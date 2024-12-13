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Коммерсантъ FM
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Песков: Путин не обсуждал с Орбаном Венгрию как переговорную площадку по Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил «Известиям», что рассмотрение Венгрии как возможной площадки для переговоров между Россией и Украиной не обсуждалось во время телефонного разговора Владимира Путина с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Не обсуждался (такой вопрос.— "Ъ"). Пока нет переговоров",— сказал господин Песков в ответ на вопрос издания о том, может ли Венгрия стать подходящей площадкой для консультаций.

11 декабря по инициативе венгерской стороны состоялся телефонный разговор между президентом России и премьер-министром Венгрии. В ходе беседы обсуждались события на Ближнем Востоке, включая ситуацию в Сирии, а также украинская проблематика. Также поднимались вопросы торгово-экономического сотрудничества между странами, в особенности в сфере энергетики.

Между тем, в начале декабря верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Кая Каллас допустила отправку военных европейских стран на Украину. Госпожа Каллас предположила, что Евросоюз мог бы «сыграть свою роль», если стороны украинского конфликта достигнут соглашения о прекращении огня. Вместе с этим еврокомиссар подчеркнула, что «выбор в этом плане в любом случае остается за Украиной».

До этого похожую точку зрения озвучил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. В интервью телеканалу CNN он заявил, что Украина должна сама определиться с позицией по поводу территориальных уступок. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, оценивая перспективы урегулирования на Украине, высказал мнение, что на определенном этапе для этого могут понадобиться миротворцы из европейских стран. Министр обороны Италии Гуидо Крозетто также заявил, что его страна может принять участие в миротворческой миссии на Украине, а премьер-министр Польши Дональд Туск отверг возможность отправки польских военных в соседнюю страну.

Подробнее о европейских инициативах — в материале «Ъ» «Эмманюэль Макрон записался в миротворцы».

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Военнослужащий мотострелкового полка ВС РФ в Херсонской области

Военнослужащий мотострелкового полка ВС РФ в Херсонской области

Фото: ТАСС

Работа артиллерийского расчета пушки 2А36 «Гиацинт-Б» на Красноармейском направлении

Работа артиллерийского расчета пушки 2А36 «Гиацинт-Б» на Красноармейском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Военнослужащий проводит испытания трофейного беспилотника «Баба-яга» на Красноармейском направлении

Военнослужащий проводит испытания трофейного беспилотника «Баба-яга» на Красноармейском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Работа 122-мм гаубицы Д-30 в Херсонской области

Работа 122-мм гаубицы Д-30 в Херсонской области

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

8 декабря подразделения ВС РФ освободили населенный пункт Благодатное в ДНР

8 декабря подразделения ВС РФ освободили населенный пункт Благодатное в ДНР

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

6 декабря Минобороны РФ объявило о занятии сел Пустынка и Сухие Ялы в ДНР &lt;BR>На фото: член экипажа зенитного ракетного комплекса «Тор-М1» на Красноармейском направлении

6 декабря Минобороны РФ объявило о занятии сел Пустынка и Сухие Ялы в ДНР
На фото: член экипажа зенитного ракетного комплекса «Тор-М1» на Красноармейском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

3 декабря российская армия взяла под контроль населенные пункты Романовка в ДНР и Новодаровка в Запорожской области

3 декабря российская армия взяла под контроль населенные пункты Романовка в ДНР и Новодаровка в Запорожской области

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

2 декабря канцлер ФРГ Олаф Шольц (в центре) прибыл в Киев с необъявленным визитом. Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским (второй справа)

2 декабря канцлер ФРГ Олаф Шольц (в центре) прибыл в Киев с необъявленным визитом. Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским (второй справа)

Фото: Efrem Lukatsky / AP

1 декабря Минобороны РФ сообщило об освобождении Петровки и Ильинки в ДНР&lt;br> На фото: награждение отличившихся военнослужащих 90-й танковой дивизии

1 декабря Минобороны РФ сообщило об освобождении Петровки и Ильинки в ДНР
На фото: награждение отличившихся военнослужащих 90-й танковой дивизии

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

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Военнослужащий мотострелкового полка ВС РФ в Херсонской области

Фото: ТАСС

Работа артиллерийского расчета пушки 2А36 «Гиацинт-Б» на Красноармейском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Военнослужащий проводит испытания трофейного беспилотника «Баба-яга» на Красноармейском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Работа 122-мм гаубицы Д-30 в Херсонской области

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

8 декабря подразделения ВС РФ освободили населенный пункт Благодатное в ДНР

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

6 декабря Минобороны РФ объявило о занятии сел Пустынка и Сухие Ялы в ДНР
На фото: член экипажа зенитного ракетного комплекса «Тор-М1» на Красноармейском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

3 декабря российская армия взяла под контроль населенные пункты Романовка в ДНР и Новодаровка в Запорожской области

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

2 декабря канцлер ФРГ Олаф Шольц (в центре) прибыл в Киев с необъявленным визитом. Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским (второй справа)

Фото: Efrem Lukatsky / AP

1 декабря Минобороны РФ сообщило об освобождении Петровки и Ильинки в ДНР
На фото: награждение отличившихся военнослужащих 90-й танковой дивизии

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

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