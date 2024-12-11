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Коммерсантъ FM
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Правящая в Сирии более 60 лет партия «Баас» приостановила деятельность

Сирийское региональное отделение арабской партии «Баас», правившее в Сирии последние 60 лет, объявило о приостановке своей деятельности в стране «до дальнейшего уведомления». 8 декабря антиправительственные силы захватили Дамаск и объявили о свержении режима президента Башара Асада. Последний снял с себя полномочия и покинул страну.

Заявление было опубликовано на сайте партийной газеты. Все принадлежавшее «Баас» вооружение, техника и транспортные средства будут переданы Министерству внутренних дел временного правительства Сирии. Имущество и активы будут также переданы под надзор временного правительства.

Сирийское региональное отделение партии «Баас» возникло после раскола внутри единой Партии арабского социалистического возрождения в 1966 году. Партия возглавляла сирийское правительство и являлась правящей в этой стране. С 1970 года партию возглавлял Хафез аль-Асад до своей смерти в 2000 году. После этого партию возглавил его сын Асад, сменивший покойного отца на посту президента страны.

Исламистские группировки начали наступление в Сирии в конце ноября. Меньше чем через две недели они вошли в Дамаск и захватили власть в стране. Башар Асад уехал в Россию, где получил политическое убежище. После этого процесс передачи власти в стране координировал глава прежнего правительства Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли. 10 декабря соратник лидера группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической и запрещена в России) Абу Мухаммеда аль-Джулани Мухаммед аль-Башир объявил о своем назначении главой переходного правительства, которое будет работать до марта 2025 года.

Подробнее о событиях в стране — в материале «Сирийские боевики тушат очаги сопротивления».

Фотогалерея

Дамаск под контролем исламистов

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Сломанный бюст бывшего президента Сирии Хафеза Асада в Дамаске

Сломанный бюст бывшего президента Сирии Хафеза Асада в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Последствия боев в окрестностях Хамы

Последствия боев в окрестностях Хамы

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Боевики в военном аэропорту Хамы

Боевики в военном аэропорту Хамы

Фото: Mahmoud Hasano / Reuters

Поврежденный портрет президента Сирии Башара Асада в городе Камышлы

Поврежденный портрет президента Сирии Башара Асада в городе Камышлы

Фото: Orhan Qereman / Reuters

Боевики снимают сирийский флаг с административного здания в Саламии

Боевики снимают сирийский флаг с административного здания в Саламии

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Сирийцы празднуют прибытие боевиков в Дамаск

Сирийцы празднуют прибытие боевиков в Дамаск

Фото: Omar Sanadiki / AP

Горящее здание военного суда в Дамаске

Горящее здание военного суда в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Вооруженные сторонники оппозиции празднуют победу в Дамаске

Вооруженные сторонники оппозиции празднуют победу в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Разоруженные бойцы правительственной армии Сирии

Разоруженные бойцы правительственной армии Сирии

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Боевики в Дамаске

Боевики в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Боевики с флагом сирийской оппозиции в Хомсе

Боевики с флагом сирийской оппозиции в Хомсе

Фото: Mahmoud Hasano / Reuters

Селфи на фоне президентского дворца в Дамаске

Селфи на фоне президентского дворца в Дамаске

Фото: Omar Sanadiki / AP

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Сломанный бюст бывшего президента Сирии Хафеза Асада в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Последствия боев в окрестностях Хамы

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Боевики в военном аэропорту Хамы

Фото: Mahmoud Hasano / Reuters

Поврежденный портрет президента Сирии Башара Асада в городе Камышлы

Фото: Orhan Qereman / Reuters

Боевики снимают сирийский флаг с административного здания в Саламии

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Сирийцы празднуют прибытие боевиков в Дамаск

Фото: Omar Sanadiki / AP

Горящее здание военного суда в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Вооруженные сторонники оппозиции празднуют победу в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Разоруженные бойцы правительственной армии Сирии

Фото: Ghaith Alsayed / AP

Боевики в Дамаске

Фото: Hussein Malla / AP

Боевики с флагом сирийской оппозиции в Хомсе

Фото: Mahmoud Hasano / Reuters

Селфи на фоне президентского дворца в Дамаске

Фото: Omar Sanadiki / AP

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