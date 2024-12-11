Умерла сыгравшая в «Идиоте» народная артистка РСФСР Раиса Максимова

Народная артистка РСФСР Раиса Максимова скончалась в возрасте 94 лет. Об этом сообщил ТАСС источник в окружении актрисы.

«Да, это правда, Раисы Максимовой не стало»,— подтвердил собеседник информагентства.

Источник РЕН-ТВ, в свою очередь, сообщил, что у актрисы была пневмония и проблемы с сердцем, сегодня ей несколько раз вызывали скорую помощь. 29 ноября Раису Максимову выписали из больницы.

Раиса Максимова родилась 2 ноября 1929 года. Ее дебютом в кино стала роль Аглаи Епанчиной в экранизации романа Ф. М. Достоевского «Идиот» (1958). Она известна по ролям в драме «Вдовы», фильме «Послушай, не идет ли дождь…» и сериале «Закон и порядок: Отдел оперативных расследований-2». Максимова принимала участие в постановках в Московском художественном театре имени А. П. Чехова, в котором служила с 1956 года.

В 1990 году Раиса Максимова была удостоена звания Народной артистки РСФСР. Она награждена орденами Дружбы, Почета, «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Александра Невского, отмечена почетной грамотой президента России.