Электроника должна быть всесторонней
Центризбирком готовится к цифровизации всех выборных процессов
Центризбирком (ЦИК) в среду принял за основу проект новой Концепции развития Государственной автоматизированной системы (ГАС) «Выборы» до 2030 года. Как доложили разработчики системы, это развитие пойдет по заложенным ранее принципам с акцентом на цифровизацию всех избирательных процедур — от выдвижения кандидатов до подведения итогов голосования.
Замминистра цифрового развития, главный конструктор ГАС «Выборы» Олег Качанов
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
Цифровое ядро новой платформы, содержащее регистр участников избирательных процессов и систему их автоматизации, уже реализовано, напомнил на заседании ЦИКа заместитель министра цифрового развития, главный конструктор ГАС «Выборы» Олег Качанов.
- Вместо прежней децентрализованной архитектуры с базами каждой местной комиссии конструкторы применили централизованную модель с общей базой непосредственно в ЦИКе.
- Техническая основа — два центра обработки данных, выстроенные по принципу доступности и защищенности (с учетом пиковых нагрузок).
- Все решения, в том числе в части защиты информации, выполнены на базе отечественного программного обеспечения и «отвязаны» от западных производителей, подчеркнул господин Качанов.
Другое значимое новшество — связка ГАС «Выборы 2.0» с другими федеральными информационными системами, подведомственными Минцифры («Госуслуги»), МВД, ФНС и т. д. «Страна знает, что у кого есть и кто сколько зарабатывает, и мы можем эти данные получить и ознакомить с ними избирателей… ЦИК умеет эксплуатировать своих партнеров»,— удовлетворенно заметил в этой связи зампред комиссии Николай Булаев.
«Мы умеем вдохновлять на основе взаимопонимания: так более корректно, а то сейчас все пообижаются и будем сидеть, куковать»,— поправила коллегу глава ЦИКа Элла Памфилова.
«На труд и на подвиги нас вдохновил!» — согласился Олег Качанов.
Новая концепция также предполагает развитие информационных сервисов для кандидатов, избирателей и членов избиркомов, а также расширение дистанционного электронного голосования (ДЭГ), дополнил основного докладчика Николай Булаев. «При всей критике нет ничего подобного, что могло бы сохранять активное избирательное право на территории всей страны, а при благоприятных условиях — и всего земного шара»,— отметил зампред ЦИКа. Укрепить планируется и инфраструктуру электронного голосования непосредственно на участках. Оно, как, впрочем, и ДЭГ, остается «недешевым удовольствием», но пример Москвы, внедрившей оба механизма, наглядно демонстрирует, как меняются «и явка, и отношение избирателя» к процедуре в целом, подчеркнул господин Булаев.
- Кроме того, для партий и кандидатов будут расширяться возможности предоставления документов в электронном виде, продолжат развиваться сервисы по назначению наблюдателей с использованием их личных кабинетов.
- В «цифру» уйдут и протоколы об итогах голосования, которые «усилят» электронной подписью: уточнить законодательство в этой части ЦИК планирует к 2026 году.
Представленные планы удовлетворили всех членов ЦИКа, кроме представителя КПРФ Евгения Колюшина. Он поинтересовался, как именно гарантированы «тайна и неизменность воли избирателя» после того, «как он нажмет на кнопки», с учетом того, что система остается двуконтурной, а данные с «внутреннего» (служебного) контура поступают во «внешний» (доступный для наблюдателей) посредством физического переноса на флеш-картах. Олег Качанов пояснил, что перенос информации между контурами строго регламентирован, а вовлеченные в него люди имеют необходимые уровни допуска. Защита информации гарантирована и «техническими средствами», в частности, квалифицированной электронной подписью, добавил чиновник.
«То есть — только верить… Понятно»,— не вдохновился аргументами господин Колюшин.
«Все могут входить в рабочую группу по контролю и в круглосуточном режиме смотреть, кто, куда и что понес»,— подключился к убеждению коллеги Николай Булаев. Но тот остался непреклонен. «Концепция далека от системности и однобока. Это технократический документ, где не рассматриваются вопросы, связанные с правовыми гарантиями»,— рассуждал Евгений Колюшин, попутно сетуя на непрозрачность как списков избирателей, так и будущих «электронных протоколов». Документ фактически «разрушает традиционную систему голосования» и переводит систему «на другую парадигму выборов», но «для этого нужно другое законодательство», заключил коммунист.
К формированию новой платформы эти замечания почти не имеют отношения, рассудила Элла Памфилова и от комментариев по существу возражений господина Колюшина воздержалась. В итоге проект концепции приняли за основу большинством голосов. Глава ЦИКа пообещала направить документ в заинтересованные ведомства и региональные избиркомы, призвав коллег к его всестороннему обсуждению.
Выборы-2024 обошлись без «удвоения» голосов
Центризбирком (ЦИК) не выявил фактов двойного голосования в регионах, где в сентябре проходили выборы. Об этом сообщил в среду на заседании комиссии член ЦИКа Антон Лопатин по итогам проверки списков избирателей. Напомним, проверку однократности голосования ЦИК традиционно проводит после каждых выборов, где применяется механизм «Мобильный избиратель» (позволяет гражданам голосовать по месту пребывания): такая практика появилась в ответ на многочисленные попытки продемонстрировать неустойчивость избирательной системы к взлому. В 2017 году была введена административная и уголовная ответственность за неоднократное голосование.
На этот раз проверка проходила в 49 регионах. В 24 из них нашлись избиратели, которые сперва записались на участки по месту нахождения, а потом вернулись на место постоянного проживания, не воспользовавшись услугой «Мобильный избиратель»,— именно такие случаи в первую очередь становятся предметом пристального внимания контролеров. В итоге рабочей группой ЦИКа были проверены 2730 участковых избирательных комиссий и сведения в отношении 439 избирателей, но случаев неоднократного получения бюллетеней контролеры не выявили. Также предметом проверки стала информация о фактах двойного голосования, поступившая из Санкт-Петербурга в ходе мониторинга СМИ и соцсетей, но и она не подтвердилась, рассказал Антон Лопатин.