Концессии вне конкурса

Законопроект о преимущественном праве добросовестных инвесторов на перезаключение концессионных соглашений в сфере ЖКХ во вторник одобрен Госдумой в первом чтении. Изменения нацелены на бесшовное продление таких договоров без конкурса — сейчас переходный период между истечением старого соглашения и заключением нового составляет 1,5–2 года, в течение которых может не производиться не только модернизация, но и надлежащая эксплуатация коммунальных объектов. Ко второму чтению случаи применения такой упрощенной процедуры планируется уточнить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Принятый Госдумой в первом чтении законопроект, предоставляющий концессионерам в сфере тепло- и водоснабжения преимущественное право на перезаключение соглашений, подготовлен Минэкономики (см. “Ъ” от 16 августа). Поясним, сейчас по истечении срока действия соглашения наступает переходный период, который в среднем может длиться 1,5–2 года,— на это время муниципалитет или регион возвращает объект себе на баланс и затем проводит конкурс на заключение нового соглашения. В этот период не производится строительство, модернизация, а зачастую и надлежащая эксплуатация объектов.

Законопроектом предлагается дать возможность заключения нового соглашения еще до окончания действующего, в случае если не было фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств со стороны концессионера.

Не менее чем за два года до окончания срока инвестор может представить муниципалитету или региону предложения по дальнейшей модернизации коммунальных сетей — при этом надо предложить условия не хуже, чем в действующем договоре. Также при перезаключении соглашения должен быть определен объем обязательств инвестора — не менее двойной валовой выручки за последний год работы или суммы, необходимой для реализации необходимых мероприятий (выбирается наибольшее значение).

Извещение о предстоящем перезаключении должно публиковаться — другие инвесторы также вправе представить свои предложения. Лучшее из них направляется действующему концессионеру, и если он готов заключить соглашение на таких же условиях, то возмещает разработавшему его инвестору расходы, связанные с подготовкой предложения. Если согласия на это нет — проводится конкурс.

Глава комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин при рассмотрении проекта отметил, что ко второму чтению необходимо точнее описать обстоятельства добросовестного исполнения соглашения, а также саму процедуру перезаключения.

В заключении комитета сообщается, что Генпрокуратура считает необходимым закрепить в законопроекте критерии «отнесения концессионеров к числу претендентов на заключение нового концессионного соглашения без проведения конкурсных процедур, конкретизировать обстоятельства, препятствующие предоставлению такого права». Счетная палата, со своей стороны, предложила предусмотреть для предоставления преимущественного права на заключение соглашения требование о достижении «наилучших значений показателей надежности, качества, энергоэффективности» объектов ЖКХ.

В ходе обсуждения законопроекта в Госдуме депутатов беспокоила эффективность работы частных инвесторов с объектами ЖКХ — в частности, исполнение ими взятых на себя обязательств. Замглавы Минэкономики Алексей Херсонцев сообщил, что из 2,5 тыс. соглашений по решению суда, то есть в принудительном порядке, прекращено лишь 132 договора — доля недобросовестных концессионеров составляет около 5%. Кроме того, для муниципалитетов и регионов принятие предложения концессионера о продлении соглашения — это право, а не обязанность. Некоторые депутаты, вспоминая аварии на коммунальных объектах прошлой зимой, усомнились в эффективности концессий как таковых — звучали даже предложения передать объекты ЖКХ в госсобственность. Алексей Херсонцев в ответ напоминал, что эта тема не является предметом законопроекта. По его словам, за последние три года инвестиции концессионеров в отрасль составили 62 млрд руб., в целом же объем заявленных в соглашениях вложений составляет уже порядка 1 трлн руб.

Евгения Крючкова