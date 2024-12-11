Россиянин Лифинцев взял золото на чемпионате мира по плаванию на короткой воде

Российский пловец Мирон Лифинцев завоевал золото на дистанции 100 м и на спине на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште. Он проплыл дистанцию за 48,76 секунды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мирон Лифинцев

Фото: Denes Erdos / AP Мирон Лифинцев

Фото: Denes Erdos / AP

Результат 18-летнего Лифинцева — новый юниорский рекорд на дистанции 100 м. Предыдущий рекорд — 48,9 секунды — установил в декабре 2017 года в Санкт-Петербурге россиянин Климент Колесников.

В полуфинал чемпионата Лифинцев отобрался с результатом 49,44 секунды (4-я строчка турнира). На турнире спортсмен выступает в нейтральном статусе.