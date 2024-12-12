Пентагон считает, что скоро Россия может вновь применить ракету «Орешник»

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх высказала мнение, что Россия в ближайшие дни может снова применить баллистическую ракету «Орешник» для ударов по объектам на территории Украины.

«Возможно, Россия сделает это в ближайшие дни. У меня нет для вас точной даты (запуска.— "Ъ")»,— ответила госпожа Сингх на соответствующий вопрос в рамках вчерашнего брифинга (цитата по ТАСС).

По мнению представителя американского военного ведомства, применение «Орешника» не окажет стратегического влияния на развитие событий в зоне боевых действий на Украине. Сабрина Сингх считает, что применение этого типа вооружений можно объяснить стремлением «запугать Украину». Представитель Пентагона заявила, что Вашингтон и его союзники продолжат оказывать поддержку Киеву.

Впервые о баллистической ракете средней дальности «Орешник» стало известно 21 ноября. Президент Владимир Путин тогда выступил со специальным обращением и рассказал, что с ее помощью российская армия ударила по украинскому заводу «Южмаш» в Днепре. По его словам, это было ответом на применение Украиной западных ракет ATACMS и Storm Shadow. 6 декабря Владимир Путин допустил размещение «Орешника» в Белоруссии.

Подробности — в репортаже Андрея Колесникова «К ближайшему "Орешнику" за новою мечтой».