Платежи становятся несрочными

Сроки расчетов с банками из Объединенных Арабских Эмиратов выросли до двух недель. Первым на проблему обратил внимание РБК, трудности подтвердили и собеседники “Ъ FM”. По их словам, ситуация ухудшилась после введения США новых санкций, под которые попали российские кредитные организации, в числе которых, например, Газпромбанк и БКС-банк.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Иногда платежи в банки ОАЭ либо возвращаются отправителю, либо вовсе зависают на долгий срок, поделился управляющий партнер Lenar Wealth Management Ленар Рахманов: «Если брать промежуток с января по декабрь 2024 года, то мы действительно видим некое замедление из-за увеличения требований по комплаенсу, связанное с санкциями, и, соответственно, более осторожный подход иностранных банков к деньгам, которые так или иначе связаны с бенефициарами либо с источником происхождения средств из России. Если раньше операция проходила за один-два дня, то сейчас, после того, как ты нажал кнопку "отправить деньги", можно ждать и 14 дней. Бывает и такое, что платежи возвращаются.

Когда ты дал поручение на отправку денег, другая сторона начинает повторно задавать вопросы. И после рассмотрения заявки бывает так, что они отправляют их обратно. И это еще хороший сценарий, потому что иногда случается, что средства зависают на какое-то долгое время.

Сейчас люди находят решения, приспосабливаются. Но новые схемы обычно работают в течение одной-десяти сделок, потом, соответственно, финансовая и правовая системы на них реагируют и эти лазейки тоже закрывают. Бизнес так и делает: либо меняет страну, либо бенефициаров в компаниях, либо пытается сменить банки, либо выстраивает еще две-три цепочки посредников, которые разбивают эти платежи».

Расчеты с Арабскими Эмиратами усложнялись на протяжение всего года, в том числе и из-за намерений властей США ввести вторичные санкции. Из-за этого кредитные организации ужесточили комплаенс, пояснил руководитель группы по работе с банками юридической компании Amond & Smith Иван Тихоненок: «Где-то до мая-июня банки проводили и принимали платежи из России достаточно неплохо: короткий срок обработки операций по многим видам деятельности — от двух до трех-четырех дней. К лету ситуация ухудшилась, срок увеличился до пяти и более суток. Многие банки перестали проводить и принимать платежи из РФ. Те организации, которые еще продолжали взаимодействовать, существенно сузили вертикаль бизнеса, чтобы потом трансакции могли проходить. Остались продовольственные товары, медицинское оборудование, оплата туризма, обучение, лечение, то есть такие абсолютно безобидные виды деятельности.

Банки не хотят и не могут рисковать попасть под санкции США, быть отключенными от платежей по SWIFT в долларах, поэтому минимизируют риски взаимодействия с нами. Практика эта работает уже достаточно жестко, комплаенс действительно смотрит каждый платеж: проверяют и документы, и получателей.

Реализуется не только программа KYC ("Знай своего клиента"), но и программа "Знай клиента своего клиента". Банки могут запросить, куда товар пойдет далее, такого тоже не было.

Есть определенная градация в отношении некоторых клиентов, кто и когда открыл счет. Те из них, кто начал сотрудничество в 2018, 2019, 2020, 2021 годах, до сих пор сохраняют определенные преференции со стороны банка, опять же, не по всем видам деятельности. Но тем не менее для них ряд платежей в российские несанкционные организации по-прежнему остаются возможными».

Собеседники РБК говорят, что сотрудничество с ОАЭ стало не только более сложным и долгим, но и дорогим. По их оценкам, за 11 месяцев этого логистические затраты бизнеса при доставке грузов между Россией и Арабскими Эмиратами увеличились на 10-15%.

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Елена Иванова