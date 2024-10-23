Электроника должна быть всесторонней

Центризбирком (ЦИК) в среду принял за основу проект новой Концепции развития Государственной автоматизированной системы (ГАС) «Выборы» до 2030 года. Как доложили разработчики системы, это развитие пойдет по заложенным ранее принципам с акцентом на цифровизацию всех избирательных процедур — от выдвижения кандидатов до подведения итогов голосования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Замминистра цифрового развития, главный конструктор ГАС «Выборы» Олег Качанов

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Замминистра цифрового развития, главный конструктор ГАС «Выборы» Олег Качанов

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Цифровое ядро новой платформы, содержащее регистр участников избирательных процессов и систему их автоматизации, уже реализовано, напомнил на заседании ЦИКа заместитель министра цифрового развития, главный конструктор ГАС «Выборы» Олег Качанов.

Вместо прежней децентрализованной архитектуры с базами каждой местной комиссии конструкторы применили централизованную модель с общей базой непосредственно в ЦИКе.

Техническая основа — два центра обработки данных, выстроенные по принципу доступности и защищенности (с учетом пиковых нагрузок).

Все решения, в том числе в части защиты информации, выполнены на базе отечественного программного обеспечения и «отвязаны» от западных производителей, подчеркнул господин Качанов.

Другое значимое новшество — связка ГАС «Выборы 2.0» с другими федеральными информационными системами, подведомственными Минцифры («Госуслуги»), МВД, ФНС и т. д. «Страна знает, что у кого есть и кто сколько зарабатывает, и мы можем эти данные получить и ознакомить с ними избирателей… ЦИК умеет эксплуатировать своих партнеров»,— удовлетворенно заметил в этой связи зампред комиссии Николай Булаев.

«Мы умеем вдохновлять на основе взаимопонимания: так более корректно, а то сейчас все пообижаются и будем сидеть, куковать»,— поправила коллегу глава ЦИКа Элла Памфилова.

«На труд и на подвиги нас вдохновил!» — согласился Олег Качанов.

Новая концепция также предполагает развитие информационных сервисов для кандидатов, избирателей и членов избиркомов, а также расширение дистанционного электронного голосования (ДЭГ), дополнил основного докладчика Николай Булаев. «При всей критике нет ничего подобного, что могло бы сохранять активное избирательное право на территории всей страны, а при благоприятных условиях — и всего земного шара»,— отметил зампред ЦИКа. Укрепить планируется и инфраструктуру электронного голосования непосредственно на участках. Оно, как, впрочем, и ДЭГ, остается «недешевым удовольствием», но пример Москвы, внедрившей оба механизма, наглядно демонстрирует, как меняются «и явка, и отношение избирателя» к процедуре в целом, подчеркнул господин Булаев.

Кроме того, для партий и кандидатов будут расширяться возможности предоставления документов в электронном виде, продолжат развиваться сервисы по назначению наблюдателей с использованием их личных кабинетов.

В «цифру» уйдут и протоколы об итогах голосования, которые «усилят» электронной подписью: уточнить законодательство в этой части ЦИК планирует к 2026 году.

Представленные планы удовлетворили всех членов ЦИКа, кроме представителя КПРФ Евгения Колюшина. Он поинтересовался, как именно гарантированы «тайна и неизменность воли избирателя» после того, «как он нажмет на кнопки», с учетом того, что система остается двуконтурной, а данные с «внутреннего» (служебного) контура поступают во «внешний» (доступный для наблюдателей) посредством физического переноса на флеш-картах. Олег Качанов пояснил, что перенос информации между контурами строго регламентирован, а вовлеченные в него люди имеют необходимые уровни допуска. Защита информации гарантирована и «техническими средствами», в частности, квалифицированной электронной подписью, добавил чиновник.

«То есть — только верить… Понятно»,— не вдохновился аргументами господин Колюшин.

«Все могут входить в рабочую группу по контролю и в круглосуточном режиме смотреть, кто, куда и что понес»,— подключился к убеждению коллеги Николай Булаев. Но тот остался непреклонен. «Концепция далека от системности и однобока. Это технократический документ, где не рассматриваются вопросы, связанные с правовыми гарантиями»,— рассуждал Евгений Колюшин, попутно сетуя на непрозрачность как списков избирателей, так и будущих «электронных протоколов». Документ фактически «разрушает традиционную систему голосования» и переводит систему «на другую парадигму выборов», но «для этого нужно другое законодательство», заключил коммунист.

К формированию новой платформы эти замечания почти не имеют отношения, рассудила Элла Памфилова и от комментариев по существу возражений господина Колюшина воздержалась. В итоге проект концепции приняли за основу большинством голосов. Глава ЦИКа пообещала направить документ в заинтересованные ведомства и региональные избиркомы, призвав коллег к его всестороннему обсуждению.

Григорий Лейба