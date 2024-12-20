Что бы такого ре-анимирировать
Герои отечественных мультфильмов, не нуждающихся в оживлении
Сверхуспех «Чебурашки», самого кассового фильма в истории российского проката, не даст покоя кинематографистам и зрителям еще долго: недавно на киноэкраны переносили «Возвращение блудного попугая», вот-вот выходит «Домовенок Кузя», а «Союзмультфильм» обещает взяться за «оживление» троицы из Простоквашино и других героев анимационных шедевров прошлого. «Хорошо еще, что "Ежика в тумане" никто не делает сейчас»,— замечал Юрий Норштейн в одном недавнем интервью. Тем не менее давайте попытаемся взглянуть в глаза неизбежности и представить, из каких еще отечественных мультфильмов можно сварганить то или иное «переосмысление для новой аудитории». Можно, но не нужно.
Голубой щенок
«Голубой щенок». Ефим Гамбург, 1976
Фото: Союзмультфильм
С щенком никто не хочет дружить, кроме подозрительного черного кота, похищающего заглавного героя. Примерно так можно описать сюжет эксцентричного анимационного мюзикла со стихами Юрия Энтина и музыкой Геннадия Гладкова. Мультфильм цепляет обманчиво простой анимацией и какой-то поразительной внутренней свободой, драйвом. Перенести на современный экран такое невозможно, но разве это остановило авторов нового «Летучего корабля»? «Голубого щенка» легко можно растянуть на два часа, так еще и песни прекрасные, и из Рыбы-пилы, перепиливающей корабль моряка, можно сделать ту еще экшен-сцену. Разве что со строчками вроде «Голубой-голубой, не хотим играть с тобой!» сегодня следует быть поосторожнее. Редакторы киностудий, будьте бдительны.
Говорящая рыба и чудище, меняющее облик
«Ух ты, говорящая рыба!». Роберт Саакянц, 1983
Фото: Арменфильм, Гостелерадио СССР
Рыбак поймал говорящую рыбу и тут же отпустил ее подобру-поздорову, сетуя меж тем на то, что кушать нечего,— как вдруг из-под земли вылезло какое-то Чудо-юдо, меняющее свой облик. Золотая классика психоделической анимации была основана на сказке Ованеса Туманяна, переосмыслявшего пушкинскую «Сказку о рыбаке и рыбке». Переосмыслить уже в игровом кино при желании можно и это чудо. Невероятное по плотности визуальное повествование можно замедлить в несколько раз, сделать из нищего старика добра молодца, добавить пару-тройку сюжетных линий (структура вполне позволяет), а недостаток фантазии и таланта восполнить обильным применением нейронных сетей. К слову, на днях в сети вышел так называемый реанимейт — покадровый ремейк мультфильма Саакянца, поделенный на несколько кусков, созданных работающими в разных стилях режиссерами анимации.
Щенок из варежки
«Варежка». Роман Качанов, 1967
Фото: Союзмультфильм
Мама запрещает девочке завести собаку, после чего из варежки девочки материализуется замечательный щенок. Разумеется, лишь в ее воображении. А теперь представьте, что этот шерстяной щеночек окажется не плодом фантазии, а порождением, допустим, нанотехнологий? И заговорит голосом Гарика Харламова, недавно попугаившего в «Возвращении попугая Кеши». Кроме шуток, из истории детской дружбы с питомцем можно сделать того еще «Чебурашку-2023». Тут тоже добрый пушистик может связать воедино давно развязавшуюся семью. Страшно? А вот не отказывайте детям в просьбе завести четвероногого друга.
Капитан Пронин
«Капитан Пронин». Михаил Зайцев, Розалия Зельма, 1992–1994
Фото: ТО «Экран»
Раз уж есть Майор Гром, так почему бы не вызвать по таксофону Капитана Пронина, героя одноименного мультсериала из четырех эпизодов, дичайшего пародийного супербоевика со шварценеггерообразным главным героем — капитаном российской милиции и — что не раз подчеркивается — внуком майора советской милиции. Супермент (по выражению самого автора, писателя и мультипликатора Михаила Зайцева) борется с организованной и не очень организованной преступностью, побеждает Дона Корлеоне и Дарта Вейдера, сотрудничает с Джеймсом Бондом и все это делает под убойный саундтрек основателя группы «Кар-Мэн» Сергея Лемоха. «Капитан Пронин» пародировал не столько голливудский, сколько постсоветский кино- и литературный треш, целиком построенный на заимствованиях. Так почему бы не обратиться к этому опыту в эпоху тотального импортозамещения? Никто не осудит, да и заморские правообладатели интеллектуальной собственности не доберутся. Можно и Капитана Америку за шкирку взять.
Винни-Пух и все-все-все
«Винни-Пух». Федор Хитрук, 1969
Фото: Союзмультфильм
У придуманных Аланом Милном героев много жизней: есть диснеевский желтопузый медвежонок с плюшевыми друзьями, есть диснеевская же более печальная версия, показанная в «Кристофере Робине» Марка Форстера, где на тех же героях время оставило заметный след. Есть и жестокие убийцы в полупародийной хоррор-франшизе «Кровь и мед». А есть Винни-Пух, созданный режиссером Федором Хитруком, писателем Борисом Заходером и актером Евгением Леоновым: у них получился, в общем-то, грубиян и хам, но самый родной на свете (прямо как герои Юры Борисова в запрещенном «Купе номер 6» и пока еще разрешенной «Аноре»). Их Винни-Пух есть воплощение всего лучшего и худшего, что может быть в человеке. И попробуйте такое повторить: никто даже не пытался (интересно, что даже анимационные переосмысления вроде тех, что случились с «Простоквашино» и «Ну, погоди!», никак пока не затронули Винни-Пуха и его друзей). Может, просто, все помнят, что случится, если переесть меда.
