Туристы разошлись

Число заявок россиян на получение шенгенских виз за десять месяцев этого года увеличилось более чем на треть. Соискателей не останавливают ни бюрократические препоны, ни даже фактически отказ от выдачи разрешений со стороны некоторых государств. Впрочем, во многом такой рост обеспечен как увеличением числа поездок россиян в шенгенскую зону, так и снижением количества выдаваемых многократных виз и, соответственно, увеличением однократных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Спрос на оформление деловых и туристических виз в страны Шенгенского соглашения в январе—октябре увеличился на 35% год к году, следует из данных агентства делового туризма Continent Express. В визовом центре Венгрии “Ъ” пояснили, что тоже видят рост интереса. В центрах Франции, Испании и Италии оперативно не ответили на вопросы “Ъ”. Руководитель корпоративного отдела «Визахода» Наталья Волкова называет интерес к Шенгену высоким: запись для поездок на новогодние праздники уже сформирована. Речь, по ее словам, может быть только о единичных слотах.

Тренд прослеживается на фоне увеличения интереса к путешествиям. Представитель OneTwoTrip Елена Шелехова указывает, что продажи авиабилетов по европейским направлениям в сентябре—октябре выросли на 30% год к году. 18,7% бронирований сформировала Франция, 18,4% — Италия, 17,4% — Испания, 10% — Германия и 7,5% — Кипр, уточнила она. В «Яндекс Путешествиях» заметили десятипроцентное увеличение спроса на европейские направления в сентябре—октябре год к году. В «Интуристе» в ноябре Италия вошла в топ-10 наиболее востребованных выездных направлений.

Основной причиной роста числа запросов директор визово-миграционного департамента Continent Express Юлия Отвагина считает снижение количества выдаваемых многократных виз.

В консульствах Франции и Италии, по ее словам, сейчас удается получить разрешение на въезд на срок до шести месяцев, прошлой осенью заявители могли рассчитывать на один-два года. Наталья Волкова говорит, что срок действия новых виз сейчас нередко короче, чем у предшествующих. Случаи оформления на срок от двух до пяти лет эксперт называет единичными.

В визовом центре Венгрии пояснили, что средний срок действия выданных виз сократился из-за напряженной геополитической ситуации, была выработана позиция отказа от многократных виз с длительным сроком действия. Из-за роста сроков ожидания записи до одного-двух месяцев, рассмотрения документов — до двух-шести недель и общего усложнения процедуры оформить документы удается не всем желающим, добавили там. В Continent Express отмечают, что требования к собираемым на Шенген сведениям становятся строже. В случае Франции отменена возможность их подачи по рукописной доверенности, для виз Италии, Испании и Хорватии требуется предоставление сведений из ПФР за десять лет.

Работа визового центра Швеции, по данным Continent Express, осенью была приостановлена из-за нехватки кадров: документы на основные типы виз сейчас не принимают. Исключения составляют только срочные заявления, например, по причине смерти близкого родственника либо медицинским показаниям, но значимость каждого вопроса определяется индивидуально — единых критериев нет, уточнили в компании. До сентября, по словам госпожи Волковой, были доступны туристические и деловые визы, но страна не входила в число наиболее востребованных.

Ситуация связана с напряженной геополитической ситуацией и опасениями шенгенских стран показаться слишком доброжелательными к гражданам России, пояснили “Ъ” в визовом центре Швеции.

Там добавили, что в сентябре состоялось совещание Еврокомиссии, где несколько еврокомиссаров высказались за то, чтобы в дальнейшем проверять обоснованность выдачи виз россиянам. Информации относительно возобновления оформления документов пока нет, добавили в визовом центре.

Сложности с получением шенгенских виз, как и отсутствие прямой перевозки представитель «Интуриста» Дарья Домостроева называет основным фактором, сдерживающим спрос на европейских направлениях. Но сокращения интереса к их оформлению директор по маркетингу «Ракеты» Дарья Зубрицкая не прогнозирует. Заявители быстро адаптируются к новым барьерам, считает госпожа Волкова.

Александра Мерцалова