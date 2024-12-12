Мосбиржа предложила освободить инвесторов в IPO от налогов на дивиденды

Московская биржа (MOEX: MOEX) предложила освободить от налогов на дивиденды инвесторов, участвующих в первичном размещении акций российских компаний, на несколько лет. Это может быть частью налоговых льгот для стимулирования IPO, заявила старший управляющий директор по взаимодействию с эмитентами и органами власти Мосбиржи Елена Курицына. Она подчеркнула важность изучения налоговых стимулов для эмитентов и инвесторов, чтобы повысить глубину рынка.

«Это может быть дифференциация ставки налогов на дивиденды для публичных и непубличных компаний, освобождение продающих акционеров от выплаты налогов на доходы, освобождение тех инвесторов, которые приобрели бумаги на IPO от дивидендов на ближайшие, например, три или пять лет»,— сказала господа Курицына на обсуждении в Госдуме проекта «Основных направлений развития финансового рынка» (цитата по РБК).

В октябре стало известно, что Минфин планирует вывести на IPO до десяти компаний. Первое размещение акций госкомпании подобного типа реализует институт развития «Дом.РФ». Предполагается, что акции продадут на бирже уже в 2025 году. Однако, по мнению опрошенных «Ъ» экспертов, других готовых к IPO в краткосрочной перспективе эмитентов сейчас практически нет.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Дом.РФ" выведут в люди».