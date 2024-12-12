Рязань посадочная

В Москве арестовали Николая Любимова, который накануне добровольно сложил с себя полномочия члена Совета федерации от Рязанской области. СКР обвиняет его в получении взяток на предыдущей должности — рязанского губернатора. Источники в правоохранительных органах не исключают, что дело в отношении господина Любимова могло вырасти из другого громкого расследования, в отношении погрязших в коррупции рязанских предпринимателей и политиков, которые в итоге признали свою вину и активно сотрудничали со следствием.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Любимов

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Николай Любимов

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Для уголовного преследования Николая Любимова генпрокурору Игорю Краснову не понадобилось получать санкцию Совета федерации (СФ). Будущий фигурант, представляющий в СФ исполнительную власть Рязанской области, добровольно сложил полномочия, после того как им стали активно интересоваться сотрудники ФСБ и центрального аппарата СКР. В результате в СИЗО «Лефортово» он отправился уже безработным.

Рассмотрение ходатайства следствия прошло вечером, когда Басманный суд уже был закрыт для посетителей. Защита господина Любимова просила учесть его заслуги перед родиной, в том числе почетную грамоту от президента России, состояние здоровья, а также намерение сотрудничать со следствием, ограничившись домашним арестом. Однако суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте на два месяца, поскольку бывший чиновник и политик обвиняется в совершении тяжкого преступления (ч. 6 ст. 290 УК РФ, взятка в особо крупном размере, от 8 до 15 лет заключения), может скрыться и использовать свои связи в органах госвласти для оказания давления на следствие и суд.

По версии ГСУ СКР, инкриминируемые ему преступления господин Любимов совершил, будучи губернатором, фигурант получил взятку в виде денег и иного имущества «за общее покровительство и попустительство по службе». Отметим, что господин Любимов возглавлял Рязанскую область с сентября 2017 года по май 2022 года. С сентября 2022 года представлял ее в Совете федерации.

Сумма взятки пока не называется.

При этом собеседники “Ъ” в силовых структурах не исключили, что дело экс-губернатора может быть связано с другим расследованием — в отношении бывшего вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова и экс-сенатора от региона Ирины Петиной, которые также обвиняются в получении взяток в особо крупном размере.

Именно господин Любимов отправил в отставку своего зама Грекова в январе 2021 года, вскоре после того, как во время пресс-конференции президента Владимира Путина журналистка попросила присвоить вице-губернатору звание Героя России за то, что тот якобы активно спасал людей во время пожара на складе боеприпасов.

Господам Грекову и Петиной вменили в вину получение взяток от местных предпринимателей, в том числе Артема Негова, на сумму около 100 млн руб. Госпожа Петина оформила явку с повинной, а господин Негов, признав вину, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, рассказав следствию о новых коррупционных эпизодах.

Николай Сергеев