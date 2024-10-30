Амортизацию наводят на цель

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила ввести механизм «целевой амортизации» в сфере ЖКХ — обязав ресурсоснабжающие организации направлять такие отчисления на свои инвестиционные программы. Сейчас эти средства можно использовать и на иные цели — например, на повышение зарплат, что, по мнению ФАС, приводит к недостаточному финансированию программ модернизации ЖКХ. Эксперты полагают, что предложенное ужесточение может поспособствовать инвестированию в коммунальную инфраструктуру, но в ряде случаев может и осложнить этот процесс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Направление амортизационных отчислений на цели, не связанные с модернизацией коммунальной инфраструктуры, приводит к ее ускоренному износу, уверены в ФАС

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Направление амортизационных отчислений на цели, не связанные с модернизацией коммунальной инфраструктуры, приводит к ее ускоренному износу, уверены в ФАС

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

ФАС подготовила проект постановления правительства, предусматривающий закрепление с 1 марта 2025 года целевого характера амортизационных отчислений компаний в сферах тепло-, водоснабжения и водоотведения. Поясним, речь идет о постепенном включении организациями в свои издержки части стоимости основных фондов для возмещения их износа.

Согласно проекту, для учета таких отчислений в необходимой валовой выручке (исходя из нее определяется размер тарифов) амортизация должна быть источником финансирования инвестиционной программы. Как отмечает ФАС, сейчас амортизация может направляться и на цели, не связанные с модернизацией объектов ЖКХ,— что приводит к недостаточному финансированию инвестпрограмм и ускоренному износу инфраструктуры.

Предлагается, что если мероприятия таких программ уже обеспечены финансированием, то незадействованная часть амортизации может тратиться, например, на приобретение и возврат кредитов, взятых для реализации инвестиционных проектов.

В ФАС полагают, что такая мера позволит компаниям поддерживать состояние инфраструктуры и эффективнее планировать долгосрочные инвестиции.

Отметим, что новый порядок является продолжением усилий властей по стимулированию инвестиций в модернизацию ЖКХ на фоне сильной недофинансированности этой отрасли и высокого износа сетей. Такое решение, очевидно, должно подтолкнуть компании активнее утверждать инвестпрограммы — по данным Минстроя, они есть всего у 12% ресурсоснабжающих организаций (РСО). Ранее Минэкономики предлагало закрепить обязательность инвестпрограмм, когда РСО является гарантирующей организацией, реализует концессию или износ ее основных средств превышает 50%. Также ведомство хотело ввести схожий механизм целевой амортизации, мотивируя это тем, что около 50% отчислений не направляются на инвестпрограммы (см. “Ъ” от 6 февраля 2023 года).

В Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения инициативу ФАС поддерживают, отмечая, что предложенное требование в целом уже выполняется водоканалами. «Только при отсутствии инвестпрограммы у РСО была возможность использовать амортизацию нецелевым образом — тогда она зачастую уходила на повышение зарплат с учетом того, что МРОТ до сих пор не учитывается в полном объеме в тарифе»,— поясняют в ассоциации.

Руководитель комиссии по ЖКХ Общественного совета при Минстрое Алексей Макрушин полагает, что изменение будет стимулировать инвестиции в инфраструктуру, но усложнит получение средств акционерами РСО — если они за счет амортизации планировали вернуть средства на покупку компании.

Также, добавляет он, проблема возникнет при вложении собственных средств компании в создание мощностей. «Лучше привлекать займы, поскольку направить амортизацию на их погашение будет можно, а передать ее акционерам уже не получится»,— отмечает эксперт. При этом, по его словам, поскольку средства амортизации не «окрашены», потребуется дополнительная работа по части отчетности — сопоставление амортизации и величины расходов, которые могут быть профинансированы из этого источника.

Впрочем, по мнению профессора факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Сергея Сиваева, инициатива ФАС не будет способствовать улучшению инвестклимата в отрасли. «Проблема в том, что зачастую при подгонке тарифов под предельные индексы роста стоимости коммунальных услуг обрезаются статьи расходов, связанные с операционной деятельностью, и средства, которые планировались на амортизацию, на самом деле идут на текущие операционные цели»,— говорит он. В итоге, считает Сергей Сиваев, предложенное ФАС частное решение не устранит остальные проблемы отрасли — например, необходимость повышения зарплат в сфере ЖКХ.

Евгения Крючкова