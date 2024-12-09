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Двухэтажный жилой дом загорелся в Сочи

В Сочи ликвидировали пожар в двухэтажном жилом доме на Самшитовой улице. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Фото: Telegram-канал ЧП Сочи

Фото: Telegram-канал ЧП Сочи

В ночь на 9 декабря в 23:45 диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании дома в Хостинском районе курорта. К месту вызова направили подразделения гарнизона.

Прибывшие к месту первые подразделения установили, что пожар охватил двухэтажный жилой дом на площади 70 кв. м. В 00:08 специалистам удалось локализовать пожар, а в 00:18 возгорание ликвидировали полностью.

В работе задействовали 14 человек личного состава и три единицы техники от МЧС России. Погибших и пострадавших нет.

«Ъ-Сочи» писал, что в Лазаревском районе произошел пожар на площади 270 «квадратов». В ликвидации задействовали 14 специалистов МЧС.

Мария Удовик

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