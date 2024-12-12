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Ночью в Сочи загорелся караоке-клуб

В среду, 11 декабря, в караоке-клубе в Сочи произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Фото: Telegram-канал ЧП Сочи

Фото: Telegram-канал ЧП Сочи

Сообщение о возгорании поступило диспетчеру в 22:48. Специалисту сообщили, что происходит задымление на улице Просвещения в Адлерском районе курорта.

Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что по указанному адресу горит кровля караоке-клуба. Площадь возгорания составила 200 кв. м. Гости клуба самостоятельно покинули загоревшееся помещение.

Специалисты локализовали пожар на площади 250 кв. м. Ликвидировать открытое горение удалось в 00:13. Караоке-клуб полностью потушили в 00:46.

К ликвидации пожара привлекли 19 специалистов МЧС, а также пять единиц техники.

«Ъ-Сочи» писал, что на улице Самшитова загорелся двухэтажный жилой дом. К ликвидации возгорания привлекли 14 специалистов МЧС.

Мария Удовик

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