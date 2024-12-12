Внешние платежи без расчетов

Все больше экспертов и специалистов подключаются к решению проблемы платежей РФ с зарубежными странами. В минувший понедельник депутат Антон Ткачев направил министру финансов Антону Силуанову обращение с предложением создать в России стратегический резерв биткойна по аналогии с госрезервами в традиционных валютах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Буйлов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Максим Буйлов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Но еще в ноябре представитель иранского Центробанка Мостафа Гамари Вафа сообщил о завершении первого этапа интеграции иранской платежной системы «Шетаб» и российской «Мир». Теперь для граждан Исламской Республики стала доступна возможность снятия наличных в рублях с иранских карт на территории России. Аналогичные двусторонние взаимоотношения также обсуждали на саммите стран АТЭС в Лиме.

Ранее, в октябре, на саммите БРИКС в Казани планы по созданию новой платежной системы обсуждали первые лица стран—участниц объединения. У нее есть даже название — BRICS Bridge, правда, о том, на каких принципах она будет построена, пока достоверно неизвестно. Возможно, для ее запуска потребуется создание единой валюты стран БРИКС.

Банк России также не раз анонсировал планы создания системы международных расчетов на основе цифровых финансовых активов, а Госдума даже приняла соответствующий закон. Однако трансграничных расчетов в ЦФА до сих пор нет, платежная система БРИКС в проекте, расчеты с использованием криптовалют проходят в частном и не совсем законном режиме. Остроту проблемы отчетливо показал кризис в трансграничных платежах, который случился после попадания в SDN List Газпромбанка.

Между тем решение есть. В середине недели московские власти в рамках XV Индийско-российского бизнес-диалога сообщили, что придумали, как создать «нейтральную платежную систему», которая позволит гражданам разных стран расплачиваться «без использования трансграничных платежей, системы SWIFT или ключевых мировых валют». Более того, столичные чиновники, оказывается, представили это «очень интересное финтех-решение» на инвестиционном форуме в Абу-Даби еще в мае, но без подробностей.

С обозначенными параметрами — без использования трансграничных платежей и долларов с евро — сложно предположить, как именно она может обеспечивать оплату гражданам разных дружественных стран товаров и услуг друг друга. Поскольку речь идет об «очень интересном финтех-решении», может оказаться, что столичные ученые открыли способ квантовой телепортации дружественных валют. Но более вероятно, что эта платежная система будет работать по принципу карты туриста, которую открывший ее иностранец пополняет в России через банкомат привезенными им же наличными долларами. Правда, поскольку отсутствие в схеме ключевых мировых валют особо оговорено, ввозить в нашу страну придется рубли, добытые где-то на просторах дружественных стран.

Максим Буйлов