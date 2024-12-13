У инклюзии отсудили NASDAQ

Биржа NASDAQ не может требовать от компаний расового и гендерного разнообразия. О таком решении Апелляционного суда США сообщила Financial Times. Несколько организаций посчитали, что площадка не должна была вводить требования по числу женщин и представителей меньшинств в советах директоров организаций. Суд встал на их сторону с перевесом всего в один голос. Собеседники “Ъ FM” отмечают, что западные компании и сами изменили отношение к таким практикам. Подробности — у Даниила Бабкина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Brendan McDermid / Reuters Фото: Brendan McDermid / Reuters

2020 год, возможно, стал одним из самых значимых для борцов за равные права в XXI веке, по крайней мере, с точки зрения проникновения идей в корпоративную культуру. Американские и европейские компании сами предлагали ввести принципы инклюзивности. Например, Goldman Sachs заявила, что не будет помогать с IPO в США и Европе, если у заявителя нет женщины или представителя меньшинств в совете директоров. То же требование озвучила и биржа NASDAQ, ссылаясь на исследования, которые обещают улучшение финансовых показателей при соблюдении правил.

Логика в таких действиях была, отметил американский инвестор российского происхождения Николай Давыдов: «Классическое заседание совета директоров компании из середины списка NASDAQ, созданной 50 лет назад, выглядит как партия в гольф, которую разыгрывают 13 белых мужчин. Естественно, просто в силу своего бэкграунда огромное количество вещей они не видят. Они не задают вопросы, которые касаются женщин, с точки зрения клиентов и сотрудников компании».

Но в итоге с требованиями разнообразия и инклюзивности перегнули: в какой-то момент тенденция стала «нездоровой», говорят собеседники “Ъ FM”. И в последние месяцы все больше появляется новостей хотя и не об отказе компаний от таких принципов, но о сворачивании программ или закрытии отделов, которые следили за представленностью меньшинств. Управляющий директор Trade123 Владимир Рожанковский считает, что тенденция ускорилась из-за грядущего возврата Дональда Трампа в Белый дом: «Это в принципе происходит в рамках делиберализации политической повестки, которая сейчас идет довольно активно под моральным влиянием формирующегося кабинета республиканца.

Многие учреждения стремятся показать свою лояльность и то, что они не разделяют неолиберальные ценности, которые были им посланы сверху. А NASDAQ, на мой взгляд, достаточно консервативная структура в хорошем смысле этого слова».

CNN отмечает, что все девять судей, которые проголосовали за незаконность правил NASDAQ, были назначены президентами-республиканцами. Американский инвестор Николай Давыдов не отрицает, что взгляды будущей администрации влияют на политику компаний. Но и без этого, по его словам, правила инклюзивности оказались выполнимы далеко не для всех: «Исторически женщин, как и представителей ЛГБТ (движение в России признано экстремистским и запрещено), в совете директоров мало. Люди, такие же квалифицированные, как Сэм Альтман, или Питер Тиль, или Тим Кук, и суперопытные женщины, как Марисса Майер или Шерил Сэндберг, начинали принимать участие в 20 разных собраниях, потому что все их приглашали, и у них просто не осталось времени. В итоге это привело к тому, что тебе некого нанимать, но есть требования NASDAQ, и ты уже начинаешь принимать на работу хоть кого-нибудь».

В ноябре 2024-го крупнейший работодатель США Walmart объявил, что останавливает некоторые программы по поддержке многообразия. Ранее о подобных мерах объявляли Harley-Davidson, Ford и Jack Daniel's. Таких заявлений будет все больше, резюмирует международный финансовый консультант Исаак Беккер: «Раньше это был способ привлечь внимание к национальным меньшинствам, вопросам инклюзии в крупных компаниях, и это было нормально. Но когда это превратилось уже в палочную систему, когда начислялись баллы, от которых зависело, какую премию получит руководитель корпорации, система уже стала некой обузой.

Я думаю, что решение по NASDAQ будет сигналом и для других компаний отказываться от участия в подобных программах».

В июле 2022 года меры по повышению инклюзивности обязались внедрить более 30 крупных российских компаний. Правда, для них этот термин в основном значит предоставление равных прав и возможностей людям с инвалидностью.

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Даниил Бабкин