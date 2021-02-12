Ход коньком

На экраны выходит сказочный долгострой российской киноиндустрии — «Конек-горбунок» Олега Погодина, масштабная экранизация сказки Петра Ершова, задуманная главным «сказочником» российского кино продюсером Сергеем Сельяновым. Фильм о борьбе Ивана-дурака с дряхлеющим царем-самодуром передает привет прекрасной России будущего

Нет смысла пересказывать сюжет сказки Петра Ершова — он хорошо знаком тем, чье детство прошло в России. Фильм, сделанный усилиями мощнейших кинематографических структур нашей страны (кинокомпания «СТВ» и государственный медиахолдинг ВГТРК), отходит от него разве что в деталях, оставив фабулу в неприкосновенности: жил да был старик, а с ним три сына, «старший умный был детина, средний был и так и сяк, младший вовсе был дурак». Впрочем, дурость младшего, как и бывает в сказках, не стала помехой для счастья: Ивану (Антон Шагин) выпала судьба познакомиться с чудо-кобылицей, топтавшей отцовские пашни, обуздать ее, а после по врожденному добросердечию отпустить — за это кобылица наградила его тремя дарами. Достались Ване два шикарных скакуна с золотыми гривами и длинноухий Конек-горбунок, который умел быстро бегать, громко свистеть, а также говорить голосом Павла Деревянко. С этим богатством Иван двинул в столицу — к царю-батюшке (Михаил Ефремов). Линию братской зависти и вражды авторы фильма благоразумно опустили, сосредоточившись на карьерных достижениях главного героя — на том, как понес его к успеху бурный поток народной любви и госслужбы, на которой не сносить бы ему головы, если бы не ставший верным другом Конек.

Новости о ходе реализации «Конька-горбунка» заинтересованные зрители читали несколько лет подряд. И самым частым словом этих сообщений все эти годы было слово «самый». «Конек-горбунок» — это самый внушительный бюджет: официально — более 800 млн рублей. Это самые большие съемочные павильоны: уличных съемок в фильме, кажется, нет вовсе, а одной из площадок стал гигантский ангар в 7000 кв. м. Это самые новые технологии: анимацией и CGI занимается главная российская студия по спецэффектам — CGF, фильм должен стать триумфом отечественной технологии дополненной реальности ViewGa. Добрая половина главных и второстепенных героев — сам Конек, его мама Кобылица, Жар-птица, Чудо-юдо — плод совместных усилий актеров и инженеров.

Для руководителя «СТВ» Сергея Сельянова постановка «Конька-горбунка» — давняя и, кажется, очень личная мечта. Задним числом фильмографию Сельянова можно читать как этапы ее осуществления. За последние 15 лет совместно с Александром Боярским он выпустил 10 мультипликационных сказок «богатырского» цикла, в которых традиционные русские герои переосмыслены на новый лад, а одну из главных ролей получил болтливый конь Юлий (чем не потомок Конька?). Еще весомей в контексте «Конька-горбунка» выглядят две сельяновские экранизации другой литературной сказки — «Сказа про Федота-стрельца» Леонида Филатова. В начале нулевых важный текст поздней перестройки поставил мастер гротеска Сергей Овчаров — экранизация вышла яркая, по-хорошему безумная, хотя народной любви и не снискала, а в 2008-м студией «Мельница» был сделан стильный постмодернистский мультфильм. Сказка о простом парне, которого нудный царь-паразит чуть что посылает за провиантом и различными артефактами, была своего рода переосмыслением «Конька-горбунка» (с тем же ершовским хореем и вечными русскими травмами в анамнезе). Что ж, настала пора вернуться к первоисточнику.

От прежних попыток высказаться на тему дряхлеющего, ждущего обновления и взыскующего народной любви самодержца новую ленту отличает разве что вопиющий традиционализм формы. Разговор идет с широким зрителем, так что «Конек-горбунок» — это цветастый лубок с главными отечественными звездами экрана, бесхитростными шутками вроде танцев под Skibidi или ловли Жар-птицы под «Цыпленка жареного» (как пел Михаил Жаров в «Выборгской стороне»: «Цыпленки тоже хочут жить»), шикарными костюмами Надежды Васильевой и Ольги Михайловой и визуальным рядом глянцевого мультфильма. Здесь все сияет, наливается румянцем, радует взор, и в свете этого стоит прежде всего обратить внимание на то, как изменились смысловые акценты первоисточника. Во-первых, главным антигероем вместо коварного придворного спальника (Ян Цапник) стал сам царь-батюшка, а во-вторых, Ивана-дурака превратили в истого монархиста, что заострило конфликт: главному герою непросто примирить свою врожденную любовь к самодержцу с постоянно предпринимаемыми этим самодержцем попытками его извести. «Хотите мы его без суда и следствия придушим?» — пытается снять напряжение зала один из царедворцев.

Кино плохо поспевает за изменчивой реальностью, особенно когда речь идет о неповоротливых, сложносочиненных высокобюджетных фильмах, которые должны нравиться всем, от бабушки и внучки до собаки Жучки. Но отечественная реальность помогает «Коньку-горбунку» всеми силами. Коронавирус как мог откладывал выход фильма, аналитики скорбно гадали, сможет ли такое затратное кино окупиться без новогоднего чеса по торговым центрам, но к началу февраля стало понятно, что за «Конька-горбунка» впряглась сама судьба — текущий общественно-политический контекст превратил этот фильм из очередного народного блокбастера в неожиданно задорный памфлет с логотипом «Россия» в начальных титрах. Золотой ночной горшок с портретом царя-Ефремова ничем не хуже ершика из совсем другого фильма, а дворец у августейшего холостяка такой, что не стыдно и Царь-девице показать.

В прокате с 18 февраля