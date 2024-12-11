Кипр ужесточил визовые требования для россиян

Власти Кипра ввели новые требования для российских туристов, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на документ (.pdf), разосланный консульством республики. Как отмечается, новые правила фактически повторяют шенгенские, однако кипрская виза не даст права свободно пересекать границы стран шенгенской зоны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Мурзин, Коммерсантъ Фото: Иван Мурзин, Коммерсантъ

В новом «Перечне документов, необходимых для ходатайства о выдаче краткосрочной визы в РФ» указывается, что предельные сроки рассмотрения заявок составляют 15 календарных дней до выезда. Ранее документы могли принять за три-четыре дня до выезда. Также россиянам стало необходимо предоставить копии всех страниц паспорта с отметками, тогда как ранее требовали только копии титульных страниц и страницы с пропиской.

Сам перечень документов тоже расширился: теперь дипведомству нужно предоставить выписку из Социального фонда РФ за последние десять лет с цифровой подписью и данные о банковских операциях со всех счетов за последние три месяца. Вместо справки с места работы, в которой указывалась месячная зарплата туриста, предоставляются сведения о зарплате от работодателя за полгода. Расширился список информации, указываемой в спонсорском письме: при оформлении визы нужно будет указать пункт назначения, сроки поездки и расписать все расходы, покрываемые спонсором.

Кипр считается страной, которая позже может войти в Шенгенское соглашение. Сейчас на территорию республики разрешен въезд по шенгенской визе, однако с национальной визой нельзя попасть в шенгенскую зону. В сентябре-октябре спрос на поездки в Кипр вырос и составил 7,5% от всех авиабилетов, проданных по европейским направлениям.

Подробнее — в материале «Ъ» «Туристы разошлись».