«Простоквашино», поехали!

Гальванизированное «Простоквашино» — один из самых популярных среди современных детей российских мультсериалов. Когда в незапамятном и тихом 2018 году вышли первые серии, престарелые снобы ворчали, вспоминая советский оригинал. Все вроде бы и узнаваемо, да не то, привкус пальмового масла не спрячешь, и кот Матроскин, говорящий голосом Антона Табакова, неуловимо отличается от кота Матроскина, который говорит голосом Олега Табакова. Причем не в лучшую сторону.

Текст: Иван Давыдов

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Старая деревня, захваченная цифровыми двойниками прежних жителей,— чем не сюжет для фильма ужасов? Но создатели сделали ставку не на родителей — на детей. И угадали. Пять лет в эфире, больше 60 серий, благодарным зрителям (они же — ровесники сериала) плевать, что там за великие мультфильмы, нарисованные на бересте, показывали дедам в электросинематографе.

Новый мир, как ему и положено, гораздо сложнее старого. У дяди Федора теперь есть сестра — Вера Павловна. Когда сериал стартовал, про это было много шуток — старики-начетчики вспомнили, что в книге Эдуарда Успенского папу дяди Федора зовут Дима, а если так, то уже к маме появляются вопросы. Но опять же, кто их теперь читает, книги эти? В конце концов создатели сжалились над пожилыми людьми, и в одной из серий подруга дяди Федора, девочка Оля, назвала его «Федор Павлович». Кстати, да, подруга у дяди Федора тоже есть. Вегетарианка с розовыми волосами. И даже у галчонка, повторяющего «кто там?», есть подружка. С кокетливым бантиком.

Эпизодический прежде бобер превратился в важного участника действа, добавилась няня — масштабная женщина Маргарита Егоровна, Тама-Тама — загадочный зверек, бежавший из лаборатории, без речей, зато с невероятным интеллектом. Такой, знаете, мутант-айтишник. Имеются антиподы главных героев — ленивый кот, толстый пес и мальчик, тоже толстый, из соседней деревни Простокашино. Все, в общем, как в лучших домах Вестероса.

И Печкин, разумеется, на месте. Но про Печкина речь отдельная.

Сериал цепляется за современность без особых хитростей: Матроскин теперь фермер, у него ИП, Шарик заводит блог и мечтает снять «бактериологический ролик». Матроскин же грозится его выгнать из дома и не пускать, пока блох своих не выведет. Не самые, может быть, тонкие шутки, но детям нравится. Проверено на живых и несовершеннолетних знакомых. Печкин пытается завести роман с Маргаритой Егоровной, а ей важнее выиграть литературный конкурс от модного женского журнала — «Шекспирка века». Именно так — «Шекспирка». Дядя Федор жмется и краснеет, не зная, как признаться девочке Оле в возвышенных чувствах, а бобер, устав от простоквашинских неурядиц, собирается ехать в Бобруйск.

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Этого, в общем, достаточно, чтобы заставить неприхотливого зрителя следить за приключениями героев, но, как и в любой деревне, главное в Простоквашино — это борьба башен. Стратегии власти и стратегии выживания.

Если маму и папу в расчет не брать (они вроде бога из машины, и, кстати, теперь у них не полуразваленный «Запорожец», а что-то приличное, новое и красное), то центров власти в Простоквашино два. Во-первых, это Печкин — дед-формалист, который, возможно, не вполне в себе и живет в основном воспоминаниями о прекрасном выдуманном прошлом. Печкин — власть исполнительная, Начальник, как сказала бы иная современная Шекспирка. Безумная приверженность Печкина к порядку, любовь к инструкциям существенно осложняют жизнь остальным героям. Один раз, расследуя преступление, он даже сам себя сажает под арест за неимением других подозреваемых. Мультфильмы лучше все-таки, чем жизнь.

Озвучивает, кстати, Печкина Иван Охлобыстин. Это и в 2018-м выглядело смелым ходом, а уж теперь... «Гойда», впрочем, не кричит, хотя, наверное, мог бы.

Второй центр силы — Матроскин, местный олигарх, кот, конечно, добрый по-своему, но слишком прагматичный. В открытую конфликтовать с Начальником-Печкиным единственный представитель простоквашинской бизнес-элиты не решается, но зуб на него держит. Зато романтика Шарика третирует вовсю.

Претендует на власть и масштабная нянька Маргарита, но она — не настоящая власть, это понимаешь сразу. Занята в основном пропагандой — здорового образа жизни, манной каши с комочками, прочих традиционных ценностей. Как правило, разумеется, врет.

Между двух — или все-таки двух с половиной огней, поскольку вредная Маргарита тоже умеет пакостить,— мирные жители. Постарше — дядя Федор, Оля, Шарик — и совсем юные, которые даже для этих подростков — следующее поколение: малолетняя Вера Павловна, так и не научившаяся говорить (как Мэгги Симпсон), и ее верная спутница, интеллектуалка Тама-Тама.

И если сериал прочесть так, то он вдруг превращается в полезный для подрастающего и нормального человека учебник выживания в замкнутом деревенском мире, где против человеческого желания жить обычной жизнью — и вздорный дед с почты, и кот, мечтающий, чтобы все постоянно работали на его ферме, и злобная тетка, мнящая себя великой писательницей.

Между прочим, что-то похожее мы видим и в бесконечной череде полнометражных мультфильмов о трех богатырях. Там, правда, мир еще сложнее, но есть и выпадающий из современности начальник, князь Владимир Красное Солнышко, окруженный неадекватными советниками, и народ, страдающий от проблем, в которые он свое княжество втягивает. И — помимо княжеской дружины, только для того и годной, чтобы хором петь строевые песни,— три богатыря, способные любую проблему решить. Что-то вроде ЧВК.

Попробуйте и дальше искать в популярных детских сериалах следы русской матрицы. О чем нельзя говорить ясно, о том следует молчать,— учил нас великий Витгенштейн. Следует молчать, но можно снять мультфильм,— словно бы возражают классику аналитической философии современные российские аниматоры.

Хотя, знаете, есть исключение. Лунтик, таинственный космический пришелец, тоже детские каналы не покинул. И все так же любит всех вокруг, включая коварных гусениц Вупсеня и Пупсеня. И даже посты в телеграм про ядерный Армагеддон не пишет. Хотя мог бы. Наверняка мог бы — надо же как-то подгонять заслуженный мультфильм под современные реалии.

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