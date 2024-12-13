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В Екатеринбурге озеро Малая Здохня сделают местом отдыха

Власти Екатеринбурга приняли решение изменить маршрут строительства улицы Татищева, чтобы она обходила озеро Малая Здохня, сообщили в пресс-службу городской администрации. Озеро планируется очистить и благоустроить, а в будущем оно станет местом отдыха для жителей.

Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

Специалисты дендропарка пересадили несколько краснокнижных кувшинок с поверхности озера, чтобы помочь их сберечь. Замглавы Екатеринбурга Рустам Галямов отметил, что проект развития улично-дорожной сети микрорайона ВИЗ включает строительство 5,5 км дорог и трамвайной линии длиной 2880 м.

Проект предусматривает реконструкцию и строительство улиц Татищева и Юрия Исламова, обустройство трамвайных путей вдоль ул. Татищева, строительство канала реки Широкой по ул. Юрия Исламова, создание проездов к очистным сооружениям дождевой канализации и строительство транспортной развязки на пересечении Срединного кольца и ул. Татищева.

Ранее о планах администрации изменить трассировку сообщал депутат Госдумы Андрей Альшевских. Напомним, в октябре 2023 года администрация заключила контракт о проведении изысканий для строительства ул. Татищева. Во время инженерно-экологических изысканий подрядчик выяснил, что на озере обнаружены находящиеся под угрозой исчезновения редкие растения — они внесены в Красную книгу Свердловской области.

Анна Капустина

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