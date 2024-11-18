Владимир Сальдо: восстановление Каховской ГЭС может занять несколько лет

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что процесс восстановления Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) может продлиться несколько лет.

В интервью «РИА Новости» он подчеркнул, что работы по восстановлению сооружения являются сложной задачей, поскольку ГЭС получила значительные повреждения. Так, по словам херсонского губернатора, почти полностью уничтожены ее наземная и надводная составляющие.

Господин Сальдо отметил, что сейчас организовать комплексное исследование дамбы для определения точных сроков восстановления и примерных затрат нельзя, так как гидроэлектростанция по-прежнему находится на линии боевого соприкосновения. Губернатор подчеркнул, что восстановление станции необходимо, поскольку она будет способствовать восстановлению экономики региона в целом.

6 сентября Владимир Сальдо заявлял, что Каховское водохранилище спустя год после разрушения плотины ГЭС превратилось в болотистую местность.

Каховская гидроэлектростанция была разрушена в ночь на 6 июня 2023 года. Россия и Украина обвинили друг друга в подрыве станции. Вода затопила населенные пункты по обе стороны Днепра. В результате прорыва погибли 59 человек, 175 были госпитализированы, более 9 тыс. человек — эвакуированы. Следственный комитет России квалифицировал произошедшее как теракт.

После прорыва плотины Каховское водохранилище площадью 2155 кв. км стало стремительно уменьшаться. В октябре 2023 года оно достигло минимальных показателей. В июне 2024-го господин Сальдо заявил, что водохранилище после реконструкции плотины будет как минимум два года накапливать воду. Он отмечал, что на восстановление самой ГЭС потребуется более года после начала работ.

Подробнее о катастрофе на Каховской ГЭС — в материале «Ъ» «Дамба о двух концах».