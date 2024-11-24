Генсек НАТО сделал подход к Дональду Трампу

Генсек Североатлантического альянса Марк Рютте слетал во Флориду к избранному президенту США Дональду Трампу. После встречи пресс-служба НАТО сухо сообщила, что на переговорах обсуждался «ряд вопросов глобальной безопасности», и сопроводила релиз фотографией двух широко улыбающихся собеседников. Отсутствие деталей не помогло союзникам по НАТО избавиться от чувства тревоги, вызванного ранее звучавшей жесткой критикой господина Трампа в адрес альянса. В то же время сам факт контакта вселил в партнеров надежду на то, что Марк Рютте способен справиться с одной из ключевых возложенных на него задач — найти подход к возвращающемуся в Белый дом республиканцу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На встрече во Флориде избранный президент США Дональд Трамп (слева) и генсек НАТО Марк Рютте излучали оптимизм, но подробностями насчет итогов переговоров делиться с публикой не стали

Фото: NATO / AFP На встрече во Флориде избранный президент США Дональд Трамп (слева) и генсек НАТО Марк Рютте излучали оптимизм, но подробностями насчет итогов переговоров делиться с публикой не стали

Фото: NATO / AFP

Еще в конце прошедшей недели западные СМИ сообщали, что Марк Рютте взял курс на Флориду, где в поместье Мар-а-Лаго собрался встретиться с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом. Учитывая, что во время предвыборной кампании республиканец часто критиковал союзников, а в СМИ обсуждались идеи политика уменьшить масштабы участия Вашингтона в делах НАТО, такую встречу генсека альянса с будущим главой Белого дома ждали с особым вниманием. Тем более что во время выборов наследника бывшего руководителя блока Йенса Столтенберга одним из ключевых преимуществ господина Рютте называлось умение находить общий язык с господином Трампом, который на тот момент был еще только на пути к возвращению в Овальный кабинет.

В итоге в пятницу, 22 ноября, Марк Рютте и Дональд Трамп встретились, о чем пресс-служба НАТО сообщила лишь на следующее утро.

К разочарованию многих отчет о переговорах в Мар-а-Лаго оказался настолько скупым, что сделать какие-либо выводы о том, как именно прошла беседа, было практически невозможно.

«Они обсудили ряд вопросов глобальной безопасности, стоящих перед альянсом»,— говорилось в пресс-релизе, который сопровождался фотографией двух широко улыбающихся собеседников. Дональд Трамп, имеющий привычку давать оценки в социальных сетях большинству происходящих с ним событий, и вовсе хранил молчание даже спустя два дня после встречи. Молчали и аккаунты господина Рютте.

В пресс-релизе НАТО также отмечалось, что генсек успел встретиться с «командой избранного президента по национальной безопасности» и конгрессменом Майком Уолцем, которого Дональд Трамп выбрал себе в советники по таким вопросам. О том, как прошли эти переговоры, в альянсе снова умолчали. Однако господин Уолц, пока не избалованный вниманием мировых СМИ к своей персоне, все-таки не удержался от комментария в соцсети X. «Сильное НАТО, восстанавливающее сдерживание и мир, требует, чтобы все страны-участницы вносили свой вклад, соизмеримый с их экономической мощью»,— написал он, сопроводив пост все той же фотографией улыбчивых господ Трампа и Рютте.

Так или иначе, переговоры генсека НАТО и новоизбранного президента США оставили союзников в состоянии неопределенности.

В ходе избирательной кампании республиканец заявлял, что в случае каких-либо опасностей не придет на помощь партнерам, которые не платят «честно» свои взносы на общую безопасность. Кроме того, господин Трамп заявлял, что блок «более важен» для Европы, чем для Америки, поскольку между США и «некоторыми проблемами лежит океан — большой, красивый океан». В том же контексте политик обвинял союзников в недостаточных тратах на помощь Украине, тогда как Штаты, по его словам, отправляют Киеву несоизмеримо больше денег.

Газета The Washington Post накануне переговоров со ссылкой на источники рассказала, что именно обсуждение Украины было одной из основных целей поездки Марка Рютте в Мар-а-Лаго.

Генсек НАТО планировал убедить новоизбранного президента, обещавшего быстро урегулировать российско-украинский конфликт, что в его интересах не просто остановить боевые действия, а добиться «справедливого и крепкого мира». По словам одного из собеседников издания, Марк Рютте хотел донести до Дональда Трампа, что конфликт должен быть урегулирован таким образом, чтобы «не преследовал его во время всего президентского срока».

Судя по всему, позиции по Украине генсека НАТО и будущего главы Белого дома на данный момент не вполне совпадают. Однако очевидно, что Марк Рютте старается подобрать ключ к Дональду Трампу.

Генсек альянса, еще будучи премьером Нидерландов во время первого президентского срока республиканца, считался одним из немногих европейских политиков, умеющих находить с ним общий язык. Кроме того, заступив на пост главы НАТО в октябре 2024 года, он поддержал требование господина Трампа к союзникам увеличить расходы на оборону. По данным The Washington Post, господин Рютте на днях также призывал европейских лидеров «не сплетничать о Трампе», а «позвонить ему и заручиться его поддержкой».

На этом фоне несколько дней назад Дональд Трамп выдвинул на должность постпреда США при НАТО своего давнего сторонника, бывшего и. о. генпрокурора США Мэттью Уитакера. Республиканец заверил, что его назначенец «укрепит отношения США с союзниками по НАТО и будет тверд перед лицом угроз миру и стабильности, ставя "Америку на первое место"».

По данным западных СМИ, тот факт, что господин Трамп всего спустя две недели после победы на выборах уже определился с постпредом при НАТО, во многом воодушевил союзников. Во всяком случае, миновал риск, что с приходом в Белый дом республиканца в Брюсселе на какое-то продолжительное время может не оказаться постоянного представителя Вашингтона. А ведь именно этого многие в Европе и опасались, учитывая высказывавшиеся господином Трампом сомнения в эффективности альянса.

Правда, сама фигура Мэттью Уитакера вызвала у союзников неоднозначную реакцию. Дело в том, что выдвиженец новоизбранного президента никогда публично не проявлял интереса к международным отношениям, а потому составить представление о его взглядах на альянс и политику безопасности оказалось трудной задачей. Впрочем, большинство сошлось во мнении, что назначение на пост крайне близкого к господину Трампу человека скорее позитивный момент, сигнализирующий о том, что республиканец все-таки отводит НАТО важную роль, несмотря на предвыборные заявления. Другое дело, что ни у кого нет сомнений: господин Уитакер будет агрессивно продвигать политику новоизбранного президента. В частности, пытаться заставить союзников резко повысить траты на оборону и пойти на другие изменения внутри альянса, выгодные, по мнению господина Трампа, Соединенным Штатам.

Алексей Забродин