Кони и люди второго плана
«Алеша Попович и Тугарин Змей» и другие мультфильмы «богатырианы»
Фото: Кинокомпания CTB / СТВ, Анимационная студия «Мельница»
Вдохновленный «Шреком» и созданный талантливейшим Константином Бронзитом «Алеша Попович и Тугарин Змей» запустил франшизу, насчитывающую на сегодняшний день почти полтора десятка наименований. И разве что продюсерским вето Сергея Михайловича Сельянова можно объяснить то, что все еще не было даже попыток сделать игровых «Богатырей». Возможно, дело также в том, что самое интересное в «богатыриане» — вовсе не сами богатыри, а персонажи второго плана, то и дело выходящие на первый: болтливый конь Юлий, вороватый Князь Киевский с неподражаемыми интонациями артиста Маковецкого, старики и девчушки, самые разные зверушки. Сами же богатыри как богатыри: даже вот снимающийся сейчас «Соловей против Муромца» делает былинных героев боевыми роботами.
Кот Леопольд
«Приключения кота Леопольда». Анатолий Резников, 1975–1987
Фото: Союзмультфильм, ТО «Экран»
Давайте сразу признаем страшное: никому не нравится Кот Леопольд. К нему можно испытать сочувствие или жалость, его можно понять, но вряд ли кто захочет оказаться на его месте. Это же примерно как герой Дастина Хоффмана в «Соломенных псах», только без возможности финальной вендетты: максимум, на какую сатисфакцию может рассчитывать усатый интеллигент,— это выпить немного «озверина». «Кота Леопольда» часто противопоставляют «Тому и Джерри», дескать, наш советский кошачий более человечный, но сегодня этот прежде раздражавший транспарант «давайте жить дружно» можно поднять и повыше, а в придуманном Аркадием Хайтом герое увидеть не только позу, но глубокую жизненную философию, в котором классическое толстовское непротивление злу силой сталкивается с совершенно диссидентской этикой. В общем, сложно бы пришлось сегодня нашему котяре.
Волк и Заяц
«Ну, погоди!». Вячеслав Котёночкин, Владимир Тарасов, 1969–1986
Фото: Союзмультфильм, AMT
Начиналось все как «наш Том и Джерри», но переросло в важнейший культурный феномен, любимый мультсериал нескольких поколений не только советских детей. Воскресить его пытались несколько раз: делая то более жестким в духе времени (перезапуск 1993–1994 годов), то пытаясь повторить то же самое, но более цветасто (перезапуск середины нулевых), то вовсе сделав Волка и Зайца волчонком и зайчонком (это уже начало 2020-х). Историю про странную связь антропоморфного волка и пионерообразного зайца можно читать совершенно по-разному, но главное в ней то, что это всегда хождение по грани дозволенного. Не просто смешное, но очень острое, эксцентричное, временами пугающее и даже злое. Сегодня, в век поиска сэйфспейса, безопасного контента и сверхзаботы о детях, невозможно представить, чтобы волк даже закурил. Уж тем более в «человеческом» обличье.
Доктор Ливси
«Остров сокровищ». Давид Черкасский, 1988
Фото: Киевнаучфильм
Несколько лет назад англоязычный сегмент TikTok взорвал фрагмент «странного русского мультфильма» с атлетически сложенным улыбчивым мужчиной, надменно хохочущим после каждого собственного слова. Так «Остров сокровищ», один из шедевров позднесоветской анимации, начал свою вторую жизнь на бескрайних просторах мем-культуры, а один из его героев, доктор Ливси, и вовсе ушел в вольное плавание. Одни повторяют его походку, другие — манеру говорить, третьи выискивают темную сторону этого импозантного джентльмена: что же скрывает эта улыбка? где доктор научился так фехтовать и орудовать огнестрелом? есть ли у него психологические травмы? Вопросов много, а сольного фильма все еще нет.
Золотая антилопа
«Золотая антилопа». Лев Атаманов, 1954
Пару лет назад, помнится, обещали, что индийское кино импортозаместит голливудскую кинопродукцию. До сих пор этого еще не случилось (разве что Роман Михайлов снял аж два фильма в Индии), но был у нас давным-давно дивный прецедент если не диалога, то апроприации индийской культуры советской анимацией. На мотивы сказок народов Индии драматурги Николай Абрамов и Николай Эрдман соорудили «Золотую антилопу» — поучительную историю про жадность и озверевшего помещика, обернутую экзотическим колоритом. Сама же антилопа, выцокивающая копытцем золото, это же Конек-горбунок. В общем, зачем все перепридумывать: раз цифровой конь уже говорил в современном российском сказочном кино («Конек-горбунок», 2021), так отчего бы не разговорить цифровую антилопу? Денег она в любом случае принесет.
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