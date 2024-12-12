Сальдо: для восстановления Каховской ГЭС нужно вернуть правый берег Днепра

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо выступил за восстановление Каховской ГЭС. По его мнению, начать восстановление гидроэлектростанции можно начать после того, как будет взят под контроль правый берег Днепра.

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Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Владимир Сальдо

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Как только правобережье Херсонщины будет под нашим контролем, начнем восстановительные работы на ГЭС. Благодаря современным технологиям это можно сделать быстро»,— сказал господин Сальдо в интервью «РИА Новости», фрагмент опубликован в его Telegram-канале.

Глава региона счел, восстановление ГЭС повысит продуктивность сельского хозяйства и «позволит херсонским степям расцвести с новой силой». При этом, по информации господина Сальдо, заполнение водохранилища займет около трех лет.

Каховскую ГЭС разрушили в ночь на 6 июня 2023 года. После этого вода затопила ряд населенных пунктов по обе стороны Днепра: погибли 59 человек, еще 175 госпитализировали. Более 9 тыс. жителей близлежащих территорий эвакуировали. В ноябре Владимир Сальдо заявлял, что восстановление ГЭС может занять несколько лет, так как у станции почти полностью уничтожены наземная и надводная составляющие.

Подробнее о катастрофе на Каховской ГЭС — в материале «Ъ» «Дамба о двух концах».