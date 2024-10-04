Ликвидацию оплатят, как банкротство

Верховный суд РФ (ВС) разъяснил правила оплаты услуг арбитражного управляющего (АУ) в рамках процедуры распределения активов ликвидированного юрлица. По мнению ВС, управляющий за свою работу в ликвидации вправе получить не только фиксированные ежемесячные выплаты, но и проценты в случае погашения долгов такой компании по аналогии с процессом банкротства. Кроме того, экономколлегия указала, что вознаграждение АУ имеет приоритет перед требованиями залогового кредитора, тогда как ранее в судах преобладал противоположный подход. Четкого регулирования по этому вопросу нет, поэтому позиция ВС крайне важна для практики, говорят эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

ВС рассмотрел дело по жалобе АУ Любови Киреевой о размере вознаграждения за проведенную ею процедуру распределения имущества ликвидированного юрлица. Этот механизм предусмотрен ст. 64 Гражданского кодекса РФ (ГК) и позволяет заинтересованным лицам получить активы такой компании, не обнаруженные до ее исключения из ЕГРЮЛ.

В октябре 2021 года Арбитражный суд Москвы запустил процедуру распределения имущества ликвидированного в июле 2020 года ЗАО «Профтех Компани» по заявлению его учредителей. Впоследствии в процесс в качестве кредитора включился столичный департамент имущества, претендующий на возврат задолженности в 11,4 млн руб. Этот долг был обеспечен залогом недвижимости, которую управляющий реализовал в рамках процедуры за 7,15 млн руб. Затем госпожа Киреева обратилась за выплатой ей около 1 млн руб. вознаграждения, считая, что к распределению имущества ликвидированного юрлица применим закон о банкротстве, по которому управляющему полагается ежемесячное фиксированное вознаграждение в 30 тыс. руб. (всего 680 тыс. руб.), а также 364,9 тыс. руб. процентов от суммы погашения долгов компании. Она просила выплатить ей эту сумму до перечисления денег залоговому кредитору.

Но арбитражные суды трех инстанций одобрили выплату только фиксированной части, посчитав, что проценты полагаются управляющему лишь при банкротстве, но не в случае ликвидации компании.

К тому же проценты носят премиальный характер, тут же АУ не пополнял конкурсную массу, а лишь продал предмет залога. Требования столичного департамента, в свою очередь, обеспечены залогом и удовлетворяются «преимущественно перед иными кредиторами». Расходы на процедуру распределения активов, следует из решений, должны нести инициаторы этой процедуры, а не залоговый кредитор, поэтому вознаграждение АУ будет выплачено после погашения требований департамента.

АУ с такой позицией не согласилась, подав жалобу в ВС. Она считает, что нижестоящие инстанции не учли, что требования кредиторов погашаются лишь после оплаты текущих расходов, к которым относятся и выплаты управляющему. К тому же ликвидированное юрлицо обладало достаточным имуществом, говорится в жалобе.

По этим доводам дело передали в экономколлегию ВС, которая отменила судебные решения.

Как следует из определения ВС, функции управляющего в рамках механизма распределения имущества ликвидированного юрлица сходны с функциями конкурсного управляющего в деле о банкротстве, поэтому здесь применяется закон о банкротстве по аналогии, включая правила выплаты вознаграждения АУ.

При этом финансирование деятельности управляющего, указала коллегия, «осуществляется по общему правилу за счет должника», а снизить сумму процентов можно лишь по ходатайству кредитора и «при явной несоразмерности» вклада АУ в достижение результатов процедуры. Более того, уточнил ВС, даже «если объем работы управляющего оказался незначительным или выполнен ненадлежащим образом», нельзя полностью отказать в выплате вознаграждения, но в исключительных случаях его можно снизить.

Отдельно коллегия отметила, что расходы на выплату вознаграждения АУ производятся «вне очереди» как текущие платежи, то есть погашаются до удовлетворения требований залогового кредитора. С этими разъяснениями дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Москвы.

Нет причин лишать процентов

Президент Союза арбитражных управляющих НЦРБ Валерия Герасименко рассказывает, что ВС с 2021 года допускает возможность снизить проценты АУ в рамках банкротства в зависимости от его работы. «Но этот подход не учитывает, что деятельность управляющего в процедуре распределения имущества ликвидированного юрлица является стандартизированной,— указывает госпожа Герасименко.— Совершение предписанных законом действий, а не юридических подвигов не причина лишать управляющего права на получение вознаграждения».

Исполнительный директор УК «Помощь» Анна Ларина называет позицию нижестоящих судов «несправедливой», так как она «умаляет значение деятельности управляющего» в несложных процедурах. К тому же, отмечает госпожа Ларина, «суды априори решили, что АУ был неэффективным, но это должен был доказать залоговый кредитор, чего сделано не было». Дело в том, что майские поправки к закону о банкротстве требуют ходатайства кредитора для снижения размера процентов управляющего, объясняет АУ Сергей Домнин. Теперь, добавляет он, ВС поддержал этот подход и для процедуры распределения активов.

3,6 миллиарда рублей получили арбитражные управляющие за проведение процедуры конкурсного производства юрлиц в первой половине 2024 года.

Выводы ВС юристы оценивают как «справедливые и обоснованные». АУ не может остаться без вознаграждения только из-за того, что «речь идет о ликвидации, а не о банкротстве», добавляет руководитель банкротной практики «Лемчик, Крупский и партнеры» Давид Кононов. По словам Сергея Домнина, признание права АУ на проценты — это «предельно важная позиция, поскольку до этого суды часто считали, что тут выплачивается только фиксированная часть вознаграждения».

«Подход ВС не влечет каких-либо рисков для гражданского оборота и залоговых кредиторов, поскольку не ограничивает применение положений закона о банкротстве о возможности понижать вознаграждение»,— считает госпожа Герасименко.

Вместе с тем Сергей Домнин отмечает, что «процедура распределения обнаруженного имущества юрлица полна лакун, единственной и отсылочной нормы в ГК явно недостаточно», поэтому он видит необходимость в ее законодательном урегулировании, включая вопрос выплат управляющим. «Это бы обеспечило большую правовую предсказуемость и снизило количество судебных споров»,— подчеркивает господин Кононов.

Анна Занина, Ян Назаренко