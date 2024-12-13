Песков: Путин не обсуждал с Орбаном Венгрию как переговорную площадку по Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил «Известиям», что рассмотрение Венгрии как возможной площадки для переговоров между Россией и Украиной не обсуждалось во время телефонного разговора Владимира Путина с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Не обсуждался (такой вопрос.— "Ъ"). Пока нет переговоров",— сказал господин Песков в ответ на вопрос издания о том, может ли Венгрия стать подходящей площадкой для консультаций.

11 декабря по инициативе венгерской стороны состоялся телефонный разговор между президентом России и премьер-министром Венгрии. В ходе беседы обсуждались события на Ближнем Востоке, включая ситуацию в Сирии, а также украинская проблематика. Также поднимались вопросы торгово-экономического сотрудничества между странами, в особенности в сфере энергетики.

Между тем, в начале декабря верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Кая Каллас допустила отправку военных европейских стран на Украину. Госпожа Каллас предположила, что Евросоюз мог бы «сыграть свою роль», если стороны украинского конфликта достигнут соглашения о прекращении огня. Вместе с этим еврокомиссар подчеркнула, что «выбор в этом плане в любом случае остается за Украиной».

До этого похожую точку зрения озвучил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. В интервью телеканалу CNN он заявил, что Украина должна сама определиться с позицией по поводу территориальных уступок. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, оценивая перспективы урегулирования на Украине, высказал мнение, что на определенном этапе для этого могут понадобиться миротворцы из европейских стран. Министр обороны Италии Гуидо Крозетто также заявил, что его страна может принять участие в миротворческой миссии на Украине, а премьер-министр Польши Дональд Туск отверг возможность отправки польских военных в соседнюю страну.

Подробнее о европейских инициативах — в материале «Ъ» «Эмманюэль Макрон записался в миротворцы».