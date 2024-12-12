МХТ им. Чехова подтвердил смерть актрисы Раисы Максимовой
Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Раиса Максимова умерла вечером 11 декабря, сообщил Московский художественный театр (МХТ) им. А. П. Чехова. Госпоже Максимовой было 95 лет.
Раиса Максимова
Фото: Владимир Песня / РИА Новости
«В последнее время Раиса Викторовна не выходила на сцену, но ее связь с театром оставалась всегда неразрывной. Ее уход — огромная потеря для мхатовцев»,— говорится на сайте театра.
О смерти артистки накануне, 11 декабря, сообщил источник ТАСС. По информации РЕН ТВ, в конце ноября ее выписали из больницы после госпитализации с пневмонией и проблемами с сердцем. 11 декабря ей несколько раз вызывали скорую.
Раиса Максимова родилась 2 ноября 1929 года. Служила в МХТ им. А. П. Чехова с 1956 года. Играла Ирину и Ольгу в «Трех сестрах», Наташу в спектакле «На дне», Фею в «Синей птице», Клаву Полуорлову в «Старом Новом годе» и исполняла другие роли. Ее дебютом в кино стала роль Аглаи Епанчиной в экранизации романа Ф. М. Достоевского «Идиот» (1958). Также играла в фильмах «Вдовы» (1976), «Тартюф» (1989), сериалах «Женщины, которым повезло» (1989) и «Чехов и Ко» (1998).