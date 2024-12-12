Неквалифицированные инвесторы не смогут торговать бумагами компаний, не переехавших в Россию

Московская биржа (MOEX: MOEX) с начала 2025 года переведет акции не переехавших в Россию компаний в третий эшелон. Площадка сообщила РБК, что таким бумагам будет присвоен новый признак — «доступная для покупок только квалифицированным инвесторам».

Запрета на владение уже купленным активом нет. Но неквалифицированные инвесторы теперь могут только продать бумаги. Акции, депозитарные расписки и облигации, не доступные неквалифицированным инвесторам, не могут находиться в первом и втором котировальных списках.

В третий эшелон могут попасть бумаги маркетплейса Ozon, девелопера «Эталон», сервиса объявлений по недвижимости ЦИАН и сети гипермаркетов «Окей», если они не успеют провести редомициляцию в российскую юрисдикцию. Сейчас их бумаги находятся в первом и втором котировальных списках. Объем торгов на 10 декабря составлял 2,7 млрд руб.

Российские власти в ноябре приняли новый порядок получения статуса квалифицированного инвестора. Вводятся новые критерии, среди которых ученая степень и доход инвестора.

О новом порядке — в материале «Ъ» «Инвесторам расширят возможности».