ЖКХ спросят об инвестпрограммах

Законопроект, предусматривающий введение с 1 марта прямой обязанности организаций в сфере водоснабжения и водоотведения утверждать инвестиционные программы, в среду поддержан Госдумой в первом чтении. Сейчас такая обязанность отсутствует, в результате чего доля организаций, у которых они есть, крайне низка. Ко второму чтению проекта его новые требования планируется распространить и на сферу теплоснабжения. Требования призваны помочь модернизации ЖКХ, но депутаты склонялись к тому, что придется ввести и меры ответственности как РСО, так и регионов за их неисполнение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Желание депутатов знать, куда закапываются тарифные инвестнадбавки в ЖКХ, разделяет и правительство

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Желание депутатов знать, куда закапываются тарифные инвестнадбавки в ЖКХ, разделяет и правительство

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В среду Госдума в первом чтении одобрила депутатский законопроект о введении с 1 марта обязанности ресурсоснабжающих организаций (РСО) в сфере водоснабжения принимать инвестпрограммы для обновления коммунальной инфраструктуры. По документу, в программу необходимо включать работы по капремонту объектов, а о выполнении планов ежегодно отчитываться властям. Также вводится обязанность муниципалитетов составлять акты приемки работ в рамках инвестпрограмм, а региональных властей — вести учет состояния коммунальной инфраструктуры.

Сейчас такие обязанности РСО и властей не установлены. В результате, как пояснила замглавы комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, в сфере водоснабжения инвестпрограммы утверждены у 2,5% организаций, а в сфере водоотведения — у 4%. При этом для организаций, у которых такие программы есть, «нет никаких обязательств отчитываться о средствах, которые они получают в рамках тарифа на эти программы» — «мы не увидим, куда пошли эти деньги: на зарплату менеджменту, на покупку новых машин или реально на инвестиционные программы». Как отмечается в пояснительной записке, в среднем ежегодно РСО закладывают в тариф на ремонт сетей холодного водоснабжения около 10%, при этом около 43% сетей нуждается в замене, а фактическая доля замены составляет 1,1%.

Поправки должны поспособствовать снижению износа коммунальной инфраструктуры. В правительстве ранее также предлагали различные механизмы стимулирования инвестиций в модернизацию ЖКХ на фоне сильной недофинансированности отрасли. Например, Минэкономики выдвигало инициативу закрепить обязанность РСО утверждать инвестпрограммы лишь в ряде случаев (6 февраля 2023 года), а ФАС — ввести механизм целевой амортизации, обязав РСО направлять такие отчисления на капвложения (см. “Ъ” от 30 октября).

Правительство в своем отзыве на депутатский проект отметило, что он нуждается в «существенной доработке». Например, в Белом доме считают, что вопрос обязательного наличия у РСО инвестпрограмм требует «комплексного подхода» — в частности, распространения этих требований и на сферу теплоснабжения. Светлана Разворотнева сообщила, что в этой части документ планируется доработать ко второму чтению.

Парламентариев же волновала достаточность этих мер — например, депутат Андрей Алехин (КПРФ) предложил также предусмотреть ответственность за невыполнение инвестпрограмм, поскольку они часто «остаются на бумаге». Светлана Разворотнева пояснила, что невыполнение инвестпрограммы означает «неподтверждение тарифов», но согласилась, что дополнительная ответственность нужна. Звучали и вопросы в адрес региональных властей — так, депутата Валерия Гартунга (СРЗП) интересовало, в частности, что мешает им сейчас контролировать инвестиционную составляющую в тарифах. Среди причин назывались как недостаточная компетенция, так и то, что эти средства не «окрашены». Впрочем, по словам Светланы Разворотневой, на площадке Госдумы уже обсуждается вопрос установления персональной ответственности региональных чиновников за модернизацию ЖКХ.

Евгения Крючкова