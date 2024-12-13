Глава «Газпром нефть» посчитал оправданным перенос роста добычи ОПЕК+

Председатель правления ПАО «Газпром (MOEX: GAZP) нефть» Александр Дюков считает, что решение стран ОПЕК+ о переносе наращивания добычи нефти на апрель 2025 года оправдано. По его словам, увеличение добычи сейчас повлекло бы профицит на нефтяном рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Решение оправдано, поскольку в настоящий момент рынок сбалансирован. Увеличение добычи нефти странами ОПЕК+ в данный момент или в самом начале следующего года, в зимние месяцы, привело бы к определенному дисбалансу»,— сказал господин Дюков во время общения с журналистами (цитата по ТАСС).

По его словам, решение ОПЕК+ никак не отразится на планах «Газпром нефти» по новым добычным проектам, так как они ориентированы на более поздние сроки. Господин Дюков добавил, что компания поддерживает решение о переносе наращивания.

Объединенные Арабские Эмираты начнут запланированное увеличение добычи нефти на 300 тыс. баррелей в сутки (б/с) с апреля 2025 года. Страны ОПЕК+ также договорились продлить уровень общей добычи нефти для участников организации до конца 2026 года. Россия продолжит добывать по 9,95 млн б/с без учета дополнительных корректировок производства.

Подробнее о ситуации на нефтяном рынке — в материале «Новый баланс нефти».