа)

На выставке к 35-летию ЛДПР настоящее партии символизировал ее лидер Леонид Слуцкий (на первом плане), а прошлое — дочь основателя ЛДПР Анастасия Боцан-Харченко (справа)

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

На выставке к 35-летию ЛДПР настоящее партии символизировал ее лидер Леонид Слуцкий (на первом плане), а прошлое — дочь основателя ЛДПР Анастасия Боцан-Харченко (справа)

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Открывая выставку, Леонид Слуцкий подчеркнул, что становление ЛДПР — «это история становления новой России, каждой семьи и каждого россиянина». Что бы ни происходило в стране, ЛДПР «никогда не отходила от своих принципов», заверил председатель партии и оптимистично заключил: «Уверен, Владимир Вольфович мог бы нами гордиться!»

С композицией выставки организаторы мудрить не стали, упорядочив стенды по хронологии — от 1989 до 2024 года. Но их наполнение явно подчеркивает государствообразующую линию как партии в целом, так и ее основателя в частности. К примеру, в августе 1991-го Владимир Жириновский выступает за сохранение СССР и поддерживает ГКЧП (увы, «сдавшийся через три дня»), осенью 1993-го критикует президента Бориса Ельцина, но призывает своих сторонников «не участвовать в вооруженном конфликте» между президентом и парламентом, а во второй половине 90-х лично «выезжает в очаги социальной напряженности». В нулевые «многие идеи» главного либерал-демократа наконец находят «воплощение в государственных преобразованиях России», и прогосударственный пафос экспозиции достигает апогея: в разгар протестов-2011 ЛДПР выступает «решительно против "болотного мятежа"», а в 2014-м поддерживает «Русскую весну». «Владимир Жириновский и Леонид Слуцкий — первые под санкциями»,— не без гордости возвещает надпись на стенде.

На двух заключительных стендах солирует уже новый лидер ЛДПР. Первый рассказывает о деятельной поддержке партией СВО, а второй вроде бы неожиданно констатирует, что «ЛДПР — главная оппозиционная сила страны».

«Оппозиционность ЛДПР — это не примитивная критика, а выдвижение инициатив, которые часто опережают время»,— разъясняют организаторы это кажущееся противоречие.

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Леонид Слуцкий (справа) во время церемонии открытия выставки

Леонид Слуцкий (справа) во время церемонии открытия выставки

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Леонид Слуцкий и дочь Владимира Жириновского, управляющая благотворительным фондом имени В.В.Жириновского Анастасия Боцан-Харченко

Леонид Слуцкий и дочь Владимира Жириновского, управляющая благотворительным фондом имени В.В.Жириновского Анастасия Боцан-Харченко

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Леонид Слуцкий сыграл в шахматы с посетителем выставки

Леонид Слуцкий сыграл в шахматы с посетителем выставки

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Леонид Слуцкий и Анастасия Боцан-Харченко

Леонид Слуцкий и Анастасия Боцан-Харченко

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

С деятельностью партии можно было ознакомиться на стендах

С деятельностью партии можно было ознакомиться на стендах

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

На входе посетителей «встречал» Владимир Жириновский

На входе посетителей «встречал» Владимир Жириновский

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Павильон №55 на ВДНХ

Павильон №55 на ВДНХ

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

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Леонид Слуцкий (справа) во время церемонии открытия выставки

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Леонид Слуцкий и дочь Владимира Жириновского, управляющая благотворительным фондом имени В.В.Жириновского Анастасия Боцан-Харченко

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Леонид Слуцкий сыграл в шахматы с посетителем выставки

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Леонид Слуцкий и Анастасия Боцан-Харченко

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

С деятельностью партии можно было ознакомиться на стендах

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

На входе посетителей «встречал» Владимир Жириновский

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Павильон №55 на ВДНХ

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Правда, артефакты, которым нашлось место возле и между стендов, скорее подчеркивают именно оппозиционность. «Мы за бедных, мы за русских!» — вопиет старая табличка с забытого митинга. «Вольфович, спаси Россию!» — отвечают плакатом демонстранты на фото с Пушкинской площади Москвы. В углу воссозданного думского кабинета депутата Жириновского сияет малиновый пиджак, под стеклом пылится верблюжья накидка — подарок ныне покойного лидера ливийской революции Муаммара Каддафи,— а некий мальчик Слава неровным почерком просит в письме «любую» игрушку на Новый год (папок с похожими письмами на выставке аж три полки).

Анастасия Боцан-Харченко заменит Владимира Жириновского в списке кандидатов в Госдуму от ЛДПР

Голоса самого «Вольфовича» на выставке не слышно, но десять старых телевизоров беззвучно воспроизводят с видеокассет его выступления, и реплики всплывают в голове сами собой: «Вам лгут все мужчины мира… Я один вам говорю правду на всю планету» (интервью телеканалу «Совершенно секретно»); «Тысячу лет у нас не было демократии, потому что тысячу лет мы воевали и продолжаем воевать, чтобы у вас в Европе была демократия!» (выступление в ООН); «Меня знает вся планета! Поезжайте в Чили или в Индонезию... Зюганов? Не поймут, что это такое. Явлинский? Называйте Жириновский, вам скажут: знаем такого» (цикл «Жизнь на кассетах»).

Напоследок в буфете по вполне демократичной цене можно было угоститься любимыми лакомствами Владимира Жириновского, среди которых — блинчики с творогом, чебурек «Чемодан, вокзал…» и «парламентские» творожники (повнушительнее, кстати, размером, чем в экономном думском буфете). Закусывать же посетителям выставки приходилось под внушительной картой РФ, вписанной в пока непревзойденные границы Российской империи — «самой удачной», по мнению основателя ЛДПР, формы государственного устройства.

Григорий Лейба

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