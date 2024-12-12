Организованный процент

Верховный суд РФ (ВС) разрешил снижать процентное вознаграждение арбитражному управляющему (АУ) в банкротстве, если тот нанял организатора торгов для продажи заложенного имущества должника. Проценты управляющему платятся от суммы погашения долгов банкрота, и это значимая часть его вознаграждения за ведение банкротных дел. Проблема в том, что по закону залоговый кредитор вправе сам выбрать организатора торгов и одобрить оплату его услуг, с чем могут не согласиться другие кредиторы. Опрошенные “Ъ” юристы опасаются, что позиция ВС повлечет увеличение числа судебных споров между АУ и кредиторами, что может затянуть банкротную процедуру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

ВС рассмотрел дело об условиях уменьшения процентной части вознаграждения АУ. Спор развернулся в рамках банкротства ООО «Русский Нобель». Одним из кредиторов был банк «Рублев», требования которого обеспечивались залогом двух квартир в столице. Для организации торгов по продаже этой недвижимости управляющий привлек АО «Российский аукционный дом». Квартиры продали за 98,5 млн руб., из этой суммы были оплачены затраты на сами торги (включая услуги организатора на 4,9 млн руб.), остальные деньги направлены на погашение долгов: 74,8 млн руб. получил залогодержатель, 14 млн руб.— остальные кредиторы банкрота.

По ст. 20.6 закона о банкротстве АУ полагаются проценты за удовлетворение требований кредиторов, управляющий обратился в суд за определением суммы, и Арбитражный суд Санкт-Петербурга назначил вознаграждение в 3,37 млн руб.— 4,5% от суммы погашения банку. Это максимальный процент, на который мог претендовать АУ. С решением суда не согласился другой кредитор — Сергей Буланов. Он потребовал снизить проценты для управляющего, но апелляция и кассация менять вознаграждение не стали. Тогда господин Буланов обратился с жалобой в ВС. По его мнению, поскольку организатором банкротных торгов был не АУ, а нанятое за плату лицо, то управляющий «не может претендовать на получение всей максимальной суммы процентного вознаграждения, предусмотренной законодательством».

ВС передал дело на рассмотрение экономколлегии, которая поддержала доводы кредитора. Как следует из решения ВС, правовая природа вознаграждения АУ «носит частноправовой встречный характер», поэтому к таким спорам применяются нормы Гражданского кодекса, регулирующие договор возмездного оказания услуг, и управляющий, который оказал «лишь часть услуг», не вправе «рассчитывать на получение полной выплаты».

Закон о банкротстве позволяет снизить размер выплат в пользу АУ и в случае «явной несоразмерности» его вклада в достижение результатов процедуры, напомнил ВС. В данном случае, отметила коллегия, недвижимость являлась ликвидной, не выбывала из владения должника, не требовала оспаривания сделок, то есть продать ее не составляло большого труда. В связи с этим АУ «не может претендовать на получение вознаграждения за фактически не оказанные услуги», максимальные проценты ему установлены ошибочно, заключила экономколлегия. Решения были отменены, а дело направлено на новое рассмотрение.

АУ, снижаемся

Это «продолжение тренда на уменьшение процентной части выплат» управляющему, констатирует Сергей Домнин, представлявший в ВС интересы СРО, членом которой является АУ компании «Русский Нобель». Между тем проценты, по сути, являются «механизмом компенсации фиксированной ежемесячной выплаты» управляющему в 30 тыс. руб. за ведение конкурсного производства, поясняет АУ Павел Замалаев: эта сумма не индексировалась с 2009 года. По мнению старшего юриста консалтинговой группы РКТ Алексея Майстренко, снижение процентного вознаграждения «должно быть экстраординарной мерой при выявлении и доказывании конкретных дефектов исполнения обязанностей АУ».

Больше всего юристов настораживает такое основание для снижения процентов, как привлечение организатора торгов, которое во многих случаях является обычной практикой для банкротств. Так, организатор может потребоваться в случае продажи «специфических, сложных объектов», если они «находятся на значительном расстоянии от места ведения дела», или «для решения сугубо технических задач», поясняет Сергей Домнин. Кроме того, добавляет адвокат банкротной практики АБ «Андрей Городисский и партнеры» Дмитрий Якушев, это могут быть случаи продажи «эксклюзивного оборудования, предметов искусства и коллекционных вещей».

С залогами ситуация еще сложнее. Залоговые кредиторы по закону вправе сами определять порядок проведения торгов по реализации залога, говорит Алексей Майстренко. Зачастую такими кредиторами выступают банки, и не секрет, что ключевые кредитные организации привлекают своих организаторов торгов, рассказывает АУ Татьяна Пугачева. АУ вправе подвергнуть сомнению выбор кредиторов, чтобы «наиболее эффективно реализовать конкурсную массу», но для этого необходимо «инициировать судебный спор», указывает господин Майстренко.

В деле «Русского Нобеля» как раз банк выбрал организатора торгов и одобрил оплату его услуг, в связи с чем госпожа Пугачева не поддерживает наказание управляющего за действия залогового кредитора. Однако Дмитрий Якушев считает позицию ВС обоснованной и относит организацию торгов к работе АУ, «которую тот обязан выполнять собственными силами». Павел Замалаев допускает, что для продажи квартир привлекать организатора было необязательно, но считает неправильным в целом снижение процентного вознаграждения для АУ.

Вместе с тем, по мнению Сергея Домнина, позиция ВС способствует тому, что АУ будут сводить на нет привлечение сторонних организаций для проведения торгов. Как результат — следует ожидать увеличения споров по инициативе АУ, требующих исключить «навязываемых кредиторами организаторов торгов», полагает господин Майстренко. Это, по его словам, «негативно скажется как минимум на сроках реализации конкурсной массы», более того, АУ и организатор торгов из партнеров станут «конкурентами, борющимися за одну и ту же кормовую базу». Господин Домнин прогнозирует, что отказ АУ от привлеченных организаторов в ряде случаев «может вызвать вопросы и к эффективности процедуры торгов».

Проблемой также может стать расчет суммы процентного вознаграждения управляющего: просто вычесть из нее стоимость услуг организатора нельзя, так как последняя нередко превышает сумму выплат АУ. «Суду нужно определить конкретный вклад АУ в достижение результата и на этом основании определить размер процентов»,— поясняет Павел Замалаев. Господин Домнин уточняет, что в деле «Русского Нобеля» сохранить проценты АУ удастся лишь в случае, если он продемонстрирует суду доказательства своего активного участия в реализации залога.

Ян Назаренко, Анна Занина