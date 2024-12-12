МХТ им. Чехова подтвердил смерть актрисы Раисы Максимовой

Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Раиса Максимова умерла вечером 11 декабря, сообщил Московский художественный театр (МХТ) им. А. П. Чехова. Госпоже Максимовой было 95 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Раиса Максимова

Фото: Владимир Песня / РИА Новости Раиса Максимова

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

«В последнее время Раиса Викторовна не выходила на сцену, но ее связь с театром оставалась всегда неразрывной. Ее уход — огромная потеря для мхатовцев»,— говорится на сайте театра.

О смерти артистки накануне, 11 декабря, сообщил источник ТАСС. По информации РЕН ТВ, в конце ноября ее выписали из больницы после госпитализации с пневмонией и проблемами с сердцем. 11 декабря ей несколько раз вызывали скорую.

Раиса Максимова родилась 2 ноября 1929 года. Служила в МХТ им. А. П. Чехова с 1956 года. Играла Ирину и Ольгу в «Трех сестрах», Наташу в спектакле «На дне», Фею в «Синей птице», Клаву Полуорлову в «Старом Новом годе» и исполняла другие роли. Ее дебютом в кино стала роль Аглаи Епанчиной в экранизации романа Ф. М. Достоевского «Идиот» (1958). Также играла в фильмах «Вдовы» (1976), «Тартюф» (1989), сериалах «Женщины, которым повезло» (1989) и «Чехов и Ко» (1998).