В Екатеринбурге изменят проект транспортного кольца из-за редких растений

Власти Екатеринбурга планируют изменить градостроительную документацию для изменения трассировки Срединного кольца при строительстве для сохранения озера Малая Здохня, следует из ответа мэрии депутату Госдумы Андрею Альшевских.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Мероприятия по проектированию и строительству улично-дорожной сети на ВИЗе по муниципальной программе «Столица» были утверждены на 2017-2027 годы, однако направлять деньги на проектирование Срединного кольца в 2025-2027 годах не будут.

Так, в октябре 2023 года администрация Екатеринбурга заключила контракт на выполнение проектно-изыскательных и строительно-монтажных работ для реконструкции дорог на ВИЗе с подрядчиком ООО «ГУДСР». Во время инженерно-экологических изысканий подрядчик выяснил, что на озере обнаружены находящиеся под угрозой исчезновения редкие растения — они внесены в Красную книгу Свердловской области. Сейчас работы на этом участке не ведутся, а в августе Ботанический сад УрО РАН изъял виды для научных исследований. В будущем для исключения негативного воздействия на поверхностные и подземные воды во время строительства будет предпринят ряд мер.

Напомним, в апреле группа ЛСР опровергла сообщения о возможном строительстве в Екатеринбурге высотных зданий на озере Малая Здохня, где растут редкие кувшинки и краснокнижный пальчатокоренник Фукса — компания не имеет прав на земельный участок. Также в рамках строительства и реконструкции улиц на ВИЗе действующую трамвайную линию по маршруту №11 до остановки Зеленый остров в Екатеринбурге планируют ликвидировать и построить новую на параллельной дороге.

Ирина Пичурина