Что бы такого ре-анимирировать

Сверхуспех «Чебурашки», самого кассового фильма в истории российского проката, не даст покоя кинематографистам и зрителям еще долго: недавно на киноэкраны переносили «Возвращение блудного попугая», вот-вот выходит «Домовенок Кузя», а «Союзмультфильм» обещает взяться за «оживление» троицы из Простоквашино и других героев анимационных шедевров прошлого. «Хорошо еще, что "Ежика в тумане" никто не делает сейчас»,— замечал Юрий Норштейн в одном недавнем интервью. Тем не менее давайте попытаемся взглянуть в глаза неизбежности и представить, из каких еще отечественных мультфильмов можно сварганить то или иное «переосмысление для новой аудитории». Можно, но не нужно.

Текст: Павел Пугачев

Голубой щенок

«Голубой щенок». Ефим Гамбург, 1976

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С щенком никто не хочет дружить, кроме подозрительного черного кота, похищающего заглавного героя. Примерно так можно описать сюжет эксцентричного анимационного мюзикла со стихами Юрия Энтина и музыкой Геннадия Гладкова. Мультфильм цепляет обманчиво простой анимацией и какой-то поразительной внутренней свободой, драйвом. Перенести на современный экран такое невозможно, но разве это остановило авторов нового «Летучего корабля»? «Голубого щенка» легко можно растянуть на два часа, так еще и песни прекрасные, и из Рыбы-пилы, перепиливающей корабль моряка, можно сделать ту еще экшен-сцену. Разве что со строчками вроде «Голубой-голубой, не хотим играть с тобой!» сегодня следует быть поосторожнее. Редакторы киностудий, будьте бдительны.

Говорящая рыба и чудище, меняющее облик

«Ух ты, говорящая рыба!». Роберт Саакянц, 1983

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Рыбак поймал говорящую рыбу и тут же отпустил ее подобру-поздорову, сетуя меж тем на то, что кушать нечего,— как вдруг из-под земли вылезло какое-то Чудо-юдо, меняющее свой облик. Золотая классика психоделической анимации была основана на сказке Ованеса Туманяна, переосмыслявшего пушкинскую «Сказку о рыбаке и рыбке». Переосмыслить уже в игровом кино при желании можно и это чудо. Невероятное по плотности визуальное повествование можно замедлить в несколько раз, сделать из нищего старика добра молодца, добавить пару-тройку сюжетных линий (структура вполне позволяет), а недостаток фантазии и таланта восполнить обильным применением нейронных сетей. К слову, на днях в сети вышел так называемый реанимейт — покадровый ремейк мультфильма Саакянца, поделенный на несколько кусков, созданных работающими в разных стилях режиссерами анимации.

Щенок из варежки

«Варежка». Роман Качанов, 1967

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Мама запрещает девочке завести собаку, после чего из варежки девочки материализуется замечательный щенок. Разумеется, лишь в ее воображении. А теперь представьте, что этот шерстяной щеночек окажется не плодом фантазии, а порождением, допустим, нанотехнологий? И заговорит голосом Гарика Харламова, недавно попугаившего в «Возвращении попугая Кеши». Кроме шуток, из истории детской дружбы с питомцем можно сделать того еще «Чебурашку-2023». Тут тоже добрый пушистик может связать воедино давно развязавшуюся семью. Страшно? А вот не отказывайте детям в просьбе завести четвероногого друга.

Капитан Пронин

«Капитан Пронин». Михаил Зайцев, Розалия Зельма, 1992–1994

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Раз уж есть Майор Гром, так почему бы не вызвать по таксофону Капитана Пронина, героя одноименного мультсериала из четырех эпизодов, дичайшего пародийного супербоевика со шварценеггерообразным главным героем — капитаном российской милиции и — что не раз подчеркивается — внуком майора советской милиции. Супермент (по выражению самого автора, писателя и мультипликатора Михаила Зайцева) борется с организованной и не очень организованной преступностью, побеждает Дона Корлеоне и Дарта Вейдера, сотрудничает с Джеймсом Бондом и все это делает под убойный саундтрек основателя группы «Кар-Мэн» Сергея Лемоха. «Капитан Пронин» пародировал не столько голливудский, сколько постсоветский кино- и литературный треш, целиком построенный на заимствованиях. Так почему бы не обратиться к этому опыту в эпоху тотального импортозамещения? Никто не осудит, да и заморские правообладатели интеллектуальной собственности не доберутся. Можно и Капитана Америку за шкирку взять.

Винни-Пух и все-все-все

«Винни-Пух». Федор Хитрук, 1969

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У придуманных Аланом Милном героев много жизней: есть диснеевский желтопузый медвежонок с плюшевыми друзьями, есть диснеевская же более печальная версия, показанная в «Кристофере Робине» Марка Форстера, где на тех же героях время оставило заметный след. Есть и жестокие убийцы в полупародийной хоррор-франшизе «Кровь и мед». А есть Винни-Пух, созданный режиссером Федором Хитруком, писателем Борисом Заходером и актером Евгением Леоновым: у них получился, в общем-то, грубиян и хам, но самый родной на свете (прямо как герои Юры Борисова в запрещенном «Купе номер 6» и пока еще разрешенной «Аноре»). Их Винни-Пух есть воплощение всего лучшего и худшего, что может быть в человеке. И попробуйте такое повторить: никто даже не пытался (интересно, что даже анимационные переосмысления вроде тех, что случились с «Простоквашино» и «Ну, погоди!», никак пока не затронули Винни-Пуха и его друзей). Может, просто, все помнят, что случится, если переесть меда.

