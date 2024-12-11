Россияне выиграли смешанную эстафету на чемпионате мира по плаванию

Российские пловцы выиграли золото на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в смешанной комбинированной эстафете 4х50 м, проходившей в Будапеште. В финале участвовали Мирон Лифинцев (спина), Кирилл Пригода (брасс), Арина Суркова (баттерфляй) и Дарья Трофимова (вольный стиль). Атлеты выступали в нейтральном статусе. Турнир завершится 15 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мирон Лифинцев

Фото: Denes Erdos / AP Мирон Лифинцев

Фото: Denes Erdos / AP

Команда показала результат 1 минута 35,36 секунды и установила рекорд Европы. Серебряные медали завоевали канадцы, бронзовые — американцы. Мирон Лифинцев также стал чемпионом мира на дистанции 100 м на спине. Он проплыл дистанцию за 48,76 секунды.

В ноябре Международная федерация водных видов спорта смягчила критерии допуска к соревнованиям. Был скорректирован целый ряд пунктов регламента федерации по получению нейтрального статуса. Также World Aquatics отменила запрет на участие российских атлетов в командных соревнованиях, сохранившийся только в водном поло.

Подробнее о чемпионате в Будапеште — в материале «Вода короткая, а список длинный».