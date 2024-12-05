Вода короткая, а список длинный

Российские пловцы по полной программе воспользовались смягчением регламента по их допуску на международные соревнования в нейтральном статусе. Его за несколько недель успели получить более трех десятков спортсменов, в том числе лидеры сборной. Это позволит ей уже в ближайшие дни совершить возвращение на топовый уровень. Оно состоится на открывающемся 10 декабря чемпионате мира по плаванию в «короткой» воде в Будапеште.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заплыв на 200 м брассом, в котором мировая рекордсменка на этой дистанции Евгения Чикунова (на фото) будет биться с олимпийской чемпионкой американкой Кейт Дагласс, станет одним из главных событий чемпионата мира в Будапеште

Фото: Алексей Савченко / РИА Новости Заплыв на 200 м брассом, в котором мировая рекордсменка на этой дистанции Евгения Чикунова (на фото) будет биться с олимпийской чемпионкой американкой Кейт Дагласс, станет одним из главных событий чемпионата мира в Будапеште

Фото: Алексей Савченко / РИА Новости

Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) опубликовала обновленный список отечественных спортсменов, получивших нейтральный статус. Он позволяет принимать участие в международных соревнованиях в условиях санкций. В списке оказались в общей сложности более 30 пловцов, включая фактически всех российских лидеров в одном из ключевых олимпийских видов. Это, например, Кирилл Пригода, Мирон Лифинцев, Юлия Ефимова, Андрей Минаков, а главное, Евгения Чикунова. Именно брассистка Чикунова, в прошлом году установившая мировой рекорд на дистанции 200 м, является сейчас главной звездой российского плавания.

Почти все пловцы, как уточнил тренер сборной страны Сергей Чепик, выступят на открывающемся 10 декабря в Будапеште чемпионате мира на короткой воде, то есть не в 50-метровом, как на Олимпийских играх и летних мировых первенствах, а в 25-метровом бассейне. Впрочем, это обстоятельство не так уж сильно снижает уровень престижности турнира, на котором состоится возвращение российского плавания на международную арену после очень долгого перерыва.

В течение полутора лет после начала специальной военной операции на Украине Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics), как и большинство федераций, отказывала представителям России и Белоруссии в праве выступать в своих соревнованиях, изменив позицию лишь после появления в 2023 году соответствующих рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК), призвавшего обеспечить допуск на них спортсменам из двух стран. Впрочем, у World Aquatics он был, по сути, лишь формальным. Она придумала такое количество разного рода ограничений и сверхжестких критериев для приобретения нейтрального статуса, что упорное нежелание российских функционеров и атлетов сражаться за его предоставление выглядело объяснимым.

В итоге на парижской Олимпиаде единственным спортсменом из России, выступившим в водных видах, оказался живущий в США пловец Евгений Сомов, который на награды не претендовал.

Однако в ноябре World Aquatics неожиданно внесла радикальные корректировки в свой регламент по допуску, смягчив или вообще исключив из него целый ряд пунктов, связанных, допустим, со спецификой отбора на соревнования.

Одновременно слишком очевидные корректировки в свое отношение к зарубежным партнерам, тоже в сторону его смягчения, внесли и российские спортивные функционеры. А министр спорта РФ Михаил Дегтярев даже подчеркивал, что появление свежего регламента World Aquatics связано, на его взгляд, в том числе с инициированными осенью реформами в сфере управления спортивной отраслью, выразившимися, в частности, в укрупнении федераций по «международной модели». Этот процесс привел к формированию после слияния четырех отдельных структур Федерации водных видов спорта России: должность ее президента досталась совладельцу «Уралхима» Дмитрию Мазепину.

Метаморфозы вылились в вал заявок на приобретение нейтрального статуса от пловцов и, как теперь выяснилось, вал положительных ответов на них, добавляющих будапештскому чемпионату интриги. Заплыв, в котором Евгения Чикунова будет биться на любимой дистанции со ставшей в ее отсутствие олимпийской чемпионкой американкой Кейт Дагласс, точно обречен превратиться в плавательный хит.

Алексей Доспехов