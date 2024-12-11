В сирийской Латакии сожжена фамильная усыпальница семьи Асада и осквернены могилы

В сирийском городе Кардаха в провинции Латакия разорена фамильная усыпальница членов семьи экс-президента Сирии Башара Асада. Об этом говорится на сайте издаваемой в Ливане арабоязычной газеты «Ан-Нахар». Информацию об осквернении мавзолея Асадов подтвердило издание Middle East Eye.

«Группа неизвестных в масках сожгла могилу бывшего президента Сирии Хафеза аль-Асада»,— говорится в статье в «Ан-Нахар». На распространенных в соцсетях кадрах — мужчины в камуфляже, некоторые из которых вооружены, оскверняют и поджигают могилы, после чего показана группа боевиков вокруг остова усыпальницы. Они громко разговаривают и снимают происходящее на камеры мобильных телефонов.

Хафез аль-Асад был президентом Сирии с 1971 по 2000 год, после чего страну возглавил его сын Башар Асад. Помимо Хафеза аль-Асада, в мавзолее в Кардахе был похоронен его старший сын Басиль, погибший в 1994 году в результате автокатастрофы. Вдова экс-президента страны Аниса Махлуф была похоронена там же в 2016 году.

Исламистские группировки начали наступление в Сирии в конце ноября. Меньше чем через две недели они вошли в Дамаск и захватили власть в стране. Башар Асад уехал в Россию, где получил политическое убежище. После этого начался процесс передачи власти в стране. 10 декабря главой переходного правительства, которое будет работать до марта 2025 года, был назначен соратник лидера группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (признана террористической и запрещена в России) Абу Мухаммеда аль-Джулани Мухаммед аль-Башир. Правившее в Сирии последние 60 лет региональное отделение партии «Баас» приостановило деятельность.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Сирийские боевики тушат очаги сопротивления».