Кони и люди второго плана

«Алеша Попович и Тугарин Змей» и другие мультфильмы «богатырианы»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кинокомпания CTB / СТВ, Анимационная студия «Мельница» Фото: Кинокомпания CTB / СТВ, Анимационная студия «Мельница»

Вдохновленный «Шреком» и созданный талантливейшим Константином Бронзитом «Алеша Попович и Тугарин Змей» запустил франшизу, насчитывающую на сегодняшний день почти полтора десятка наименований. И разве что продюсерским вето Сергея Михайловича Сельянова можно объяснить то, что все еще не было даже попыток сделать игровых «Богатырей». Возможно, дело также в том, что самое интересное в «богатыриане» — вовсе не сами богатыри, а персонажи второго плана, то и дело выходящие на первый: болтливый конь Юлий, вороватый Князь Киевский с неподражаемыми интонациями артиста Маковецкого, старики и девчушки, самые разные зверушки. Сами же богатыри как богатыри: даже вот снимающийся сейчас «Соловей против Муромца» делает былинных героев боевыми роботами.

Кот Леопольд

«Приключения кота Леопольда». Анатолий Резников, 1975–1987

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Давайте сразу признаем страшное: никому не нравится Кот Леопольд. К нему можно испытать сочувствие или жалость, его можно понять, но вряд ли кто захочет оказаться на его месте. Это же примерно как герой Дастина Хоффмана в «Соломенных псах», только без возможности финальной вендетты: максимум, на какую сатисфакцию может рассчитывать усатый интеллигент,— это выпить немного «озверина». «Кота Леопольда» часто противопоставляют «Тому и Джерри», дескать, наш советский кошачий более человечный, но сегодня этот прежде раздражавший транспарант «давайте жить дружно» можно поднять и повыше, а в придуманном Аркадием Хайтом герое увидеть не только позу, но глубокую жизненную философию, в котором классическое толстовское непротивление злу силой сталкивается с совершенно диссидентской этикой. В общем, сложно бы пришлось сегодня нашему котяре.

Волк и Заяц

«Ну, погоди!». Вячеслав Котёночкин, Владимир Тарасов, 1969–1986

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Начиналось все как «наш Том и Джерри», но переросло в важнейший культурный феномен, любимый мультсериал нескольких поколений не только советских детей. Воскресить его пытались несколько раз: делая то более жестким в духе времени (перезапуск 1993–1994 годов), то пытаясь повторить то же самое, но более цветасто (перезапуск середины нулевых), то вовсе сделав Волка и Зайца волчонком и зайчонком (это уже начало 2020-х). Историю про странную связь антропоморфного волка и пионерообразного зайца можно читать совершенно по-разному, но главное в ней то, что это всегда хождение по грани дозволенного. Не просто смешное, но очень острое, эксцентричное, временами пугающее и даже злое. Сегодня, в век поиска сэйфспейса, безопасного контента и сверхзаботы о детях, невозможно представить, чтобы волк даже закурил. Уж тем более в «человеческом» обличье.

Доктор Ливси

«Остров сокровищ». Давид Черкасский, 1988

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Несколько лет назад англоязычный сегмент TikTok взорвал фрагмент «странного русского мультфильма» с атлетически сложенным улыбчивым мужчиной, надменно хохочущим после каждого собственного слова. Так «Остров сокровищ», один из шедевров позднесоветской анимации, начал свою вторую жизнь на бескрайних просторах мем-культуры, а один из его героев, доктор Ливси, и вовсе ушел в вольное плавание. Одни повторяют его походку, другие — манеру говорить, третьи выискивают темную сторону этого импозантного джентльмена: что же скрывает эта улыбка? где доктор научился так фехтовать и орудовать огнестрелом? есть ли у него психологические травмы? Вопросов много, а сольного фильма все еще нет.

Золотая антилопа

«Золотая антилопа». Лев Атаманов, 1954

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Пару лет назад, помнится, обещали, что индийское кино импортозаместит голливудскую кинопродукцию. До сих пор этого еще не случилось (разве что Роман Михайлов снял аж два фильма в Индии), но был у нас давным-давно дивный прецедент если не диалога, то апроприации индийской культуры советской анимацией. На мотивы сказок народов Индии драматурги Николай Абрамов и Николай Эрдман соорудили «Золотую антилопу» — поучительную историю про жадность и озверевшего помещика, обернутую экзотическим колоритом. Сама же антилопа, выцокивающая копытцем золото, это же Конек-горбунок. В общем, зачем все перепридумывать: раз цифровой конь уже говорил в современном российском сказочном кино («Конек-горбунок», 2021), так отчего бы не разговорить цифровую антилопу? Денег она в любом случае принесет.

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